Telegram каналида Instagram услубидаги «For You» тавсиялар лентаси пайдо бўлади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Telegram мессенжери яқин келажакда фойдаланувчиларнинг шахсий қизиқишларига мослаштирилган, Instagram ва TikTok каби тавсиялар алгоритмини ўз ичига олган янги «Фор Ёу» лентасини ишга туширади.
- Ушбу янги бўлим «Аддед» ва «Фор Ёу» номли икки қисмдан иборат бўлиб, фойдаланувчиларга ўзи кузатган каналлардан сараланган постларни ҳамда нотаниш каналлардан қизиқарли контентларни тақдим этади.
Telegram мессенжери яқин келажакда ўз концепциясини янада кенгайтириб, ижтимоий тармоқлар сингари тавсиялар алгоритмини ишга туширишни режалаштирмоқда. Платформа ишлаб чиқувчилари фойдаланувчиларга улар ҳали обуна бўлмаган каналлардаги қизиқарли ва тренддаги постларни шахсий қизиқишларга мослаб кўрсатувчи мутлақо янги лента устида фаол иш олиб бормоқда.
Мазкур янгилик мессенжер экотизимида контент истеъмоли ва каналларнинг табиий ривожланишини бутунлай янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
Алоҳида «News» бўлими: Лента 2 та муҳим қисмдан иборат бўлади
Янги формат асосий чатлар рўйхатига халақит бермайдиган қилиб, алоҳида ажратилган «News» бўлими кўринишида жорий этилади:
«Added» (Қўшилганлар): Фойдаланувчи ўзи кузатишни ихтиёр қилган ва сақлаб қўйган каналларнинг сараланган постларини жамлайди;
«For You» (Сиз учун): Худди Instagram ёки TikTok алгоритмлари каби, фойдаланувчининг қизиқишлари ва хулқ-атворини таҳлил қилган ҳолда унга мос келувчи янги, нотаниш каналлар постларини тавсия қилиб беради.
Фойдаланувчилар ва канал эгалари учун қулайликлар
Янги тавсиялар тизимида кўплаб мослашувчан функциялар назарда тутилмоқда:
Мавзуларни эркин танлаш: Ҳар бир фойдаланувчи ўз лентасида қайси йўналишдаги (технология, спорт, янгиликлар, бизнес ва ҳ.к.) контентни кўришни исташини ўзи белгилайди ва бу параметрларни хоҳлаган вақтда ўзгартира олади;
Кенг интерфейс имкониятлари: Бўлимда постларни матн бўйича қидириш, лентани тезкор янгилаш, постларни «ўқилган» деб белгилаш ҳамда пост орқали бир босишда муаллиф каналига ўтиш тугмалари ишлайди;
Каналлар учун бепул органик ўсиш: Энг катта инқилобий ўзгариш шундаки, энди сифатли контент яратувчи кичик ва янги каналлар ҳам «For You» лентаси орқали рекламасиз янги ўқувчилар аудиториясига осонгина чиқиб бора олади.
Telegram’нинг бу стратегик қадами платформани фақат хабар алмашиш иловасидан қудратли медиа-тармоққа айлантириб, ички рақобат ва контент сифатини кескин ошириши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…