NASA астронавтлари очиқ космосга чиқди: Халқаро космик станцияда таъмирлаш ишлари

·0·Техно
NASA астронавтлари очиқ космосга чиқди: Халқаро космик станцияда таъмирлаш ишлари

АҚШ Миллий аэронавтика ва коинот бошқармаси (NASA) астронавтлари Чрис Виллиаms ва Жессика Меир Халқаро космик станциядаги (ХКС) муҳим техник носозликни бартараф этиш учун очиқ космосга чиқишди. Ушбу миссиянинг асосий мақсади станциянинг ташқи қисмида жойлашган Канадарм2 роботлаштирилган манипуляторини таъмирлашдан иборат. NASA расмий сайти орқали жараённи тўғридан-тўғри эфирда намойиш этмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Режага кўра, астронавтларнинг очиқ коинотдаги иш вақти тахминан 6,5 соатни ташкил этади. Амалиёт АҚШ Шарқий соҳили вақти билан 08:20 да бошланди. Бу вақт давомида мутахассислар станциянинг хавфсизлиги ва логистикаси учун ҳаётий муҳим бўлган қурилмани қайта ишчи ҳолатига келтиришлари лозим.

Робот-қўлнинг носозлиги ва таъмирлаш жараёни

Асосий муаммо Канадарм2 манипуляторининг "билак" қисмидаги бўғин (шарнир) билан боғлиқ. Маълум қилинишича, ушбу қисм жорий йилнинг 27-май куни режавий ишлар амалга оширилаётган вақтда ишдан чиққан эди. Астронавтлар айнан шу носоз бўғинни янгисига алмаштириш вазифасини бажаришмоқда.

Канадарм2 — бу ХКСнинг Америка сегментида жойлашган, коинотдаги энг мураккаб муҳандислик қурилмаларидан биридир. Унинг умумий узунлиги 17,6 метрни, вазни эса қарийб 1 800 килограммни ташкил этади. Етти та бўғиндан иборат бўлган ушбу механик қўл станция ҳаётида жуда катта аҳамиятга эга.

Канадарм2 нима учун керак?

Ушбу роботлаштирилган тизим станцияда бир қатор муҳим операцияларни бажаради, жумладан:

  • Учувчисиз юк ташувчи космик кемаларни тутиб олиш ва станцияга туташтириш;
  • Оғир юклар ва илмий ускуналарни станция бўйлаб ҳаракатлантириш;
  • Станциянинг ташқи қисмини визуал кўрикдан ўтказиш;
  • Астронавтлар очиқ космосга чиққанда уларга ёрдам бериш ва ҳаракатлантириш.
Ўзбекистонлик коинот ишқибозлари ва мутахассислари учун ҳам бундай технологик жараёнлар катта қизиқиш уйғотади. Халқаро космик станциядаги ҳар бир носозлик бутун экспедиция хавфсизлигига таъсир қилиши мумкин, шу боис Канадарм2 каби қурилмаларнинг созлиги биринчи даражали вазифа ҳисобланади.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу таъмирлаш ишлари муваффақиятли якунланса, станцияга келадиган кейинги юк кемаларини қабул қилиш жараёни сезиларли даражада осонлашади. Ҳозирда астронавтлар белгиланган график асосида мураккаб техник вазифаларни бажаришда давом этмоқдалар.

NASAХКСКосмосАстронавтТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Amazon сунъий интеллектни жорий этиш учун 1 миллиард доллар ажратдиAmazon сунъий интеллектни жорий этиш учун 1 миллиард доллар ажратдиБугун, 21:29Blue Origin ҳалигача New Glenn ракетаси портлаши сабабларини аниқлай олмадиBlue Origin ҳалигача New Glenn ракетаси портлаши сабабларини аниқлай олмадиБугун, 21:24Бемаъни смартфон: Samsung Galaxy A27 нархи ошди, имкониятлари қисқардиБемаъни смартфон: Samsung Galaxy A27 нархи ошди, имкониятлари қисқардиБугун, 21:23Tesla Остинда рул ва педалсиз Кйберкаб роботаксиларини синовдан ўтказишни бошладиTesla Остинда рул ва педалсиз Кйберкаб роботаксиларини синовдан ўтказишни бошладиБугун, 20:59Asus компанияси Wi-Fi 7 стандартидаги янги РОГ Октопус 7 роутерини тақдим этдиAsus компанияси Wi-Fi 7 стандартидаги янги РОГ Октопус 7 роутерини тақдим этдиБугун, 20:55Риверсиде платформаси сунъий интеллект ёрдамида подкастларни ахборотномага айлантирадиРиверсиде платформаси сунъий интеллект ёрдамида подкастларни ахборотномага айлантирадиБугун, 20:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди