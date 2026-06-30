Кот-дъИвуар ва Норвегия ўйини: матнли трансляция
Футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатининг 1/16 финалида Кот-дъИвуар ва Норвегия терма жамоалари ўзаро баҳслашади. Учрашув 30 июн куни Тошкент вақти билан соат 22:00 да АҚШнинг Техас штати, Арлингтон шаҳридаги «Даллас Стедиум»да бошланади. Кот-дъИвуарни Эмерс Фае, Норвегияни эса Столе Солбаккен бошқаради. Ўйинда ғолиб чиққан жамоа нимчорак финалга йўл олади.
Zamin.uz сайтида мазкур учрашувнинг муҳим воқеалари матнли трансляция орқали ёритиб борилади. Голлар, хавфли вазиятлар, огоҳлантиришлар, футболчи алмаштиришлар ва бошқа асосий ҳолатлар тезкор равишда тақдим этилади.
Кот-дъИвуар гуруҳ босқичини Германиядан кейин иккинчи ўринда якунлади. Норвегия эса Франция жой олган гуруҳда иккинчи бўлиб, плей-оффга чиқди.
Кот-дъИвуар бошланғич таркиби, 4-1-2-3:
• Дарвозабон: Яҳия Фофана
• Ҳимоячилар: Гислен Konaн, Эмманюэль Агбаду, Одилон Коссуну, Гела Дуе
• Ярим ҳимоячилар: Иброҳим Сангаре, Крист Инао Улай, Франк Кессе
• Ҳужумчилар: Николя Pepe, Анж-Ёан Бонни, Ян Диоманде
Норвегия бошланғич таркиби, 4-2-1-3:
• Дарвозабон: Эрян Нюланд
• Ҳимоячилар: Маркус Холмгрен Педерсен, Кристоффер Аер, Торбёрн Хеггем, Давид Мёллер Вольфе
• Ярим ҳимоячилар: Патрик Берг, Сандер Берге, Мартин Эдегор
• Ҳужумчилар: Антонио Нуса, Эрлинг Холанд, Александер Сёрлот
Норвегия гуруҳ босқичининг Францияга қарши сўнгги ўйинида асосий футболчиларининг катта қисмига дам берган эди. Кот-дъИвуарга қарши баҳсда Эрлинг Холанд, Мартин Эдегор ва Александер Сёрлот бошланғич таркибга қайтарилди. Кот-дъИвуар таркибида эса учта ўзгариш амалга оширилган.
Захирадаги футболчилар ва ўйин давомида амалга ошириладиган алмаштиришлар ҳақидаги маълумотлар матнли трансляцияда бериб борилади.
…