Amazon сунъий интеллектни жорий этиш учун 1 миллиард доллар ажратди

·0·Техно
Amazon сунъий интеллектни жорий этиш учун 1 миллиард доллар ажратди

Дунёнинг энг йирик технологик гигантларидан бири бўлган Amazon компанияси сунъий интеллект (AI) технологияларини мижозлар бизнесига интеграция қилишни жадаллаштириш мақсадида янги стратегик ташаббусни эълон қилди. Amazon Веб Сервисес (AWS) бўлинмаси қошида ташкил этилган махсус муҳандислик гуруҳи (ФДE — Форвард-Деплоед Энгинеерс) учун корпорация 1 миллиард доллар маблағ йўналтирмоқда. Бу қадам замонавий технологияларни шунчаки сотиш эмас, балки уларни бевосита мижознинг иш жараёнига мослаштириш борасидаги рақобат янги босқичга чиққанини англатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Янги ташкил этилган гуруҳ таркибига кирувчи муҳандислар бевосита буюртмачи компаниялар билан бирга ишлайди. Уларнинг асосий вазифаси — AWS булутли инфратузилмасида сунъий интеллект агентларини яратиш, жорий этиш ва уларни муайян бизнес эҳтиёжларига мослаштиришдан иборат. Бу моделнинг ўзига хослиги шундаки, муҳандислар фақат тизимни ўрнатиб бериш билан чекланиб қолмай, балки мижознинг ички жамоасига ушбу технологиялар билан мустақил ишлашни ҳам ўргатади.

ФДE модели: Тажриба ва инновация уйғунлиги

ФДE (Форвард-Деплоед Энгинеер) модели илк бор Palantir компанияси томонидан оммалаштирилган бўлиб, у мураккаб дастурий ечимларни реал вақт режимида мижоз муҳитига мослаштириш имконини беради. AWS вице-президенти Францесска Васқуезнинг таъкидлашича, мижозлар ушбу ҳамкорликдан нафақат янги технологик ечимлар, балки келажакда мустақил инновациялар яратиш учун зарур бўлган муҳандислик кўникмаларини ҳам оладилар. Бу эса компанияларга сунъий интеллектни жорий этишдаги қийинчиликларни тезроқ енгиб ўтишга ёрдам беради.

Amazon томонидан ажратилган 1 миллиард доллар миқдоридаги маблағ ташқи инвестиция эмас, балки компаниянинг ички ресурслари ва ишчи кучини шакллантиришга йўналтирилган сармоядир. Бу маблағлар юқори малакали мутахассисларни ёллаш, уларни тайёрлаш ва турли соҳалардаги корхоналар учун тайёр сунъий интеллект шаблонларини ишлаб чиқишга сарфланади. Мутахассисларнинг фикрича, бундай ёндашув технология бозорида AWS ўрнини янада мустаҳкамлайди.

Рақобат муҳити ва бозор тенденциялари

Amazon ушбу йўналишда ёлғиз эмас. Сўнгги ойларда сунъий интеллект бозорининг бошқа етакчилари ҳам шунга ўхшаш ташаббусларни бошлаган эди. Хусусан, OpenAI ва Anthropic компаниялари ҳам инвестиция фондлари билан ҳамкорликда ўзларининг ФДE гуруҳларини ташкил этишган. OpenAI ушбу мақсадлар учун 4 миллиард доллар, Anthropic эса 1,5 миллиард доллар миқдорида маблағ жалб қилганини ҳисобга олсак, Amazonнинг 1 миллиард долларлик сармояси ушбу пойгада муносиб жавоб бўлиб кўринмоқда.

Сунъий интеллектни жорий этишдаги асосий муаммо кўпинча технологиянинг ўзида эмас, балки уни бизнес жараёнларига тўғри интеграция қила оладиган мутахассисларнинг етишмаслигида намоён бўлади. Amazon, OpenAI ва Anthropic каби гигантлар айнан шу "бўшлиқни" тўлдириш орқали ўз маҳсулотларининг оммавийлигини оширишни кўзламоқда. Бу моделнинг ягона камчилиги — катта миқдордаги малакали ишчи кучини талаб этиши ва харажатларнинг юқорилигидир.

Ўзбекистон бозорида ҳам йирик корхоналар рақамли трансформация ва сунъий интеллектни жорий этишга қизиқиш билдираётган бир пайтда, глобал гигантларнинг бундай тажрибаси маҳаллий IT-сервис компаниялари учун намуна бўлиши мумкин. Келажакда булутли технологиялар ва сунъий интеллект хизматлари шунчаки дастурий маҳсулот сифатида эмас, балки мижоз билан елкама-елка туриб амалга ошириладиган комплекс хизмат сифатида тақдим этилиши кутилмоқда.

AmazonAWSСунъий IntelлектIT-технологияларБизнес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA астронавтлари очиқ космосга чиқди: Халқаро космик станцияда таъмирлаш ишлариNASA астронавтлари очиқ космосга чиқди: Халқаро космик станцияда таъмирлаш ишлариБугун, 21:26Blue Origin ҳалигача New Glenn ракетаси портлаши сабабларини аниқлай олмадиBlue Origin ҳалигача New Glenn ракетаси портлаши сабабларини аниқлай олмадиБугун, 21:24Бемаъни смартфон: Samsung Galaxy A27 нархи ошди, имкониятлари қисқардиБемаъни смартфон: Samsung Galaxy A27 нархи ошди, имкониятлари қисқардиБугун, 21:23Tesla Остинда рул ва педалсиз Кйберкаб роботаксиларини синовдан ўтказишни бошладиTesla Остинда рул ва педалсиз Кйберкаб роботаксиларини синовдан ўтказишни бошладиБугун, 20:59Asus компанияси Wi-Fi 7 стандартидаги янги РОГ Октопус 7 роутерини тақдим этдиAsus компанияси Wi-Fi 7 стандартидаги янги РОГ Октопус 7 роутерини тақдим этдиБугун, 20:55Риверсиде платформаси сунъий интеллект ёрдамида подкастларни ахборотномага айлантирадиРиверсиде платформаси сунъий интеллект ёрдамида подкастларни ахборотномага айлантирадиБугун, 20:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди