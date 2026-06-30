Blue Origin ҳалигача New Glenn ракетаси портлаши сабабларини аниқлай олмади

·0·Техно
Blue Origin ҳалигача New Glenn ракетаси портлаши сабабларини аниқлай олмади

Миллиардер Jeff Bezosга тегишли Blue Origin космик компанияси ўтган ойда содир бўлган New Glenn мега-ракетаси портлаши сабабларини ҳамон қидирмоқда. Компания жорий йил якунига қадар парвозларни қайта тиклашни мақсад қилган бўлса-да, техник носозликнинг аниқ илдизи ҳозирча номаълумлигича қолмоқда. Бу ҳақда компания бош директори Даве Лимп расмий баёнот билан чиқди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Blue Origin раҳбари ўзининг энг батафсил ҳисоботида таъкидлашича, мутахассислар ҳозирда портлашнинг "асосий сабабини аниқлаш ва тузатиш" устида ишламоқда. Дастлабки таҳлиллар муаммо ракетанинг биринчи босқичидаги қуйруқ қисмида юзага келганини кўрсатмоқда. Бунинг учун компания кўплаб камералар ва датчиклардан олинган улкан ҳажмдаги маълумотларни таҳлил қилмоқда.

Синовдаги муваффақиятсизлик ва кўрилган зарарлар

New Glenn ракетаси ўн йилдан ортиқ давом этган эҳтиёткорона ишланмалардан сўнг, 2025-йилнинг январ ойида илк парвозини амалга оширган эди. Бироқ 28-май куни ўтказилган тўртинчи синов парвози пайтида кутилмаган портлаш юз берди. Бахтли тасодиф туфайли ҳодиса оқибатида ҳеч ким жароҳат олмаган, аммо инфратузилмага жиддий зарар етган.

Портлаш натижасида Флорида штатидаги Канаверал бурнида жойлашган ягона учиш майдончаси шикастланган. Хусусан, чақмоқдан ҳимоя қилувчи минора ва ракетани ташувчи ҳамда тикловчи улкан қурилма (транспортер-эректор) бутунлай ишдан чиққан. Шунингдек, яқин атрофдаги биноларга ҳам зарар етган. Шунга қарамай, Даве Лимп сув миноралари ва газ бакларига шикаст етмаганини ижобий ҳолат сифатида баҳолади.

Стратегик ўзгаришлар ва NASA олдидаги мажбуриятлар

Blue Origin учун парвозларни тезроқ тиклаш ўта муҳим, чунки компания NASAнинг инсониятни Ойга қайтариш дастурида асосий ҳамкорлардан бири ҳисобланади. Компания раҳбарияти парвозларни жадаллаштириш учун техник ёндашувни ўзгартиришга қарор қилди. Эндиликда ракетани майдончага ўрнатишда махсус ташувчи қурилма ўрнига улкан крандан фойдаланилади.

Даве Лимпнинг сўзларига кўра, бундай услуб нафақат парвозларни тезроқ қайта йўлга қўйиш, балки келгусида New Glenn учирилиши частотасини ошириш имконини ҳам беради. Портлашга қадар компания жорий йил давомида 12 та парвозни амалга оширишни режалаштирган эди.

Ҳозирда Blue Origin муҳандислари портлаш оқибатларини бартараф этиш ва ракетанинг хавфсизлигини қайта кўриб чиқиш билан банд. Ушбу мега-ракета SpaceX компаниясининг Starship лойиҳасига асосий рақобатчи сифатида кўрилмоқда ва унинг муваффақияти АҚШнинг коинотни ўзлаштириш стратегиясида ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Blue OriginNew GlennJeff BezosNASAКоинот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Amazon сунъий интеллектни жорий этиш учун 1 миллиард доллар ажратдиAmazon сунъий интеллектни жорий этиш учун 1 миллиард доллар ажратдиБугун, 21:29NASA астронавтлари очиқ космосга чиқди: Халқаро космик станцияда таъмирлаш ишлариNASA астронавтлари очиқ космосга чиқди: Халқаро космик станцияда таъмирлаш ишлариБугун, 21:26Бемаъни смартфон: Samsung Galaxy A27 нархи ошди, имкониятлари қисқардиБемаъни смартфон: Samsung Galaxy A27 нархи ошди, имкониятлари қисқардиБугун, 21:23Tesla Остинда рул ва педалсиз Кйберкаб роботаксиларини синовдан ўтказишни бошладиTesla Остинда рул ва педалсиз Кйберкаб роботаксиларини синовдан ўтказишни бошладиБугун, 20:59Asus компанияси Wi-Fi 7 стандартидаги янги РОГ Октопус 7 роутерини тақдим этдиAsus компанияси Wi-Fi 7 стандартидаги янги РОГ Октопус 7 роутерини тақдим этдиБугун, 20:55Риверсиде платформаси сунъий интеллект ёрдамида подкастларни ахборотномага айлантирадиРиверсиде платформаси сунъий интеллект ёрдамида подкастларни ахборотномага айлантирадиБугун, 20:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди