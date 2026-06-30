Янги BMW X5 кроссоверининг тасвири илк бор расман кўрсатилди

·0·Авто
Янги BMW X5 кроссоверининг тасвири илк бор расман кўрсатилди

Германиянинг BMW компанияси янги авлод X5 кроссоверининг дастлабки расмий тасвирларини эълон қилди. Neue Klasse дизайн фалсафаси асосида яратилган автомобиль ташқи кўриниши ва куч қурилмаларининг хилма-хиллиги билан модель тарихида янги даврни бошлаши кутилмоқда.

Компания ижтимоий тармоқда тарқатган тизерда кроссовернинг барча деталлари кўрсатилмаган. Бироқ битта янгиликнинг ўзиёқ автомобиль ишқибозлари эътиборини тортишга улгурди.

Тўртта X шаклидаги янги фаралар

Тасвирда янги BMW X5’нинг орқа ёритиш чироқлари тўртта X ҳарфи кўринишида ишланганини кўриш мумкин. Бундай дизайн ечими бренднинг аввал тақдим этилган моделларида учрамаган.

Янги ёруғлик графикаси кроссоверга замонавий ва ўзига хос қиёфа бахш этган. Neue Klasse услубига хос содда чизиқлар, минималистик элементлар ва технологик кўриниш янги X5 дизайнининг асосий хусусиятларидан бири бўлиши кутилмоқда.

BMW янги авлод X5 моделининг якуний синов босқичига кирганини ҳам расман тасдиқлаган. Кроссовер Neue Klasse технологиялари асосида яратилган янги ҳайдовчига ёрдам тизимларини олади.

Тўлиқ тақдимот 30 июнга белгиланган

Компания хабарига кўра, янги BMW X5 30 июнь куни тўлиқ намойиш этилади. Расмий тақдимот давомида кроссовернинг ташқи дизайни, салони, техник хусусиятлари ва сотувга чиқиш муддатлари ҳақида батафсил маълумот берилиши кутилмоқда.

Янги авлодда кузов дизайнидан ташқари, автомобиль электроникаси ва бошқарув тизимлари ҳам жиддий янгиланади. BMW янги X5’ни оддий рестайлинг эмас, балки моделнинг тўлиқ янги авлоди сифатида бозорга олиб чиқишга тайёрланмоқда.

Харидорларга беш хил куч қурилмаси таклиф этилади

Янги BMW X5’нинг энг муҳим жиҳатларидан бири куч қурилмалари танлови бўлади. Аввал тарқалган маълумотларга кўра, кроссовер беш хил версияда ишлаб чиқарилиши режалаштирилган:

  • бензинли двигатель;

  • дизель мотор;

  • гибрид қурилма;

  • тўлиқ электр версия;

  • водород ёнилғи элементида ишловчи модель.

Шу тариқа, BMW бир модель доирасида анъанавий ички ёнув двигателларидан тортиб, электр ва водород технологияларигача бўлган кенг танловни таклиф қилмоқчи. Янги X5’нинг беш хил куч қурилмаси билан чиқарилиши ҳақидаги маълумотлар аввалроқ ҳам эълон қилинган.

Водородли X5 Toyota билан бирга яратилмоқда

Камуфляж билан қопланган янги BMW X5’нинг илк синов суратлари 2025 йил сентябрь ойида тарқалган эди. Ўшанда жамоатчиликка водород ёнилғи элементида ишлайдиган версия намойиш этилган.

Ушбу моделнинг куч қурилмаси Toyota билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган. BMW водород технологиясини узоқ масофаларга ҳаракатланадиган ва тез ёнилғи қуйиш имкониятини талаб қиладиган автомобиллар учун истиқболли йўналиш сифатида баҳоламоқда.

Компаниянинг режасига кўра, водородда ишлайдиган iX5 келажакда серияли ишлаб чиқариладиган биринчи BMW водород автомобилига айланиши мумкин.

Янги X5 BMW’нинг энг муҳим моделларидан бири бўлиб қолмоқда. Энди асосий қизиқиш кроссовернинг тўлиқ дизайни, техник кўрсаткичлари ва қайси версиялар дастлаб бозорга чиқарилишига қаратилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Fiat афсонавий Мультипла моделини ихчам электромобил кўринишида қайтармоқдаFiat афсонавий Мультипла моделини ихчам электромобил кўринишида қайтармоқдаБугун, 19:56Электромобилларга ўтиш даври: Флот менежерлари орасида руҳий толиқиш ҳолатлари кўпаймоқдаЭлектромобилларга ўтиш даври: Флот менежерлари орасида руҳий толиқиш ҳолатлари кўпаймоқдаБугун, 18:57Renault 5 Турбо 3E: Ғилдирак ичидаги моторлар технологиясида инқилобRenault 5 Турбо 3E: Ғилдирак ичидаги моторлар технологиясида инқилобБугун, 12:51Тошкентдаги даҳшатли ЙТҲда Lacetti иккига бўлиниб кетди (Видео)Тошкентдаги даҳшатли ЙТҲда Lacetti иккига бўлиниб кетди (Видео)Бугун, 12:38Ёқилғи нархини назорат қилиш тизими: Британия тажрибаси кутилган натижани бермоқдами?Ёқилғи нархини назорат қилиш тизими: Британия тажрибаси кутилган натижани бермоқдами?Бугун, 10:57JLR Хитой бозорида қандай қилиб BMW ва Porsche каби гигантлардан ўзиб кетмоқдаJLR Хитой бозорида қандай қилиб BMW ва Porsche каби гигантлардан ўзиб кетмоқдаБугун, 06:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
Янги двигателли ва рухланган кузовли Lada Niva Legend ишлаб чиқарилади
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик