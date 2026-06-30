NASA астронавтлари очиқ космосга чиқди: Халқаро космик станцияда таъмирлаш ишлари
АҚШ Миллий аэронавтика ва коинот бошқармаси (NASA) астронавтлари Чрис Виллиаms ва Жессика Меир Халқаро космик станциядаги (ХКС) муҳим техник носозликни бартараф этиш учун очиқ космосга чиқишди. Ушбу миссиянинг асосий мақсади станциянинг ташқи қисмида жойлашган Канадарм2 роботлаштирилган манипуляторини таъмирлашдан иборат. NASA расмий сайти орқали жараённи тўғридан-тўғри эфирда намойиш этмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Режага кўра, астронавтларнинг очиқ коинотдаги иш вақти тахминан 6,5 соатни ташкил этади. Амалиёт АҚШ Шарқий соҳили вақти билан 08:20 да бошланди. Бу вақт давомида мутахассислар станциянинг хавфсизлиги ва логистикаси учун ҳаётий муҳим бўлган қурилмани қайта ишчи ҳолатига келтиришлари лозим.
Робот-қўлнинг носозлиги ва таъмирлаш жараёниАсосий муаммо Канадарм2 манипуляторининг "билак" қисмидаги бўғин (шарнир) билан боғлиқ. Маълум қилинишича, ушбу қисм жорий йилнинг 27-май куни режавий ишлар амалга оширилаётган вақтда ишдан чиққан эди. Астронавтлар айнан шу носоз бўғинни янгисига алмаштириш вазифасини бажаришмоқда.
Канадарм2 — бу ХКСнинг Америка сегментида жойлашган, коинотдаги энг мураккаб муҳандислик қурилмаларидан биридир. Унинг умумий узунлиги 17,6 метрни, вазни эса қарийб 1 800 килограммни ташкил этади. Етти та бўғиндан иборат бўлган ушбу механик қўл станция ҳаётида жуда катта аҳамиятга эга.
Канадарм2 нима учун керак?Ушбу роботлаштирилган тизим станцияда бир қатор муҳим операцияларни бажаради, жумладан:
- Учувчисиз юк ташувчи космик кемаларни тутиб олиш ва станцияга туташтириш;
- Оғир юклар ва илмий ускуналарни станция бўйлаб ҳаракатлантириш;
- Станциянинг ташқи қисмини визуал кўрикдан ўтказиш;
- Астронавтлар очиқ космосга чиққанда уларга ёрдам бериш ва ҳаракатлантириш.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу таъмирлаш ишлари муваффақиятли якунланса, станцияга келадиган кейинги юк кемаларини қабул қилиш жараёни сезиларли даражада осонлашади. Ҳозирда астронавтлар белгиланган график асосида мураккаб техник вазифаларни бажаришда давом этмоқдалар.
…