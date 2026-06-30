Реал Мадрид дунё трансфер рекордини янгиламоқчи: Майкл Олисе учун 223 миллион евро
Мадриднинг Реал Мадрид клуби футбол оламини ларзага келтирадиган навбатдаги улкан битимга тайёргарлик кўрмоқда. Жамоа президенти Флорентино Перез янги авлод “Галактикос” лойиҳасини якунлаш мақсадида Бавария қанот ҳужумчиси Майкл Олисе учун рекорд даражадаги маблағ сарфлашни режалаштирмоқда. Ушбу трансфер амалга ошса, у футбол тарихидаги энг қиммат келишувга айланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
СПОРТ нашри тарқатган маълумотларга кўра, “қироллик клуби” франциялик иқтидор эгаси учун жами 223 миллион евро тўлашга тайёр. Таклиф этилаётган пакет 190 миллион евро миқдоридаги кафолатланган тўлов ҳамда 33 миллион евро бонусларни ўз ичига олади. Бу сумма 2017-йилда Пари Сен-Жермен томонидан Неймар учун тўланган 222 миллион евролик рекордни янгилаши кутилмоқда.
Флорентино Перезнинг вадаси ва стратегиясиРеал Мадрид президенти Флорентино Перез сўнгги сайловолди кампаниялари давомида клуб тарихидаги энг йирик трансферни амалга оширишга вада берган эди. “Мен Европа жамоасига футболчи учун Реал Мадрид томонидан тақдим этилган энг катта таклифни юбораман”, дея таъкидлаган эди у. Айни дамда Майкл Олисе айнан ўша ваданинг асосий объектига айланган кўринади.
Майкл Олисе 2026-йилги Жаҳон чемпионатида Килиан Мбаппе билан биргаликда кўрсатган ёрқин ўйини орқали ўз нуфузини сезиларли даражада оширди. Ҳозирда 24 ёшда бўлган вингер Мюнхен клуби билан 2029-йилга қадар шартномага эга. Бироқ Мадриднинг “скандалоус” (шов-шувли) таклифи немис гранди раҳбариятини ўйлантириб қўйиши мумкин.
Бавария раҳбариятининг муносабатиҲозирча Бавария ўз юлдузини қўйиб юбориш ниятида эмаслигини очиқчасига билдирмоқда. Клуб президенти Ҳерберт Ҳаинер Мадридликларга “ўз кучларини тежашни” маслаҳат бериб, Майкл Олисе сотилмаслигини таъкидлади. Ҳаинернинг сўзларига кўра, икки клуб ўртасидаги муносабатлар жуда яхши ва Реал Мадрид вакиллари ҳозирча ҳеч қандай расмий алоқага чиқмаганликларини айтишган.
Шунга қарамай, футболчининг ўзи келажаги борасида аниқ бир қарорга келиш учун клуб мутасаддилари билан учрашув сўрагани айтилмоқда. Майкл Олисе агар ҳақиқатдан ҳам рекорд даражадаги таклиф тушса, Бавария уни кўриб чиқиш-чиқмаслигини билмоқчи. Бу эса трансфер ойнаси вақтида вазият кескин ўзгариши мумкинлигидан далолат беради.
Ўзбекистонлик футбол мухлислари учун ҳам ушбу трансфер қизиқарли аҳамиятга эга, чунки Реал Мадрид таркибида Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор ва Майкл Олисе каби юлдузларнинг жамланиши Европа футболидаги кучлар нисбатини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин. Ҳозирча барча эътибор Мюнхен ва Мадрид ўртасидаги парда ортидаги музокараларга қаратилган.
…