HBO Max платформасида TikTok услубидаги Шортс ленталари синовдан ўтказилмоқда
Варнер Брос. компанияси сайёрамиздаги етакчи стриминг хизматларидан бири бўлган HBO Max платформасида фойдаланувчиларга қизиқарли контент топишни осонлаштириш мақсадида TikTok услубидаги вертикал видеоларнинг махсус лентаси ҳамда сунъий интеллектга асосланган суҳбат шаклидаги қидирув тизимини жорий этишини эълон қилди. Мазкур янгилик томошабинларга минглаб фильмлар ва сериаллар орасидан ўзига мос келадиган лойиҳаларни тезкор топишда кўмаклашиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, бугунги кунда аксарият стриминг хизматлари кенг кутубхоналардаги контентни саралашда ва томошабинларнинг TikTok ҳамда Instagram Реэлс каби платформалардаги қисқа видеоларга ўрганиб қолганидан келиб чиққан ҳолда қидирув механизмларини қайта кўриб чиқмоқда. Янги функциялар аудиторияга платформа имкониятларидан фойдаланишда янада қулай ва мослашувчан йўлларни тақдим этади.
Шортс ва сунъий интеллект асосидаги қидирувHBO Max иловасининг қуйи навигация менюсида пайдо бўладиган янги “Шортс” белгиси трейлерлар, қизиқарли парчалар ва бонус материаллардан иборат вертикал видео лентасини очади. Компания маълумотига кўра, мазкурлар фойдаланувчининг шахсий таъми ва томоша қилиш тарихига қараб индивидуал тарзда мослаштирилади. Агар фойдаланувчига кўрсатилган лавҳа ёқиб қолса, у дарҳол тўлиқ сериал ёки фильмни томоша қилишни бошлаши ёки кейинроқ кўриш учун рўйхатга сақлаб қўйиши мумкин.
Шунингдек, видео ленталар учун энг сара саҳналарни танлаб берувчи махсус сунъий интеллект воситаси ишлаб чиқилган бўлиб, у минглаб соатлик видео материалларни саҳна даражасидаги метамаълумотлар асосида таҳлил қилади. Шундан сўнг HBO Max муҳаррирлари стриминг хизматининг бой кутубхонасини энг яхши намойиш эта оладиган лавҳаларни якуний тасдиқлашади.
Бозор тенденциялари ва синов жараёниМазкур янгиланиш билан HBO Max ўз кутубхоналаридаги парчаларни намойиш қилиш учун вертикал видео ленталарини қўллаган Netflix, Disney+ ва Пеакокк каби бошқа машҳур стриминг хизматлари сафига қўшилди. Варнер Брос. баёнотига кўра, янги вертикал лента дастлаб АҚШдаги айрим iOS фойдаланувчилари орасида синовдан ўтказилмоқда ва шундан кейингина бошқа қурилмалар ҳамда бозорларга босқичма-босқич татбиқ этилади.
Платформага қўшилаётган яна бир янгилик — сунъий интеллектга асосланган суҳбат қидируви табиий тилни тушуниш технологияси орқали сўровларни талқин қилади ва тегишли фильмлар ҳамда сериалларни тавсия этади. Масалан, фойдаланувчилар “комедия кўргим келяпти”, “нотинч оилавий драма” ёки “қизлар давраси учун энг яхши фильм” каби эркин иборалар ёрдамида ўзига мос тавсияларни осонликча топиши мумкин.
Эътиборлиси, Netflix ўтган йили ўз фойдаланувчилари учун шунга ўхшаш сунъий интеллектга асосланган қидирув тажрибасини ишга туширган эди. Шунингдек, Amazon ҳам Фире ТВ қурилмаларида теледастурлар ва фильмлар бўйича очиқ сўровларга жавоб берадиган сунъий интеллект овозли қидирувига эга. HBO Max'нинг ушбу экспериментал функцияси ҳозирча АҚШдаги танланган Android фойдаланувчилари учун мавжуд бўлиб, тез орада уни янада кенгроқ қурилмалар ва минтақаларга ёйиш режалаштирилган.
…