Кинопоиск иловасида янги Мнемоник тавсия алгоритми ишга туширилди
Кинопоиск иловасининг “Нима кўриш керак” бўлимида Мнемоник деб номланган янги тавсия алгоритми иш бошлади. Ушбу тизимнинг асосий вазифаси ҳар бир фойдаланувчи учун унинг турли платформалардаги қизиқишларини инобатга олган ҳолда трейлерлардан иборат шахсий видеолентани шакллантиришдан иборат. Аввалги тизимлардан фарқли ўлароқ, Мнемоник томошабиннинг хатти-ҳаракатларини бевосита лента ичида, реал вақт режимида таҳлил қилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Алгоритм учун ижобий сигналлар сифатида видеони 30 сониядан кўпроқ томоша қилиш, фильм карточкасига ўтиш, “Кўриш” тугмасини босиш ёки уни “Кейинроқ кўраман” рўйхатига қўшиш хизмат қилади. Фойдаланувчи контент билан қанчалик фаол мулоқот қилса, тавсиялар шунчалик аниқ бўлиб боради. Бу механизм қисқа видеолар тақдим этувчи ижтимоий тармоқларнинг ишлаш тамойилларига ўхшаб кетади.
Тизим нафақат Кинопоиск ичидаги кўришлар тарихини, балки Netflix, Apple TV, Амедиатека ва Старт каби бошқа стриминг сервисларидаги контентга бўлган қизиқишни ҳам “эслаб қолади”. Маълумотлар базаси сифатида Кинопоиск энциклопедияси, жумладан, сериаллар оммабоплигини баҳоловчи Кинопоиск Pro индекси хизмат қилади. Мнемоник технологияси КатБоост машинали ўрганиш моделига асосланган бўлиб, у 1000 дан ортиқ хулқ-атвор белгиларини таний олади.
Алгоритм ишга туширилиши билан бир вақтда бўлим интерфейси ҳам янгиланди. Эндиликда фойдаланувчилар контентни бевосита трейлер карточкасидан баҳолашлари, “Кўрилди” деб белгилашлари ва дўстларининг тавсияларини кўришлари мумкин. Мнемоник номи инсон хотираси каби ассоциациялар қуриш қобилиятига ишора қилиб, маълумотларни янада аниқроқ саралашга хизмат қилади.
…