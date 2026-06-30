Реал Мадрид дунё трансфер рекордини янгиламоқчи: Майкл Олисе учун 223 миллион евро

·0·Спорт
Реал Мадрид дунё трансфер рекордини янгиламоқчи: Майкл Олисе учун 223 миллион евро

Мадриднинг Реал Мадрид клуби футбол оламини ларзага келтирадиган навбатдаги улкан битимга тайёргарлик кўрмоқда. Жамоа президенти Флорентино Перез янги авлод “Галактикос” лойиҳасини якунлаш мақсадида Бавария қанот ҳужумчиси Майкл Олисе учун рекорд даражадаги маблағ сарфлашни режалаштирмоқда. Ушбу трансфер амалга ошса, у футбол тарихидаги энг қиммат келишувга айланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

СПОРТ нашри тарқатган маълумотларга кўра, “қироллик клуби” франциялик иқтидор эгаси учун жами 223 миллион евро тўлашга тайёр. Таклиф этилаётган пакет 190 миллион евро миқдоридаги кафолатланган тўлов ҳамда 33 миллион евро бонусларни ўз ичига олади. Бу сумма 2017-йилда Пари Сен-Жермен томонидан Неймар учун тўланган 222 миллион евролик рекордни янгилаши кутилмоқда.

Флорентино Перезнинг вадаси ва стратегияси

Реал Мадрид президенти Флорентино Перез сўнгги сайловолди кампаниялари давомида клуб тарихидаги энг йирик трансферни амалга оширишга вада берган эди. “Мен Европа жамоасига футболчи учун Реал Мадрид томонидан тақдим этилган энг катта таклифни юбораман”, дея таъкидлаган эди у. Айни дамда Майкл Олисе айнан ўша ваданинг асосий объектига айланган кўринади.

Майкл Олисе 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Килиан Мбаппе билан биргаликда кўрсатган ёрқин ўйини орқали ўз нуфузини сезиларли даражада оширди. Ҳозирда 24 ёшда бўлган вингер Мюнхен клуби билан 2029-йилга қадар шартномага эга. Бироқ Мадриднинг “скандалоус” (шов-шувли) таклифи немис гранди раҳбариятини ўйлантириб қўйиши мумкин.

Бавария раҳбариятининг муносабати

Ҳозирча Бавария ўз юлдузини қўйиб юбориш ниятида эмаслигини очиқчасига билдирмоқда. Клуб президенти Ҳерберт Ҳаинер Мадридликларга “ўз кучларини тежашни” маслаҳат бериб, Майкл Олисе сотилмаслигини таъкидлади. Ҳаинернинг сўзларига кўра, икки клуб ўртасидаги муносабатлар жуда яхши ва Реал Мадрид вакиллари ҳозирча ҳеч қандай расмий алоқага чиқмаганликларини айтишган.

Шунга қарамай, футболчининг ўзи келажаги борасида аниқ бир қарорга келиш учун клуб мутасаддилари билан учрашув сўрагани айтилмоқда. Майкл Олисе агар ҳақиқатдан ҳам рекорд даражадаги таклиф тушса, Бавария уни кўриб чиқиш-чиқмаслигини билмоқчи. Бу эса трансфер ойнаси вақтида вазият кескин ўзгариши мумкинлигидан далолат беради.

Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу трансфер қизиқарли аҳамиятга эга, чунки Реал Мадрид таркибида Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор ва Майкл Олисе каби юлдузларнинг жамланиши Европа футболидаги кучлар нисбатини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин. Ҳозирча барча эътибор Мюнхен ва Мадрид ўртасидаги парда ортидаги музокараларга қаратилган.

Реал МадридБаварияМайкл ОлисеТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уч терма жамоа пеналтилар сериясида ҳали мағлуб бўлмаган...Уч терма жамоа пеналтилар сериясида ҳали мағлуб бўлмаган...Бугун, 21:05Сёмин Марокашнинг ЖЧ-2026даги имкониятини юқори баҳоладиСёмин Марокашнинг ЖЧ-2026даги имкониятини юқори баҳоладиБугун, 20:55Ансу Фати расман Монако аъзосига айланди: Барселона ўз тарбияланувчисини сотиб юбордиАнсу Фати расман Монако аъзосига айланди: Барселона ўз тарбияланувчисини сотиб юбордиБугун, 20:53Нидерландия терма жамоасида катта ўзгаришлар: Ван Дижк ва Коэман кетиши кутилмоқдаНидерландия терма жамоасида катта ўзгаришлар: Ван Дижк ва Коэман кетиши кутилмоқдаБугун, 20:30Лионель Месси ва Том Ҳолланд янги Спидер-Ман фильми рекламасида суратга тушдиЛионель Месси ва Том Ҳолланд янги Спидер-Ман фильми рекламасида суратга тушдиБугун, 20:15Жуд Беллингем ўзини янги Джеймс Бонд ролида синаб кўрмоқчиЖуд Беллингем ўзини янги Джеймс Бонд ролида синаб кўрмоқчиБугун, 18:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди