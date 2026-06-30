Бемаъни смартфон: Samsung Galaxy A27 нархи ошди, имкониятлари қисқарди

·0·Техно
Бемаъни смартфон: Samsung Galaxy A27 нархи ошди, имкониятлари қисқарди

Samsung компаниясининг янги Galaxy A27 смартфони расмий сотувлар тўлиқ бошланишидан олдинёқ танқидлар марказида қолди. Технология соҳасига ихтисослашган айрим нашрлар қурилмани йилнинг энг тушунарсиз ва омадсиз янгиланишларидан бири сифатида баҳоламоқда.

Янги модель Galaxy A26 смартфонининг давомчиси сифатида тақдим этилган бўлса-да, ундаги ўзгаришлар кўпчилик кутган даражада сезиларли бўлиб чиқмади. Айрим техник кўрсаткичлар яхшиланган, бироқ бир қатор муҳим имкониятлар қисқартирилган. Шунга қарамай, смартфон нархи аввалги моделга нисбатан 50 долларга оширилган.

Янги процессор асосий устунлик бўлди

Galaxy A27 смартфонидаги энг муҳим ўзгариш — Snapdragon 6 Gen 3 процессоридан фойдаланилганидир. Янги чип аввалги Exynos 1380 процессорига нисбатан юқорироқ тезлик ва энергия самарадорлигини таъминлаши кутилмоқда.

Қурилма LPDDR5 туридаги тезкор хотира билан жиҳозланган. Бу иловаларни ишга тушириш, бир вақтнинг ўзида бир нечта дастурдан фойдаланиш ва умумий тизим тезлигига ижобий таъсир қилиши мумкин.

Дизайнда ҳам кичик ўзгариш бор. Олд камера учун аввалги томчисимон кесим ўрнига замонавийроқ думалоқ тешик қўлланилган. Бу смартфон ташқи кўринишини бироз янгилаган.

Камера имкониятлари пасайтирилди

Янги моделдаги асосий эътирозлар камералар билан боғлиқ. Galaxy A26 смартфонида 13 мегапикселли олд камера бўлган бўлса, Galaxy A27 моделида селфи сенсори 12 мегапикселга туширилган.

Ультра кенг бурчакли камерадаги пасайиш эса янада сезиларли. Аввалги моделда 8 мегапикселли сенсор қўлланилган бўлса, янги смартфонда у 5 мегапикселгача қисқартирилган.

Бу ўзгаришлар кенг бурчакда суратга олиш сифати ва майда деталларни акс эттириш имкониятига таъсир қилиши мумкин. Шу сабаб янги смартфон камера жиҳатидан тўлиқ янгиланиш эмас, балки айрим томондан ортга қадам сифатида баҳоланмоқда.

Сувдан ҳимоя даражаси ҳам ёмонлашган

Galaxy A26 модели IP67 стандартдаги сув ва чангдан ҳимояга эга эди. Galaxy A27 смартфонида эса бу кўрсаткич IP64 даражасига туширилган.

IP64 ҳимоя смартфонни сув сочилиши ва чангдан маълум даражада асрайди. Бироқ қурилмани сувга тушиб кетиш каби ҳолатлардан тўлиқ ҳимоя қилмайди.

Бюджет смартфонларда ҳам ишончлилик муҳим омил ҳисобланади. Шу боис ҳимоя даражасининг пасайтирилиши фойдаланувчилар орасида саволлар туғдирмоқда.

Нархи рақобатчилардан устунлик бермаяпти

Galaxy A27 смартфонининг нархи 349 доллар этиб белгиланган. Бу аввалги моделга нисбатан 50 долларга қиммат.

Шу нарх сегментида Nothing Phone (4a), OnePlus Nord CE 5 ва Google Pixel 9a каби рақобатчилар мавжуд. Уларнинг айримлари кучлироқ камера, яхшироқ дастурий таъминот ёки янада мувозанатли техник хусусиятларни таклиф қилади.

Tech Advisor нашри мутахассислари фикрича, ҳатто 2025 йил март ойида тақдим этилган арзонроқ Pixel 9a ҳам кўпчилик харидорлар учун маъқулроқ танлов бўлиб кўриниши мумкин.

«Эволюцион янгиланишлар ва чиплар танқислиги сабаб нархлар ошиб бораётган даврда ҳам, бу Samsung компаниясининг жуда умидсизлантирувчи янгилигидир», — деб ёзди Tech Advisor.

Galaxy A27 кимлар учун мос бўлиши мумкин?

Янги смартфон кучлироқ процессор, тезкор хотира ва замонавийроқ дизайнни истайдиган фойдаланувчилар учун қизиқ бўлиши мумкин. Бироқ камера сифати, сувдан ҳимоя ва нарх муҳим бўлган харидорлар учун Galaxy A27 унчалик жозибадор кўринмаяпти.

Samsung янги моделда бир қадам олдинга, икки қадам ёнга ташлагандек таассурот қолдирмоқда. Қурилманинг бозордаги ҳақиқий муваффақияти эса сотувлар бошлангач ва мустақил тестлар эълон қилингач маълум бўлади.

Сизнингча, Samsung Galaxy A27 учун 349 доллар тўлашга арзийдими?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla Остинда рул ва педалсиз Кйберкаб роботаксиларини синовдан ўтказишни бошладиTesla Остинда рул ва педалсиз Кйберкаб роботаксиларини синовдан ўтказишни бошладиБугун, 20:59Asus компанияси Wi-Fi 7 стандартидаги янги РОГ Октопус 7 роутерини тақдим этдиAsus компанияси Wi-Fi 7 стандартидаги янги РОГ Октопус 7 роутерини тақдим этдиБугун, 20:55Риверсиде платформаси сунъий интеллект ёрдамида подкастларни ахборотномага айлантирадиРиверсиде платформаси сунъий интеллект ёрдамида подкастларни ахборотномага айлантирадиБугун, 20:55Арктурус стартапи электр тармоқларидаги йўқотишларни икки бараварга қисқартирмоқчиАрктурус стартапи электр тармоқларидаги йўқотишларни икки бараварга қисқартирмоқчиБугун, 20:28Х платформаси сунъий интеллект воситалари учун янги имкониятларни тақдим этдиХ платформаси сунъий интеллект воситалари учун янги имкониятларни тақдим этдиБугун, 20:26Хитой Ер учун хавфли бўлган астероидлардан ҳимоя тизимини яратмоқдаХитой Ер учун хавфли бўлган астероидлардан ҳимоя тизимини яратмоқдаБугун, 20:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди