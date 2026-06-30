Бемаъни смартфон: Samsung Galaxy A27 нархи ошди, имкониятлари қисқарди
Samsung компаниясининг янги Galaxy A27 смартфони расмий сотувлар тўлиқ бошланишидан олдинёқ танқидлар марказида қолди. Технология соҳасига ихтисослашган айрим нашрлар қурилмани йилнинг энг тушунарсиз ва омадсиз янгиланишларидан бири сифатида баҳоламоқда.
Янги модель Galaxy A26 смартфонининг давомчиси сифатида тақдим этилган бўлса-да, ундаги ўзгаришлар кўпчилик кутган даражада сезиларли бўлиб чиқмади. Айрим техник кўрсаткичлар яхшиланган, бироқ бир қатор муҳим имкониятлар қисқартирилган. Шунга қарамай, смартфон нархи аввалги моделга нисбатан 50 долларга оширилган.
Янги процессор асосий устунлик бўлди
Galaxy A27 смартфонидаги энг муҳим ўзгариш — Snapdragon 6 Gen 3 процессоридан фойдаланилганидир. Янги чип аввалги Exynos 1380 процессорига нисбатан юқорироқ тезлик ва энергия самарадорлигини таъминлаши кутилмоқда.
Қурилма LPDDR5 туридаги тезкор хотира билан жиҳозланган. Бу иловаларни ишга тушириш, бир вақтнинг ўзида бир нечта дастурдан фойдаланиш ва умумий тизим тезлигига ижобий таъсир қилиши мумкин.
Дизайнда ҳам кичик ўзгариш бор. Олд камера учун аввалги томчисимон кесим ўрнига замонавийроқ думалоқ тешик қўлланилган. Бу смартфон ташқи кўринишини бироз янгилаган.
Камера имкониятлари пасайтирилди
Янги моделдаги асосий эътирозлар камералар билан боғлиқ. Galaxy A26 смартфонида 13 мегапикселли олд камера бўлган бўлса, Galaxy A27 моделида селфи сенсори 12 мегапикселга туширилган.
Ультра кенг бурчакли камерадаги пасайиш эса янада сезиларли. Аввалги моделда 8 мегапикселли сенсор қўлланилган бўлса, янги смартфонда у 5 мегапикселгача қисқартирилган.
Бу ўзгаришлар кенг бурчакда суратга олиш сифати ва майда деталларни акс эттириш имкониятига таъсир қилиши мумкин. Шу сабаб янги смартфон камера жиҳатидан тўлиқ янгиланиш эмас, балки айрим томондан ортга қадам сифатида баҳоланмоқда.
Сувдан ҳимоя даражаси ҳам ёмонлашган
Galaxy A26 модели IP67 стандартдаги сув ва чангдан ҳимояга эга эди. Galaxy A27 смартфонида эса бу кўрсаткич IP64 даражасига туширилган.
IP64 ҳимоя смартфонни сув сочилиши ва чангдан маълум даражада асрайди. Бироқ қурилмани сувга тушиб кетиш каби ҳолатлардан тўлиқ ҳимоя қилмайди.
Бюджет смартфонларда ҳам ишончлилик муҳим омил ҳисобланади. Шу боис ҳимоя даражасининг пасайтирилиши фойдаланувчилар орасида саволлар туғдирмоқда.
Нархи рақобатчилардан устунлик бермаяпти
Galaxy A27 смартфонининг нархи 349 доллар этиб белгиланган. Бу аввалги моделга нисбатан 50 долларга қиммат.
Шу нарх сегментида Nothing Phone (4a), OnePlus Nord CE 5 ва Google Pixel 9a каби рақобатчилар мавжуд. Уларнинг айримлари кучлироқ камера, яхшироқ дастурий таъминот ёки янада мувозанатли техник хусусиятларни таклиф қилади.
Tech Advisor нашри мутахассислари фикрича, ҳатто 2025 йил март ойида тақдим этилган арзонроқ Pixel 9a ҳам кўпчилик харидорлар учун маъқулроқ танлов бўлиб кўриниши мумкин.
«Эволюцион янгиланишлар ва чиплар танқислиги сабаб нархлар ошиб бораётган даврда ҳам, бу Samsung компаниясининг жуда умидсизлантирувчи янгилигидир», — деб ёзди Tech Advisor.
Galaxy A27 кимлар учун мос бўлиши мумкин?
Янги смартфон кучлироқ процессор, тезкор хотира ва замонавийроқ дизайнни истайдиган фойдаланувчилар учун қизиқ бўлиши мумкин. Бироқ камера сифати, сувдан ҳимоя ва нарх муҳим бўлган харидорлар учун Galaxy A27 унчалик жозибадор кўринмаяпти.
Samsung янги моделда бир қадам олдинга, икки қадам ёнга ташлагандек таассурот қолдирмоқда. Қурилманинг бозордаги ҳақиқий муваффақияти эса сотувлар бошлангач ва мустақил тестлар эълон қилингач маълум бўлади.
Сизнингча, Samsung Galaxy A27 учун 349 доллар тўлашга арзийдими?
…