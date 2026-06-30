Tesla Остинда рул ва педалсиз Кйберкаб роботаксиларини синовдан ўтказишни бошлади
АҚШнинг Остин шаҳрида Tesla компанияси ўзининг энг кутилган лойиҳаларидан бири — Кйберкаб роботаксисининг ишлаб чиқаришга тайёр версиясини синовдан ўтказишга киришди. Ушбу электромобилнинг ўзига хос жиҳати шундаки, унда анъанавий бошқарув воситалари, яни рул ва педаллар умуман мавжуд эмас. Икки кишилик ихчам салон фақат йўловчилар учун мўлжалланган бўлиб, бу автоном транспорт воситалари ривожида янги босқич ҳисобланади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирча хавфсизлик чораси сифатида синовлар давомида ўнг ўриндиқда махсус назоратчи ўтирибди. Бу ҳақда Elon Musk эгалик қиладиган Х ижтимоий тармоғида эълон қилинган видеолавҳалар орқали маълум бўлди. Кйберкаб лойиҳаси илк бор қарийб икки йил аввал тақдим этилган эди ва у Tesla иловаси орқали чақириладиган тўлиқ автоном такси хизматини йўлга қўйишни мақсад қилган. Сўнгги ҳафталарда компания АҚШнинг бир қатор шаҳарларида ушбу моделнинг рулга эга прототипларини ҳам синаб кўраётган эди.
Рақобат ва технологик ёндашувTesla раҳбарияти ушбу соҳадаги асосий рақобатчиси — Ваймо компаниясини ортда қолдиришга ишончи комил. Elon Muskнинг таъкидлашича, Tesla ўз автомобилларини ҳам, дастурий таъминотини ҳам мустақил ишлаб чиқаргани сабабли харажатларни назорат қилишда катта устунликка эга. Таққослаш учун, Ваймо Jaguar ва Zeekr каби брендлар билан ҳамкорлик қилишга мажбур.
Яна бир муҳим фарқ технологияда кўринади. Ваймо ўз тизимларида қимматбаҳо лидар ва радарлардан фойдаланса, Tesla фақатгина камералар ва сунъий интеллектга таянмоқда. Бу усул ишлаб чиқаришни арзонлаштирса-да, тизимнинг мураккаб вазиятларда, масалан, қурилиш майдончалари ёки кучли ёмғирда қандай ишлаши бўйича мутахассислар ўртасида турли баҳслар мавжуд.
Қонунчиликдаги ўзгаришлар ва тўсиқларРоботаксиларнинг кенг тарқалишига тўсқинлик қилаётган асосий омиллардан бири қонунчилик эди. Бироқ, ixbt.com маълумотига кўра, АҚШ Йўл ҳаракати хавфсизлиги миллий бошқармаси (НҲТСА) яқинда янги таклифни илгари сурди. Унга кўра, фақат автоматлаштирилган тизимлар бошқарадиган транспорт воситаларида тормоз педаллари бўлиши мажбурий этиб белгиланмайди. Бу қоида йил якунига қадар кучга кириши кутилмоқда, бу эса Кйберкаб каби моделларга йўл очади.
Шуни таъкидлаш жоизки, автоном ҳайдаш технологияси ҳали мукаммал эмас. Остиндаги синовлар давомида Модел Й асосидаги роботаксилар бир неча бор кичик тўқнашувларга учраган. Шунингдек, рақобатчи Ваймо автомобиллари ҳам мактаб автобуслари атрофида ҳаракатланишда ва сув босган йўлларда қийинчиликларга дуч келгани маълум қилинган.
Tesla Кйберкаб лойиҳасининг муваффақияти компаниянинг келажакдаги молиявий барқарорлиги учун ўта муҳим. Олтин рангли, футуристик кўринишга эга ушбу икки ўриндиқли машиналар кўчаларда кўпайиши билан, Tesla'нинг бутун мамлакат бўйлаб роботакси тармоғини яратиш режаси қанчалик реал экани ойдинлашади. Ўзбекистонлик технология ихлосмандлари учун ҳам ушбу янгилик қизиқарли, чунки автоном транспортнинг глобал миқёсда оммалашиши келажакда шаҳар инфратузилмасини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин.
…