Кот-дъИвуар ва Норвегия ўйини: матнли трансляция

·597·Спорт
Кот-дъИвуар ва Норвегия ўйини: матнли трансляция

Футбол бўйича 2026 йилги жаҳон чемпионатининг 1/16 финалида Кот-дъИвуар ва Норвегия терма жамоалари ўзаро баҳслашади. Учрашув 30 июн куни Тошкент вақти билан соат 22:00 да АҚШнинг Техас штати, Арлингтон шаҳридаги «Даллас Стедиум»да бошланади. Кот-дъИвуарни Эмерс Фае, Норвегияни эса Столе Солбаккен бошқаради. Ўйинда ғолиб чиққан жамоа нимчорак финалга йўл олади.

Zamin.uz сайтида мазкур учрашувнинг муҳим воқеалари матнли трансляция орқали ёритиб борилади. Голлар, хавфли вазиятлар, огоҳлантиришлар, футболчи алмаштиришлар ва бошқа асосий ҳолатлар тезкор равишда тақдим этилади.

Кот-дъИвуар гуруҳ босқичини Германиядан кейин иккинчи ўринда якунлади. Норвегия эса Франция жой олган гуруҳда иккинчи бўлиб, плей-оффга чиқди.

Кот-дъИвуар бошланғич таркиби, 4-1-2-3:

• Дарвозабон: Яҳия Фофана

• Ҳимоячилар: Гислен Konaн, Эмманюэль Агбаду, Одилон Коссуну, Гела Дуе

• Ярим ҳимоячилар: Иброҳим Сангаре, Крист Инао Улай, Франк Кессе

• Ҳужумчилар: Николя Pepe, Анж-Ёан Бонни, Ян Диоманде

Норвегия бошланғич таркиби, 4-2-1-3:

• Дарвозабон: Эрян Нюланд

• Ҳимоячилар: Маркус Холмгрен Педерсен, Кристоффер Аер, Торбёрн Хеггем, Давид Мёллер Вольфе

• Ярим ҳимоячилар: Патрик Берг, Сандер Берге, Мартин Эдегор

• Ҳужумчилар: Антонио Нуса, Эрлинг Холанд, Александер Сёрлот

Норвегия гуруҳ босқичининг Францияга қарши сўнгги ўйинида асосий футболчиларининг катта қисмига дам берган эди. Кот-дъИвуарга қарши баҳсда Эрлинг Холанд, Мартин Эдегор ва Александер Сёрлот бошланғич таркибга қайтарилди. Кот-дъИвуар таркибида эса учта ўзгариш амалга оширилган.

Захирадаги футболчилар ва ўйин давомида амалга ошириладиган алмаштиришлар ҳақидаги маълумотлар матнли трансляцияда бериб борилади.

Жонли репортажЖОНЛИ
23'
Антонио Нуса (Норвегия) якка тартибда ҳужумга ўтди, аммо рақиб ўйинчиси уни тўхтатгани сабабли имконият ярата олмади. Норвегия бурчак зарбасига эга бўлди.
21'
Гислен Конан (Кот-д'Ивуар) узатма имконини топа олмай, ўзи ҳужумни уюштирди. Бу ажойиб югуриш ва жарима майдончаси ичидан зўр зарба бўлди, аммо тўп чап устундан сал ёнидан ўтиб кетди.
20'
Дэвид Вулф (Норвегия) яхши имкониятни бой берди — унинг жарима майдончасига берган узатмаси ҳимоя томонидан тўсиб қолинди. Норвегия бурчак зарбасидан гол уриш имкониятига эга бўлади.
18'
Ян Диоманде (Кот-д'Ивуар) Никола Пепега узатма беришга уринди, аммо тўпни ҳаддан ташқари кучли узатиб юборди.
16'
Ян Диоманде (Кот-д'Ивуар) бурчак зарбасини амалга оширди, аммо ҳимоячилардан бири энг юқорига сакраб тўпни бош билан майдондан чиқарди.
15'
Ян Диоманде (Кот-д'Ивуар) бир неча рақибни айланиб ўтди, аммо рақиб ўйинчиси тўпни майдондан чиқариб юборди. Кот-д'Ивуар бурчак зарбасидан гол уриш имкониятига эга бўлди.
11'
Эрлинг Холанд хавфли вазиятга тушай деганди, аммо Мартин Эдегор (Норвегия) жарима майдончаси ичидан берган узатмасини ҳимоячилардан бири тўсиб қолди.
9'
Никола Пепе (Кот-д'Ивуар) бурчак зарбасини ҳаддан ташқари кучли уриб юборди ва жамоадошларидан ҳеч бири унга бош зарбаси бера олмади.
9'
Никола Пепе (Кот-д'Ивуар) жарима майдончасига узатма берди, аммо уриниши тўхтатилиб, тўп майдондан чиқарилди. Тўп ўйиндан чиқди ва ёрдамчи ҳакам бурчак байроғини кўрсатди. Кот-д'Ивуар фойдасига бурчак.
8'
Ян Диоманде (Кот-д'Ивуар) майдон четига йўналган узатмага бош зарбаси билан етишишга юқорига сакраб уринди, аммо зарба ноаниқ бўлиб, чап устундан анча четга кетди.
5'
Анж-Йоан Бонни (Кот-д'Ивуар) олдинга силжишга уринди, аммо тўпни ноқулай қабул қилиб, уни бой берди.
3'
Эрлинг Холанд (Норвегия) жарима майдончаси атрофида ўзига жой топиб, хавфли бош зарбасини амалга оширди. Бироқ ҳимоячилардан бири унинг зарбасини дарвозабонга етиб бормасдан тўхтатди.
1'
Биринчи таймга старт берилди. Учрашув бошланди.
НорвегияЭрлинг ХоландМартин ЭдегорЯн ДиомандеЖаҳон чемпионатиКот-дъИвуар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Майкл Оуен: Гарри Кейн — Англия тарихидаги энг яхши ҳужумчи, аммо унинг танлови хатоМайкл Оуен: Гарри Кейн — Англия тарихидаги энг яхши ҳужумчи, аммо унинг танлови хатоБугун, 22:11Габриел Магалҳаес: Арсенал тактикаси Бразилия терма жамоасига ёрдам бермоқдаГабриел Магалҳаес: Арсенал тактикаси Бразилия терма жамоасига ёрдам бермоқдаБугун, 21:56Реал Мадрид дунё трансфер рекордини янгиламоқчи: Майкл Олисе учун 223 миллион евроРеал Мадрид дунё трансфер рекордини янгиламоқчи: Майкл Олисе учун 223 миллион евроБугун, 21:11Уч терма жамоа пеналтилар сериясида ҳали мағлуб бўлмаган...Уч терма жамоа пеналтилар сериясида ҳали мағлуб бўлмаган...Бугун, 21:05Сёмин Марокашнинг ЖЧ-2026даги имкониятини юқори баҳоладиСёмин Марокашнинг ЖЧ-2026даги имкониятини юқори баҳоладиБугун, 20:55Ансу Фати расман Монако аъзосига айланди: Барселона ўз тарбияланувчисини сотиб юбордиАнсу Фати расман Монако аъзосига айланди: Барселона ўз тарбияланувчисини сотиб юбордиБугун, 20:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди