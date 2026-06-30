Blue Origin ҳалигача New Glenn ракетаси портлаши сабабларини аниқлай олмади
Миллиардер Jeff Bezosга тегишли Blue Origin космик компанияси ўтган ойда содир бўлган New Glenn мега-ракетаси портлаши сабабларини ҳамон қидирмоқда. Компания жорий йил якунига қадар парвозларни қайта тиклашни мақсад қилган бўлса-да, техник носозликнинг аниқ илдизи ҳозирча номаълумлигича қолмоқда. Бу ҳақда компания бош директори Даве Лимп расмий баёнот билан чиқди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Blue Origin раҳбари ўзининг энг батафсил ҳисоботида таъкидлашича, мутахассислар ҳозирда портлашнинг "асосий сабабини аниқлаш ва тузатиш" устида ишламоқда. Дастлабки таҳлиллар муаммо ракетанинг биринчи босқичидаги қуйруқ қисмида юзага келганини кўрсатмоқда. Бунинг учун компания кўплаб камералар ва датчиклардан олинган улкан ҳажмдаги маълумотларни таҳлил қилмоқда.
Синовдаги муваффақиятсизлик ва кўрилган зарарларNew Glenn ракетаси ўн йилдан ортиқ давом этган эҳтиёткорона ишланмалардан сўнг, 2025-йилнинг январ ойида илк парвозини амалга оширган эди. Бироқ 28-май куни ўтказилган тўртинчи синов парвози пайтида кутилмаган портлаш юз берди. Бахтли тасодиф туфайли ҳодиса оқибатида ҳеч ким жароҳат олмаган, аммо инфратузилмага жиддий зарар етган.
Портлаш натижасида Флорида штатидаги Канаверал бурнида жойлашган ягона учиш майдончаси шикастланган. Хусусан, чақмоқдан ҳимоя қилувчи минора ва ракетани ташувчи ҳамда тикловчи улкан қурилма (транспортер-эректор) бутунлай ишдан чиққан. Шунингдек, яқин атрофдаги биноларга ҳам зарар етган. Шунга қарамай, Даве Лимп сув миноралари ва газ бакларига шикаст етмаганини ижобий ҳолат сифатида баҳолади.
Стратегик ўзгаришлар ва NASA олдидаги мажбуриятларBlue Origin учун парвозларни тезроқ тиклаш ўта муҳим, чунки компания NASAнинг инсониятни Ойга қайтариш дастурида асосий ҳамкорлардан бири ҳисобланади. Компания раҳбарияти парвозларни жадаллаштириш учун техник ёндашувни ўзгартиришга қарор қилди. Эндиликда ракетани майдончага ўрнатишда махсус ташувчи қурилма ўрнига улкан крандан фойдаланилади.
Даве Лимпнинг сўзларига кўра, бундай услуб нафақат парвозларни тезроқ қайта йўлга қўйиш, балки келгусида New Glenn учирилиши частотасини ошириш имконини ҳам беради. Портлашга қадар компания жорий йил давомида 12 та парвозни амалга оширишни режалаштирган эди.
Ҳозирда Blue Origin муҳандислари портлаш оқибатларини бартараф этиш ва ракетанинг хавфсизлигини қайта кўриб чиқиш билан банд. Ушбу мега-ракета SpaceX компаниясининг Starship лойиҳасига асосий рақобатчи сифатида кўрилмоқда ва унинг муваффақияти АҚШнинг коинотни ўзлаштириш стратегиясида ҳал қилувчи аҳамиятга эга.
…