HBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқда

·20·Техно
HBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқда

Варнер Брос. компанияси сайёрамиздаги етакчи стриминг хизматларидан бири бўлган HBO Max платформасида фойдаланувчиларга қизиқарли контент топишни осонлаштириш мақсадида TikTok услубидаги вертикал видеоларнинг махсус лентаси ҳамда сунъий интеллектга асосланган суҳбат шаклидаги қидирув тизимини жорий этишини эълон қилди. Мазкур янгилик томошабинларга минглаб фильмлар ва сериаллар орасидан ўзига мос келадиган лойиҳаларни тезкор топишда кўмаклашиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, бугунги кунда аксарият стриминг хизматлари кенг кутубхоналардаги контентни саралашда ва томошабинларнинг TikTok ҳамда Instagram Реэлс каби платформалардаги қисқа видеоларга ўрганиб қолганидан келиб чиққан ҳолда қидирув механизмларини қайта кўриб чиқмоқда. Янги функциялар аудиторияга платформа имкониятларидан фойдаланишда янада қулай ва мослашувчан йўлларни тақдим этади.

Шортс ва сунъий интеллект асосидаги қидирув

HBO Max иловасининг қуйи навигация менюсида пайдо бўладиган янги “Шортс” белгиси трейлерлар, қизиқарли парчалар ва бонус материаллардан иборат вертикал видео лентасини очади. Компания маълумотига кўра, мазкурлар фойдаланувчининг шахсий таъми ва томоша қилиш тарихига қараб индивидуал тарзда мослаштирилади. Агар фойдаланувчига кўрсатилган лавҳа ёқиб қолса, у дарҳол тўлиқ сериал ёки фильмни томоша қилишни бошлаши ёки кейинроқ кўриш учун рўйхатга сақлаб қўйиши мумкин.

Шунингдек, видео ленталар учун энг сара саҳналарни танлаб берувчи махсус сунъий интеллект воситаси ишлаб чиқилган бўлиб, у минглаб соатлик видео материалларни саҳна даражасидаги метамаълумотлар асосида таҳлил қилади. Шундан сўнг HBO Max муҳаррирлари стриминг хизматининг бой кутубхонасини энг яхши намойиш эта оладиган лавҳаларни якуний тасдиқлашади.

Бозор тенденциялари ва синов жараёни

Мазкур янгиланиш билан HBO Max ўз кутубхоналаридаги парчаларни намойиш қилиш учун вертикал видео ленталарини қўллаган Netflix, Disney+ ва Пеакокк каби бошқа машҳур стриминг хизматлари сафига қўшилди. Варнер Брос. баёнотига кўра, янги вертикал лента дастлаб АҚШдаги айрим iOS фойдаланувчилари орасида синовдан ўтказилмоқда ва шундан кейингина бошқа қурилмалар ҳамда бозорларга босқичма-босқич татбиқ этилади.

Платформага қўшилаётган яна бир янгилик — сунъий интеллектга асосланган суҳбат қидируви табиий тилни тушуниш технологияси орқали сўровларни талқин қилади ва тегишли фильмлар ҳамда сериалларни тавсия этади. Масалан, фойдаланувчилар “комедия кўргим келяпти”, “нотинч оилавий драма” ёки “қизлар давраси учун энг яхши фильм” каби эркин иборалар ёрдамида ўзига мос тавсияларни осонликча топиши мумкин.

Эътиборлиси, Netflix ўтган йили ўз фойдаланувчилари учун шунга ўхшаш сунъий интеллектга асосланган қидирув тажрибасини ишга туширган эди. Шунингдек, Amazon ҳам Фире ТВ қурилмаларида теледастурлар ва фильмлар бўйича очиқ сўровларга жавоб берадиган сунъий интеллект овозли қидирувига эга. HBO Max'нинг ушбу экспериментал функцияси ҳозирча АҚШдаги танланган Android фойдаланувчилари учун мавжуд бўлиб, тез орада уни янада кенгроқ қурилмалар ва минтақаларга ёйиш режалаштирилган.

СтримингHBO MaxТехнологияСуний интеллектЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Невегг Ryzen 9 9900X процессорига катта чегирма эълон қилдиНевегг Ryzen 9 9900X процессорига катта чегирма эълон қилдиБугун, 23:25Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқда?Сунъий интеллект даврида App Store иловалари нима учун яна оммалашмоқда?Бугун, 23:23Galaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориGalaxy Z Фолд 8 Жанубий Кореяда хитга айланди ва талаб юқориБугун, 22:58Саудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиСаудия шаҳзодаси Lucid Моторс компаниясидан 5 фоизлик улуш сотиб олдиБугун, 22:52Amazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиAmazon космик интернет бозорида: 5 мингдан ортиқ сунъий йўлдош учириладиБугун, 22:27AMD Radeon RX 9050 видеокартаси тақдим этилдиAMD Radeon RX 9050 видеокартаси тақдим этилдиБугун, 21:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб