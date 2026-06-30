Уч терма жамоа пеналтилар сериясида ҳали мағлуб бўлмаган...
Жаҳон чемпионатлари тарихида пеналтилар сериясида бир неча марта қатнашиб, барча уринишларида ғалаба қозонган терма жамоалар номи маълум бўлди. Opta статистик портали маълумотига кўра, бу ноёб рўйхатдан Хорватия, Марокаш ва Парагвай миллий жамоалари жой олган.
Ушбу термалар мундиалларнинг ҳал қилувчи босқичларида кучли босимга бардош бериб, пеналтилар сериясида ҳали бирор марта ҳам мағлубиятга учрамаган.
Хорватия тўрт сериянинг барчасида ғалаба қозонган
Хорватия миллий жамоаси жаҳон чемпионатларида пеналтилар серияси бўйича энг яхши натижалардан бирига эга. Болқон вакиллари мундиалларда тўрт марта ғолибни пеналтилар орқали аниқлаган ва ҳар сафар кейинги босқичга йўл олган.
Хорватиянинг пеналтилар сериясидаги натижалари:
ЖЧ-2018, 1/8 финал — Данияга қарши 3:2;
ЖЧ-2018, чоракфинал — Россияга қарши 4:3;
ЖЧ-2022, 1/8 финал — Японияга қарши 3:1;
ЖЧ-2022, чоракфинал — Бразилияга қарши 4:2.
Айниқса, 2018 ва 2022 йилги турнирларда хорватиялик футболчиларнинг совуққонлиги жамоанинг юқори босқичларга етиб боришида муҳим роль ўйнаган.
Марокаш икки марта синовдан муваффақиятли ўтди
Марокаш миллий жамоаси ҳам жаҳон чемпионатларидаги ҳар икки пеналтилар сериясини ўз фойдасига ҳал қилган.
Африка вакили илк бор 2022 йилги мундиалнинг 1/8 финалида Испанияга қарши пеналтилар сериясида 3:0 ҳисобида ғалаба қозонган эди. Бу натижа Марокашнинг тарихий юришида муҳим қадам бўлган.
2026 йилги жаҳон чемпионатининг 1/16 финалида эса марокашликлар Нидерландияни пеналтилар сериясида 3:2 ҳисобида мағлуб этиб, мағлубиятсиз статистикасини сақлаб қолди.
Парагвай ҳам имкониятлардан тўлиқ фойдаланган
Парагвай миллий жамоаси ҳам мундиалларда икки марта пеналтилар сериясида иштирок этган ва ҳар икки ҳолатда ғалаба қозонган.
Жанубий Америка вакилларининг натижалари:
ЖЧ-2010, 1/8 финал — Японияга қарши 5:3;
ЖЧ-2026, 1/16 финал — Германияга қарши 4:3.
Парагвайнинг Германия устидан қозонган сўнгги ғалабаси жамоанинг пеналтилар сериясидаги юз фоизлик натижасини сақлаб қолди.
Пеналтиларда совуққонлик ҳал қилувчи омилга айланади
Пеналтилар серияси футболдаги энг катта руҳий босимлардан бири ҳисобланади. Бундай вазиятда футболчининг маҳоратидан ташқари, асабни бошқариш, дарвозабоннинг тайёргарлиги ва жамоанинг психологик барқарорлиги ҳам катта аҳамият касб этади.
Хорватия, Марокаш ва Парагвай эса жаҳон чемпионатларида бу синовдан ҳозиргача хатосиз ўтган ягона терма жамоалар бўлиб турибди.
Сизнингча, ушбу уч термадан қайси бири пеналтилар сериясида энг кучли?
…