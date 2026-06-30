Уч терма жамоа пеналтилар сериясида ҳали мағлуб бўлмаган...

·0·Спорт
Уч терма жамоа пеналтилар сериясида ҳали мағлуб бўлмаган...

Жаҳон чемпионатлари тарихида пеналтилар сериясида бир неча марта қатнашиб, барча уринишларида ғалаба қозонган терма жамоалар номи маълум бўлди. Opta статистик портали маълумотига кўра, бу ноёб рўйхатдан Хорватия, Марокаш ва Парагвай миллий жамоалари жой олган.

Ушбу термалар мундиалларнинг ҳал қилувчи босқичларида кучли босимга бардош бериб, пеналтилар сериясида ҳали бирор марта ҳам мағлубиятга учрамаган.

Хорватия тўрт сериянинг барчасида ғалаба қозонган

Хорватия миллий жамоаси жаҳон чемпионатларида пеналтилар серияси бўйича энг яхши натижалардан бирига эга. Болқон вакиллари мундиалларда тўрт марта ғолибни пеналтилар орқали аниқлаган ва ҳар сафар кейинги босқичга йўл олган.

Хорватиянинг пеналтилар сериясидаги натижалари:

  • ЖЧ-2018, 1/8 финал — Данияга қарши 3:2;

  • ЖЧ-2018, чоракфинал — Россияга қарши 4:3;

  • ЖЧ-2022, 1/8 финал — Японияга қарши 3:1;

  • ЖЧ-2022, чоракфинал — Бразилияга қарши 4:2.

Айниқса, 2018 ва 2022 йилги турнирларда хорватиялик футболчиларнинг совуққонлиги жамоанинг юқори босқичларга етиб боришида муҳим роль ўйнаган.

Марокаш икки марта синовдан муваффақиятли ўтди

Марокаш миллий жамоаси ҳам жаҳон чемпионатларидаги ҳар икки пеналтилар сериясини ўз фойдасига ҳал қилган.

Африка вакили илк бор 2022 йилги мундиалнинг 1/8 финалида Испанияга қарши пеналтилар сериясида 3:0 ҳисобида ғалаба қозонган эди. Бу натижа Марокашнинг тарихий юришида муҳим қадам бўлган.

2026 йилги жаҳон чемпионатининг 1/16 финалида эса марокашликлар Нидерландияни пеналтилар сериясида 3:2 ҳисобида мағлуб этиб, мағлубиятсиз статистикасини сақлаб қолди.

Парагвай ҳам имкониятлардан тўлиқ фойдаланган

Парагвай миллий жамоаси ҳам мундиалларда икки марта пеналтилар сериясида иштирок этган ва ҳар икки ҳолатда ғалаба қозонган.

Жанубий Америка вакилларининг натижалари:

  • ЖЧ-2010, 1/8 финал — Японияга қарши 5:3;

  • ЖЧ-2026, 1/16 финал — Германияга қарши 4:3.

Парагвайнинг Германия устидан қозонган сўнгги ғалабаси жамоанинг пеналтилар сериясидаги юз фоизлик натижасини сақлаб қолди.

Пеналтиларда совуққонлик ҳал қилувчи омилга айланади

Пеналтилар серияси футболдаги энг катта руҳий босимлардан бири ҳисобланади. Бундай вазиятда футболчининг маҳоратидан ташқари, асабни бошқариш, дарвозабоннинг тайёргарлиги ва жамоанинг психологик барқарорлиги ҳам катта аҳамият касб этади.

Хорватия, Марокаш ва Парагвай эса жаҳон чемпионатларида бу синовдан ҳозиргача хатосиз ўтган ягона терма жамоалар бўлиб турибди.

Сизнингча, ушбу уч термадан қайси бири пеналтилар сериясида энг кучли?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сёмин Марокашнинг ЖЧ-2026даги имкониятини юқори баҳоладиСёмин Марокашнинг ЖЧ-2026даги имкониятини юқори баҳоладиБугун, 20:55Ансу Фати расман Монако аъзосига айланди: Барселона ўз тарбияланувчисини сотиб юбордиАнсу Фати расман Монако аъзосига айланди: Барселона ўз тарбияланувчисини сотиб юбордиБугун, 20:53Нидерландия терма жамоасида катта ўзгаришлар: Ван Дижк ва Коэман кетиши кутилмоқдаНидерландия терма жамоасида катта ўзгаришлар: Ван Дижк ва Коэман кетиши кутилмоқдаБугун, 20:30Лионель Месси ва Том Ҳолланд янги Спидер-Ман фильми рекламасида суратга тушдиЛионель Месси ва Том Ҳолланд янги Спидер-Ман фильми рекламасида суратга тушдиБугун, 20:15Жуд Беллингем ўзини янги Джеймс Бонд ролида синаб кўрмоқчиЖуд Беллингем ўзини янги Джеймс Бонд ролида синаб кўрмоқчиБугун, 18:51Уэйн Руни Гарри Кейнни Манчестер Юнайтедга қайтишга чақирдиУэйн Руни Гарри Кейнни Манчестер Юнайтедга қайтишга чақирдиБугун, 17:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди