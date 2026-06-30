Риверсиде платформаси сунъий интеллект ёрдамида подкастларни ахборотномага айлантиради

·0·Техно
Риверсиде платформаси сунъий интеллект ёрдамида подкастларни ахборотномага айлантиради

Подкастлар ва видеоларни ёзиб олиш бўйича дунёдаги етакчи платформалардан бири бўлган Риверсиде ўз фойдаланувчилари учун янги имконият — невслеттер (электрон ахборотнома) нашр этиш функциясини тақдим этди. Эндиликда контент яратувчилар ўзларининг аудио ва видео материалларини матнли кўринишга ўтказиб, аудитория билан янада яқинроқ алоқа ўрнатишлари мумкин бўлади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Риверсиде компанияси бу борада Маилчимп, Субстакк ёки Бееҳиив каби гигантлар билан тўғридан-тўғри рақобатлашишни мақсад қилмаган. Бунинг ўрнига, платформа ўз мижозларида мавжуд бўлган тайёр контентдан унумли фойдаланишни таклиф этмоқда. Сунъий интеллектга асосланган янги восита ёзиб олинган подкастни таҳлил қилиб, ундаги асосий ғоялар ва муҳим иқтибосларни ажратиб олади ҳамда тайёр ахборотнома лойиҳасини шакллантиради.

Компания асосчиси ва бош директори Надав Кейсоннинг TechCrunch нашрига берган интервюсига кўра, кўпчилик учун нолдан матн ёзишдан кўра гапириш анча осонроқ. "Субстакк ва Бееҳиив сизга бўш саҳифа тақдим этади. Бизнинг фойдаланувчиларимиз эса Риверсиде платформасида аллақачон маълумотга бой суҳбатларни амалга ошириб бўлишган. Биз уларга ўша суҳбатни ортиқча меҳнат қидирмасдан сифатли матнли контентга айлантиришда ёрдам берамиз", — дейди у.

Техник янгиланишлар ва сунъий интеллект имкониятлари

Невслеттер функциясидан ташқари, Риверсиде ўзининг ёзиб олиш студиясини ҳам сезиларли даражада янгилади. Эндиликда платформа кўп камерали (мульти-камера) созламаларни қўллаб-қувватлайди ва масофавий меҳмонларни суҳбатга қўшиш жараёнини янада соддалаштирди. Бу профессионал студия сифатидаги видеоларни уйдан чиқмасдан туриб тайёрлаш имконини беради.

Шунингдек, платформага қуйидаги янги сунъий интеллект функциялари қўшилди:

  • Ёзув тугаши билан видеонинг биринчи хомаки таҳририни (фирст кут) тайёрлаш;
  • Ижтимоий тармоқлар учун қизиқарли "ҳоок"лар ва қисқа постлар яратиш;
  • Видеодаги ёритиш, тасвир чуқурлиги ва аниқлигини яхшилайдиган махсус AI-фильтрлари.

Ўзбекистонлик контент яратувчилар ва маркетологлар учун ҳам бу янгилик катта аҳамиятга эга. Бугунги кунда Telegram каналлар ва электрон почта орқали юбориладиган ахборотномалар оммалашиб бораётган бир пайтда, подкастларни матнга ўгириш ва уларни турли платформаларда тарқатиш аудитория қамровини сезиларли даражада оширишга хизмат қилади.

Ҳозирга қадар 60 миллион доллардан ортиқ инвестиция жалб қилган Риверсиде компанияси ушбу қадами билан контент экотизимини кенгайтирмоқда. Таъкидлаш жоизки, соҳада рақобат кучайиб бормоқда: масалан, Субстакк яқинда ўзининг ёзиб олиш студиясини ишга туширган бўлса, Бееҳиив платформаси подкастлар бўлимини очган эди. Риверсиде эса тескари йўналишда ҳаракат қилиб, видео-контентдан матн яратишга эътибор қаратмоқда.

РиверсидеПодкастСунъий IntelлектТехнологияНевслеттер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla Остинда рул ва педалсиз Кйберкаб роботаксиларини синовдан ўтказишни бошладиTesla Остинда рул ва педалсиз Кйберкаб роботаксиларини синовдан ўтказишни бошладиБугун, 20:59Asus компанияси Wi-Fi 7 стандартидаги янги РОГ Октопус 7 роутерини тақдим этдиAsus компанияси Wi-Fi 7 стандартидаги янги РОГ Октопус 7 роутерини тақдим этдиБугун, 20:55Арктурус стартапи электр тармоқларидаги йўқотишларни икки бараварга қисқартирмоқчиАрктурус стартапи электр тармоқларидаги йўқотишларни икки бараварга қисқартирмоқчиБугун, 20:28Х платформаси сунъий интеллект воситалари учун янги имкониятларни тақдим этдиХ платформаси сунъий интеллект воситалари учун янги имкониятларни тақдим этдиБугун, 20:26Хитой Ер учун хавфли бўлган астероидлардан ҳимоя тизимини яратмоқдаХитой Ер учун хавфли бўлган астероидлардан ҳимоя тизимини яратмоқдаБугун, 20:23Yandex Браузер видео таржимаси имкониятларини кенгайтирди: энди яна 7 та тил қўшилдиYandex Браузер видео таржимаси имкониятларини кенгайтирди: энди яна 7 та тил қўшилдиБугун, 19:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди