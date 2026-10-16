Telegram каналида Instagram услубидаги «For You» тавсиялар лентаси пайдо бўлади

·41·Техно
Telegram каналида Instagram услубидаги «For You» тавсиялар лентаси пайдо бўлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Telegram мессенжери яқин келажакда фойдаланувчиларнинг шахсий қизиқишларига мослаштирилган, Instagram ва TikTok каби тавсиялар алгоритмини ўз ичига олган янги «Фор Ёу» лентасини ишга туширади.
  • Ушбу янги бўлим «Аддед» ва «Фор Ёу» номли икки қисмдан иборат бўлиб, фойдаланувчиларга ўзи кузатган каналлардан сараланган постларни ҳамда нотаниш каналлардан қизиқарли контентларни тақдим этади.

Telegram мессенжери яқин келажакда ўз концепциясини янада кенгайтириб, ижтимоий тармоқлар сингари тавсиялар алгоритмини ишга туширишни режалаштирмоқда. Платформа ишлаб чиқувчилари фойдаланувчиларга улар ҳали обуна бўлмаган каналлардаги қизиқарли ва тренддаги постларни шахсий қизиқишларга мослаб кўрсатувчи мутлақо янги лента устида фаол иш олиб бормоқда.

Мазкур янгилик мессенжер экотизимида контент истеъмоли ва каналларнинг табиий ривожланишини бутунлай янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

Алоҳида «News» бўлими: Лента 2 та муҳим қисмдан иборат бўлади

Янги формат асосий чатлар рўйхатига халақит бермайдиган қилиб, алоҳида ажратилган «News» бўлими кўринишида жорий этилади:

  • «Added» (Қўшилганлар): Фойдаланувчи ўзи кузатишни ихтиёр қилган ва сақлаб қўйган каналларнинг сараланган постларини жамлайди;

  • «For You» (Сиз учун): Худди Instagram ёки TikTok алгоритмлари каби, фойдаланувчининг қизиқишлари ва хулқ-атворини таҳлил қилган ҳолда унга мос келувчи янги, нотаниш каналлар постларини тавсия қилиб беради.

Фойдаланувчилар ва канал эгалари учун қулайликлар

Янги тавсиялар тизимида кўплаб мослашувчан функциялар назарда тутилмоқда:

  • Мавзуларни эркин танлаш: Ҳар бир фойдаланувчи ўз лентасида қайси йўналишдаги (технология, спорт, янгиликлар, бизнес ва ҳ.к.) контентни кўришни исташини ўзи белгилайди ва бу параметрларни хоҳлаган вақтда ўзгартира олади;

  • Кенг интерфейс имкониятлари: Бўлимда постларни матн бўйича қидириш, лентани тезкор янгилаш, постларни «ўқилган» деб белгилаш ҳамда пост орқали бир босишда муаллиф каналига ўтиш тугмалари ишлайди;

  • Каналлар учун бепул органик ўсиш: Энг катта инқилобий ўзгариш шундаки, энди сифатли контент яратувчи кичик ва янги каналлар ҳам «For You» лентаси орқали рекламасиз янги ўқувчилар аудиториясига осонгина чиқиб бора олади.

Telegram’нинг бу стратегик қадами платформани фақат хабар алмашиш иловасидан қудратли медиа-тармоққа айлантириб, ички рақобат ва контент сифатини кескин ошириши кутилмоқда.

TelegramTelegram For YouTelegram NewsTelegram tavsiya algoritmi
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

2ГИС харитадан ижтимоий тармоққа айланмоқда: Янги «Дўстлар лентаси» ишга тушди2ГИС харитадан ижтимоий тармоққа айланмоқда: Янги «Дўстлар лентаси» ишга тушди16 июн 13:55HBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқдаHBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқда28 июл 22:57Instagram фойдаланувчиларга тавсиялар алгоритмини шахсан бошқариш имконини берадиInstagram фойдаланувчиларга тавсиялар алгоритмини шахсан бошқариш имконини беради28 июн 02:21Instagram фойдаланувчиларга эълон қилинган постлардаги мусиқаларни ўзгартириш имконини бердиInstagram фойдаланувчиларга эълон қилинган постлардаги мусиқаларни ўзгартириш имконини берди21 июл 21:26Павел Дуров Meta ва Релиансе компанияларини Telegram фаолиятига тўсқинлик қилишда айбладиПавел Дуров Meta ва Релиансе компанияларини Telegram фаолиятига тўсқинлик қилишда айблади17 июн 10:29Microsoft Windows 11 учун янги «Пуск» менюсини чиқардиMicrosoft Windows 11 учун янги «Пуск» менюсини чиқарди19 апрел 20:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда