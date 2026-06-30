Риверсиде платформаси сунъий интеллект ёрдамида подкастларни ахборотномага айлантиради
Подкастлар ва видеоларни ёзиб олиш бўйича дунёдаги етакчи платформалардан бири бўлган Риверсиде ўз фойдаланувчилари учун янги имконият — невслеттер (электрон ахборотнома) нашр этиш функциясини тақдим этди. Эндиликда контент яратувчилар ўзларининг аудио ва видео материалларини матнли кўринишга ўтказиб, аудитория билан янада яқинроқ алоқа ўрнатишлари мумкин бўлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Риверсиде компанияси бу борада Маилчимп, Субстакк ёки Бееҳиив каби гигантлар билан тўғридан-тўғри рақобатлашишни мақсад қилмаган. Бунинг ўрнига, платформа ўз мижозларида мавжуд бўлган тайёр контентдан унумли фойдаланишни таклиф этмоқда. Сунъий интеллектга асосланган янги восита ёзиб олинган подкастни таҳлил қилиб, ундаги асосий ғоялар ва муҳим иқтибосларни ажратиб олади ҳамда тайёр ахборотнома лойиҳасини шакллантиради.
Компания асосчиси ва бош директори Надав Кейсоннинг TechCrunch нашрига берган интервюсига кўра, кўпчилик учун нолдан матн ёзишдан кўра гапириш анча осонроқ. "Субстакк ва Бееҳиив сизга бўш саҳифа тақдим этади. Бизнинг фойдаланувчиларимиз эса Риверсиде платформасида аллақачон маълумотга бой суҳбатларни амалга ошириб бўлишган. Биз уларга ўша суҳбатни ортиқча меҳнат қидирмасдан сифатли матнли контентга айлантиришда ёрдам берамиз", — дейди у.
Техник янгиланишлар ва сунъий интеллект имкониятлариНевслеттер функциясидан ташқари, Риверсиде ўзининг ёзиб олиш студиясини ҳам сезиларли даражада янгилади. Эндиликда платформа кўп камерали (мульти-камера) созламаларни қўллаб-қувватлайди ва масофавий меҳмонларни суҳбатга қўшиш жараёнини янада соддалаштирди. Бу профессионал студия сифатидаги видеоларни уйдан чиқмасдан туриб тайёрлаш имконини беради.
Шунингдек, платформага қуйидаги янги сунъий интеллект функциялари қўшилди:
- Ёзув тугаши билан видеонинг биринчи хомаки таҳририни (фирст кут) тайёрлаш;
- Ижтимоий тармоқлар учун қизиқарли "ҳоок"лар ва қисқа постлар яратиш;
- Видеодаги ёритиш, тасвир чуқурлиги ва аниқлигини яхшилайдиган махсус AI-фильтрлари.
Ўзбекистонлик контент яратувчилар ва маркетологлар учун ҳам бу янгилик катта аҳамиятга эга. Бугунги кунда Telegram каналлар ва электрон почта орқали юбориладиган ахборотномалар оммалашиб бораётган бир пайтда, подкастларни матнга ўгириш ва уларни турли платформаларда тарқатиш аудитория қамровини сезиларли даражада оширишга хизмат қилади.
Ҳозирга қадар 60 миллион доллардан ортиқ инвестиция жалб қилган Риверсиде компанияси ушбу қадами билан контент экотизимини кенгайтирмоқда. Таъкидлаш жоизки, соҳада рақобат кучайиб бормоқда: масалан, Субстакк яқинда ўзининг ёзиб олиш студиясини ишга туширган бўлса, Бееҳиив платформаси подкастлар бўлимини очган эди. Риверсиде эса тескари йўналишда ҳаракат қилиб, видео-контентдан матн яратишга эътибор қаратмоқда.
…