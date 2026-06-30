Tesla Остинда рул ва педалсиз Кйберкаб роботаксиларини синовдан ўтказишни бошлади

·0·Техно
Tesla Остинда рул ва педалсиз Кйберкаб роботаксиларини синовдан ўтказишни бошлади

АҚШнинг Остин шаҳрида Tesla компанияси ўзининг энг кутилган лойиҳаларидан бири — Кйберкаб роботаксисининг ишлаб чиқаришга тайёр версиясини синовдан ўтказишга киришди. Ушбу электромобилнинг ўзига хос жиҳати шундаки, унда анъанавий бошқарув воситалари, яни рул ва педаллар умуман мавжуд эмас. Икки кишилик ихчам салон фақат йўловчилар учун мўлжалланган бўлиб, бу автоном транспорт воситалари ривожида янги босқич ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирча хавфсизлик чораси сифатида синовлар давомида ўнг ўриндиқда махсус назоратчи ўтирибди. Бу ҳақда Elon Musk эгалик қиладиган Х ижтимоий тармоғида эълон қилинган видеолавҳалар орқали маълум бўлди. Кйберкаб лойиҳаси илк бор қарийб икки йил аввал тақдим этилган эди ва у Tesla иловаси орқали чақириладиган тўлиқ автоном такси хизматини йўлга қўйишни мақсад қилган. Сўнгги ҳафталарда компания АҚШнинг бир қатор шаҳарларида ушбу моделнинг рулга эга прототипларини ҳам синаб кўраётган эди.

Рақобат ва технологик ёндашув

Tesla раҳбарияти ушбу соҳадаги асосий рақобатчиси — Ваймо компаниясини ортда қолдиришга ишончи комил. Elon Muskнинг таъкидлашича, Tesla ўз автомобилларини ҳам, дастурий таъминотини ҳам мустақил ишлаб чиқаргани сабабли харажатларни назорат қилишда катта устунликка эга. Таққослаш учун, Ваймо Jaguar ва Zeekr каби брендлар билан ҳамкорлик қилишга мажбур.

Яна бир муҳим фарқ технологияда кўринади. Ваймо ўз тизимларида қимматбаҳо лидар ва радарлардан фойдаланса, Tesla фақатгина камералар ва сунъий интеллектга таянмоқда. Бу усул ишлаб чиқаришни арзонлаштирса-да, тизимнинг мураккаб вазиятларда, масалан, қурилиш майдончалари ёки кучли ёмғирда қандай ишлаши бўйича мутахассислар ўртасида турли баҳслар мавжуд.

Қонунчиликдаги ўзгаришлар ва тўсиқлар

Роботаксиларнинг кенг тарқалишига тўсқинлик қилаётган асосий омиллардан бири қонунчилик эди. Бироқ, ixbt.com маълумотига кўра, АҚШ Йўл ҳаракати хавфсизлиги миллий бошқармаси (НҲТСА) яқинда янги таклифни илгари сурди. Унга кўра, фақат автоматлаштирилган тизимлар бошқарадиган транспорт воситаларида тормоз педаллари бўлиши мажбурий этиб белгиланмайди. Бу қоида йил якунига қадар кучга кириши кутилмоқда, бу эса Кйберкаб каби моделларга йўл очади.

Шуни таъкидлаш жоизки, автоном ҳайдаш технологияси ҳали мукаммал эмас. Остиндаги синовлар давомида Модел Й асосидаги роботаксилар бир неча бор кичик тўқнашувларга учраган. Шунингдек, рақобатчи Ваймо автомобиллари ҳам мактаб автобуслари атрофида ҳаракатланишда ва сув босган йўлларда қийинчиликларга дуч келгани маълум қилинган.

Tesla Кйберкаб лойиҳасининг муваффақияти компаниянинг келажакдаги молиявий барқарорлиги учун ўта муҳим. Олтин рангли, футуристик кўринишга эга ушбу икки ўриндиқли машиналар кўчаларда кўпайиши билан, Tesla'нинг бутун мамлакат бўйлаб роботакси тармоғини яратиш режаси қанчалик реал экани ойдинлашади. Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун ҳам ушбу янгилик қизиқарли, чунки автоном транспортнинг глобал миқёсда оммалашиши келажакда шаҳар инфратузилмасини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин.

TeslaКйберкабElon MuskРоботаксиТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Asus компанияси Wi-Fi 7 стандартидаги янги РОГ Октопус 7 роутерини тақдим этдиAsus компанияси Wi-Fi 7 стандартидаги янги РОГ Октопус 7 роутерини тақдим этдиБугун, 20:55Риверсиде платформаси сунъий интеллект ёрдамида подкастларни ахборотномага айлантирадиРиверсиде платформаси сунъий интеллект ёрдамида подкастларни ахборотномага айлантирадиБугун, 20:55Арктурус стартапи электр тармоқларидаги йўқотишларни икки бараварга қисқартирмоқчиАрктурус стартапи электр тармоқларидаги йўқотишларни икки бараварга қисқартирмоқчиБугун, 20:28Х платформаси сунъий интеллект воситалари учун янги имкониятларни тақдим этдиХ платформаси сунъий интеллект воситалари учун янги имкониятларни тақдим этдиБугун, 20:26Хитой Ер учун хавфли бўлган астероидлардан ҳимоя тизимини яратмоқдаХитой Ер учун хавфли бўлган астероидлардан ҳимоя тизимини яратмоқдаБугун, 20:23Yandex Браузер видео таржимаси имкониятларини кенгайтирди: энди яна 7 та тил қўшилдиYandex Браузер видео таржимаси имкониятларини кенгайтирди: энди яна 7 та тил қўшилдиБугун, 19:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди