2ГИС харитадан ижтимоий тармоққа айланмоқда: Янги «Дўстлар лентаси» ишга тушди

·30·Техно
2ГИС харитадан ижтимоий тармоққа айланмоқда: Янги «Дўстлар лентаси» ишга тушди

Ўзбекистонлик фойдаланувчилар орасида машҳур бўлган 2ГИС картография хизмати ўзининг навбатдаги йирик янгиланишини тақдим этди. Эндиликда сервис шунчаки йўл кўрсатувчи харита эмас, балки ижтимоий элементларга эга платформага айланмоқда. Янги жорий этилган «Дўстлар лентаси» (Лента друзей) бўлими фойдаланувчиларга ўз яқинлари ва қизиқарли муаллифларнинг тавсияларини кузатиб бориш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, ушбу функция телефон контактлари ва обуналар рўйхатидаги фойдаланувчиларнинг фаолиятини ягона оқимга жамлайди. Энди дўстларингиз қолдирган янги шарҳлар, улар томонидан юкланган фотосуратлар ва қўйилган баҳоларни алоҳида бўлимда кўриш мумкин. Бу эса шаҳардаги қизиқарли масканларни танлашда яқинларнинг шахсий тажрибасига таянишга ёрдам беради.

Лента имкониятлари ва интерактив харита

Янги функциянинг ўзига хослиги шундаки, барча ҳодисаларни нафақат оддий рўйхат кўринишида, балки интерактив харитада ҳам кузатиш мумкин. Бу фойдаланувчига айни дамда ўзи турган жой яқинида дўстлари қаерга боргани ва қандай маслаҳатлар қолдирганини реал вақт режимида кўриш имконини беради. Масалан, Тошкент ёки Самарқанд каби йирик шаҳарларда янги очилган ресторан ёки дам олиш масканлари ҳақида дўстлар фикрини билиш анча осонлашади.

Фойдаланувчилар ўз лентасининг мазмунини мустақил равишда шакллантиришлари мумкин. Бунинг учун «Харитадаги дўстлар» рўйхатига одамларни қўшиш ёки геолокация алмашмасдан шунчаки қизиқарли муаллифларга обуна бўлиш кифоя. Шунингдек, хронологик тартибда чиқувчи маълумотларни «овқатланиш» ёки «кўнгилочар масканлар» каби тоифалар бўйича саралаш (фильтр) имконияти ҳам мавжуд.

Махфийлик ва хавфсизлик масалалари

Ижтимоий функциялар кенгайиши билан 2ГИС ишлаб чиқувчилари махфийлик созламаларига ҳам алоҳида эътибор қаратишган. Ҳар бир фойдаланувчи ўз фаолиятини кимлар кўра олишини ўзи белгилайди. Созламалар орқали контентни барчага, фақат дўстларга, фақат обуначиларга кўринадиган қилиш ёки бутунлай ёпиб қўйиш мумкин.

Ушбу янгиланиш 2ГИС хизматининг Google Maps каби глобал рақобатчилари билан курашда устунликка эришиш стратегиясининг бир қисмидир. Аввалроқ сервисга хариталар ва ташкилотлар маълумотларидан ташқари, мессенжер функциялари ҳам қўшилган эди. Эндиликда «Лента»нинг пайдо бўлиши платформани тўлиққонли ижтимоий экотизимга айлантириш йўлидаги муҳим қадамдир.

Экспертларнинг таъкидлашича, бундай функциялар фойдаланувчиларнинг иловада ўтказадиган вақтини кўпайтиришга хизмат қилади. Эндиликда одамлар 2ГИС иловасини нафақат манзилни топиш, балки бўш вақтни қаерда ўтказиш бўйича ғоялар олиш учун ҳам мунтазам равишда очиб туришлари кутилмоқда.

2ГИСТехнологияИжтимоий ТармоқХаритаНавигация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ugreen ва Ҳонкаи: Стар Раил ҳамкорлигида 45 ваттли янги қувватлагич тақдим этилдиUgreen ва Ҳонкаи: Стар Раил ҳамкорлигида 45 ваттли янги қувватлагич тақдим этилдиБугун, 09:59Т-Банк iOS фойдаланувчилари учун янги иловасини ЭатсРате номи остида чиқардиТ-Банк iOS фойдаланувчилари учун янги иловасини ЭатсРате номи остида чиқардиБугун, 09:53Ретро услубдаги замонавий технология: ФииО компанияси РР13 чўнтак радиосини тақдим этдиРетро услубдаги замонавий технология: ФииО компанияси РР13 чўнтак радиосини тақдим этдиБугун, 09:24Honor Х80 Pro Max: 10 000 нит ёрқинлик ва 11 000 мАс сиғимли аккумуляторHonor Х80 Pro Max: 10 000 нит ёрқинлик ва 11 000 мАс сиғимли аккумуляторБугун, 09:23Коинотни қутқариш операцияси: NASA Свифт телескопини сақлаб қолиш учун ракета тайёрламоқдаКоинотни қутқариш операцияси: NASA Свифт телескопини сақлаб қолиш учун ракета тайёрламоқдаБугун, 08:53Россияда телевизорлар савдоси кескин ошди: Xiaomi ва Haier бозор етакчилариРоссияда телевизорлар савдоси кескин ошди: Xiaomi ва Haier бозор етакчилариБугун, 08:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Pro Хитойда тақдим этилди: 200 Мп камера ва 8000 мАс аккумулятор
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Honor 600 Смарт Эдитион: 200 MP камера ва 8600 мАс аккумулятор билан
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Марс тупроғидан қурилиш материалини яратувчи микроблар аниқланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди
8000 мАс батарея ва 200 Мп Леика камера: Xiaomi 17 Max сотувга чиқди