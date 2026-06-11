Кинопоиск иловасида янги Мнемоник тавсия алгоритми ишга туширилди

·15·Техно
Кинопоиск иловасида янги Мнемоник тавсия алгоритми ишга туширилди

Кинопоиск иловасининг “Нима кўриш керак” бўлимида Мнемоник деб номланган янги тавсия алгоритми иш бошлади. Ушбу тизимнинг асосий вазифаси ҳар бир фойдаланувчи учун унинг турли платформалардаги қизиқишларини инобатга олган ҳолда трейлерлардан иборат шахсий видеолентани шакллантиришдан иборат. Аввалги тизимлардан фарқли ўлароқ, Мнемоник томошабиннинг хатти-ҳаракатларини бевосита лента ичида, реал вақт режимида таҳлил қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Алгоритм учун ижобий сигналлар сифатида видеони 30 сониядан кўпроқ томоша қилиш, фильм карточкасига ўтиш, “Кўриш” тугмасини босиш ёки уни “Кейинроқ кўраман” рўйхатига қўшиш хизмат қилади. Фойдаланувчи контент билан қанчалик фаол мулоқот қилса, тавсиялар шунчалик аниқ бўлиб боради. Бу механизм қисқа видеолар тақдим этувчи ижтимоий тармоқларнинг ишлаш тамойилларига ўхшаб кетади.

Тизим нафақат Кинопоиск ичидаги кўришлар тарихини, балки Netflix, Apple TV, Амедиатека ва Старт каби бошқа стриминг сервисларидаги контентга бўлган қизиқишни ҳам “эслаб қолади”. Маълумотлар базаси сифатида Кинопоиск энциклопедияси, жумладан, сериаллар оммабоплигини баҳоловчи Кинопоиск Pro индекси хизмат қилади. Мнемоник технологияси КатБоост машинали ўрганиш моделига асосланган бўлиб, у 1000 дан ортиқ хулқ-атвор белгиларини таний олади.

Алгоритм ишга туширилиши билан бир вақтда бўлим интерфейси ҳам янгиланди. Эндиликда фойдаланувчилар контентни бевосита трейлер карточкасидан баҳолашлари, “Кўрилди” деб белгилашлари ва дўстларининг тавсияларини кўришлари мумкин. Мнемоник номи инсон хотираси каби ассоциациялар қуриш қобилиятига ишора қилиб, маълумотларни янада аниқроқ саралашга хизмат қилади.

КинопоискМнемоникNetflixApple TVТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Поэздлар учун робот-ёрдамчилар: Янги технология синовдан ўтказилмоқдаПоэздлар учун робот-ёрдамчилар: Янги технология синовдан ўтказилмоқдаБугун, 09:21КАТЛ натрий-ионли батареялари 2026-йилга бориб ЛФП нархига тенглашадиКАТЛ натрий-ионли батареялари 2026-йилга бориб ЛФП нархига тенглашадиБугун, 08:59Деярли 7 дюймли экран ва 6000 мАс аккумулятор: Поко К81 Pro сотувга чиқдиДеярли 7 дюймли экран ва 6000 мАс аккумулятор: Поко К81 Pro сотувга чиқдиБугун, 08:51Россияда қўриқхоналарга саёҳат қилиш учун янги рақамли хизмат ишга тушдиРоссияда қўриқхоналарга саёҳат қилиш учун янги рақамли хизмат ишга тушдиБугун, 08:25Рақамли ҳаёт сифати: 4,5 миллиондан ортиқ фойдаланувчи хмаил доменига ўтдиРақамли ҳаёт сифати: 4,5 миллиондан ортиқ фойдаланувчи хмаил доменига ўтдиБугун, 07:56SpaceX IPO ажиотажи фонида технология ва криптовалюта бозорлари пасаймоқдаSpaceX IPO ажиотажи фонида технология ва криптовалюта бозорлари пасаймоқдаБугун, 06:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Олимлар инсон сочи қалинлигидан 10 минг марта юпқароқ қуёш элементларини яратди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Ҳонор 600 Супер Эдитион ва Ҳонор 600 Pro тақдимот олдидан ошкор этилди
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус
Xiaomi Air смартфони бекор қилинди: 200 MP камера ва ўта юпқа корпус