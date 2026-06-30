Янги BMW X5 кроссоверининг тасвири илк бор расман кўрсатилди
Германиянинг BMW компанияси янги авлод X5 кроссоверининг дастлабки расмий тасвирларини эълон қилди. Neue Klasse дизайн фалсафаси асосида яратилган автомобиль ташқи кўриниши ва куч қурилмаларининг хилма-хиллиги билан модель тарихида янги даврни бошлаши кутилмоқда.
Компания ижтимоий тармоқда тарқатган тизерда кроссовернинг барча деталлари кўрсатилмаган. Бироқ битта янгиликнинг ўзиёқ автомобиль ишқибозлари эътиборини тортишга улгурди.
Тўртта X шаклидаги янги фаралар
Тасвирда янги BMW X5’нинг орқа ёритиш чироқлари тўртта X ҳарфи кўринишида ишланганини кўриш мумкин. Бундай дизайн ечими бренднинг аввал тақдим этилган моделларида учрамаган.
Янги ёруғлик графикаси кроссоверга замонавий ва ўзига хос қиёфа бахш этган. Neue Klasse услубига хос содда чизиқлар, минималистик элементлар ва технологик кўриниш янги X5 дизайнининг асосий хусусиятларидан бири бўлиши кутилмоқда.
BMW янги авлод X5 моделининг якуний синов босқичига кирганини ҳам расман тасдиқлаган. Кроссовер Neue Klasse технологиялари асосида яратилган янги ҳайдовчига ёрдам тизимларини олади.
Тўлиқ тақдимот 30 июнга белгиланган
Компания хабарига кўра, янги BMW X5 30 июнь куни тўлиқ намойиш этилади. Расмий тақдимот давомида кроссовернинг ташқи дизайни, салони, техник хусусиятлари ва сотувга чиқиш муддатлари ҳақида батафсил маълумот берилиши кутилмоқда.
Янги авлодда кузов дизайнидан ташқари, автомобиль электроникаси ва бошқарув тизимлари ҳам жиддий янгиланади. BMW янги X5’ни оддий рестайлинг эмас, балки моделнинг тўлиқ янги авлоди сифатида бозорга олиб чиқишга тайёрланмоқда.
Харидорларга беш хил куч қурилмаси таклиф этилади
Янги BMW X5’нинг энг муҳим жиҳатларидан бири куч қурилмалари танлови бўлади. Аввал тарқалган маълумотларга кўра, кроссовер беш хил версияда ишлаб чиқарилиши режалаштирилган:
бензинли двигатель;
дизель мотор;
гибрид қурилма;
тўлиқ электр версия;
водород ёнилғи элементида ишловчи модель.
Шу тариқа, BMW бир модель доирасида анъанавий ички ёнув двигателларидан тортиб, электр ва водород технологияларигача бўлган кенг танловни таклиф қилмоқчи. Янги X5’нинг беш хил куч қурилмаси билан чиқарилиши ҳақидаги маълумотлар аввалроқ ҳам эълон қилинган.
Водородли X5 Toyota билан бирга яратилмоқда
Камуфляж билан қопланган янги BMW X5’нинг илк синов суратлари 2025 йил сентябрь ойида тарқалган эди. Ўшанда жамоатчиликка водород ёнилғи элементида ишлайдиган версия намойиш этилган.
Ушбу моделнинг куч қурилмаси Toyota билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган. BMW водород технологиясини узоқ масофаларга ҳаракатланадиган ва тез ёнилғи қуйиш имкониятини талаб қиладиган автомобиллар учун истиқболли йўналиш сифатида баҳоламоқда.
Компаниянинг режасига кўра, водородда ишлайдиган iX5 келажакда серияли ишлаб чиқариладиган биринчи BMW водород автомобилига айланиши мумкин.
Янги X5 BMW’нинг энг муҳим моделларидан бири бўлиб қолмоқда. Энди асосий қизиқиш кроссовернинг тўлиқ дизайни, техник кўрсаткичлари ва қайси версиялар дастлаб бозорга чиқарилишига қаратилган.
…