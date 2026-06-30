Amazon сунъий интеллектни жорий этиш учун 1 миллиард доллар ажратди
Дунёнинг энг йирик технологик гигантларидан бири бўлган Amazon компанияси сунъий интеллект (AI) технологияларини мижозлар бизнесига интеграция қилишни жадаллаштириш мақсадида янги стратегик ташаббусни эълон қилди. Amazon Веб Сервисес (AWS) бўлинмаси қошида ташкил этилган махсус муҳандислик гуруҳи (ФДE — Форвард-Деплоед Энгинеерс) учун корпорация 1 миллиард доллар маблағ йўналтирмоқда. Бу қадам замонавий технологияларни шунчаки сотиш эмас, балки уларни бевосита мижознинг иш жараёнига мослаштириш борасидаги рақобат янги босқичга чиққанини англатади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Янги ташкил этилган гуруҳ таркибига кирувчи муҳандислар бевосита буюртмачи компаниялар билан бирга ишлайди. Уларнинг асосий вазифаси — AWS булутли инфратузилмасида сунъий интеллект агентларини яратиш, жорий этиш ва уларни муайян бизнес эҳтиёжларига мослаштиришдан иборат. Бу моделнинг ўзига хослиги шундаки, муҳандислар фақат тизимни ўрнатиб бериш билан чекланиб қолмай, балки мижознинг ички жамоасига ушбу технологиялар билан мустақил ишлашни ҳам ўргатади.
ФДE модели: Тажриба ва инновация уйғунлигиФДE (Форвард-Деплоед Энгинеер) модели илк бор Palantir компанияси томонидан оммалаштирилган бўлиб, у мураккаб дастурий ечимларни реал вақт режимида мижоз муҳитига мослаштириш имконини беради. AWS вице-президенти Францесска Васқуезнинг таъкидлашича, мижозлар ушбу ҳамкорликдан нафақат янги технологик ечимлар, балки келажакда мустақил инновациялар яратиш учун зарур бўлган муҳандислик кўникмаларини ҳам оладилар. Бу эса компанияларга сунъий интеллектни жорий этишдаги қийинчиликларни тезроқ енгиб ўтишга ёрдам беради.
Amazon томонидан ажратилган 1 миллиард доллар миқдоридаги маблағ ташқи инвестиция эмас, балки компаниянинг ички ресурслари ва ишчи кучини шакллантиришга йўналтирилган сармоядир. Бу маблағлар юқори малакали мутахассисларни ёллаш, уларни тайёрлаш ва турли соҳалардаги корхоналар учун тайёр сунъий интеллект шаблонларини ишлаб чиқишга сарфланади. Мутахассисларнинг фикрича, бундай ёндашув технология бозорида AWS ўрнини янада мустаҳкамлайди.
Рақобат муҳити ва бозор тенденциялариAmazon ушбу йўналишда ёлғиз эмас. Сўнгги ойларда сунъий интеллект бозорининг бошқа етакчилари ҳам шунга ўхшаш ташаббусларни бошлаган эди. Хусусан, OpenAI ва Anthropic компаниялари ҳам инвестиция фондлари билан ҳамкорликда ўзларининг ФДE гуруҳларини ташкил этишган. OpenAI ушбу мақсадлар учун 4 миллиард доллар, Anthropic эса 1,5 миллиард доллар миқдорида маблағ жалб қилганини ҳисобга олсак, Amazonнинг 1 миллиард долларлик сармояси ушбу пойгада муносиб жавоб бўлиб кўринмоқда.
Сунъий интеллектни жорий этишдаги асосий муаммо кўпинча технологиянинг ўзида эмас, балки уни бизнес жараёнларига тўғри интеграция қила оладиган мутахассисларнинг етишмаслигида намоён бўлади. Amazon, OpenAI ва Anthropic каби гигантлар айнан шу "бўшлиқни" тўлдириш орқали ўз маҳсулотларининг оммавийлигини оширишни кўзламоқда. Бу моделнинг ягона камчилиги — катта миқдордаги малакали ишчи кучини талаб этиши ва харажатларнинг юқорилигидир.
Ўзбекистон бозорида ҳам йирик корхоналар рақамли трансформация ва сунъий интеллектни жорий этишга қизиқиш билдираётган бир пайтда, глобал гигантларнинг бундай тажрибаси маҳаллий IT-сервис компаниялари учун намуна бўлиши мумкин. Келажакда булутли технологиялар ва сунъий интеллект хизматлари шунчаки дастурий маҳсулот сифатида эмас, балки мижоз билан елкама-елка туриб амалга ошириладиган комплекс хизмат сифатида тақдим этилиши кутилмоқда.
…