2ГИС харитадан ижтимоий тармоққа айланмоқда: Янги «Дўстлар лентаси» ишга тушди
Ўзбекистонлик фойдаланувчилар орасида машҳур бўлган 2ГИС картография хизмати ўзининг навбатдаги йирик янгиланишини тақдим этди. Эндиликда сервис шунчаки йўл кўрсатувчи харита эмас, балки ижтимоий элементларга эга платформага айланмоқда. Янги жорий этилган «Дўстлар лентаси» (Лента друзей) бўлими фойдаланувчиларга ўз яқинлари ва қизиқарли муаллифларнинг тавсияларини кузатиб бориш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, ушбу функция телефон контактлари ва обуналар рўйхатидаги фойдаланувчиларнинг фаолиятини ягона оқимга жамлайди. Энди дўстларингиз қолдирган янги шарҳлар, улар томонидан юкланган фотосуратлар ва қўйилган баҳоларни алоҳида бўлимда кўриш мумкин. Бу эса шаҳардаги қизиқарли масканларни танлашда яқинларнинг шахсий тажрибасига таянишга ёрдам беради.
Лента имкониятлари ва интерактив харитаЯнги функциянинг ўзига хослиги шундаки, барча ҳодисаларни нафақат оддий рўйхат кўринишида, балки интерактив харитада ҳам кузатиш мумкин. Бу фойдаланувчига айни дамда ўзи турган жой яқинида дўстлари қаерга боргани ва қандай маслаҳатлар қолдирганини реал вақт режимида кўриш имконини беради. Масалан, Тошкент ёки Самарқанд каби йирик шаҳарларда янги очилган ресторан ёки дам олиш масканлари ҳақида дўстлар фикрини билиш анча осонлашади.
Фойдаланувчилар ўз лентасининг мазмунини мустақил равишда шакллантиришлари мумкин. Бунинг учун «Харитадаги дўстлар» рўйхатига одамларни қўшиш ёки геолокация алмашмасдан шунчаки қизиқарли муаллифларга обуна бўлиш кифоя. Шунингдек, хронологик тартибда чиқувчи маълумотларни «овқатланиш» ёки «кўнгилочар масканлар» каби тоифалар бўйича саралаш (фильтр) имконияти ҳам мавжуд.
Махфийлик ва хавфсизлик масалалариИжтимоий функциялар кенгайиши билан 2ГИС ишлаб чиқувчилари махфийлик созламаларига ҳам алоҳида эътибор қаратишган. Ҳар бир фойдаланувчи ўз фаолиятини кимлар кўра олишини ўзи белгилайди. Созламалар орқали контентни барчага, фақат дўстларга, фақат обуначиларга кўринадиган қилиш ёки бутунлай ёпиб қўйиш мумкин.
Ушбу янгиланиш 2ГИС хизматининг Google Maps каби глобал рақобатчилари билан курашда устунликка эришиш стратегиясининг бир қисмидир. Аввалроқ сервисга хариталар ва ташкилотлар маълумотларидан ташқари, мессенжер функциялари ҳам қўшилган эди. Эндиликда «Лента»нинг пайдо бўлиши платформани тўлиққонли ижтимоий экотизимга айлантириш йўлидаги муҳим қадамдир.
Экспертларнинг таъкидлашича, бундай функциялар фойдаланувчиларнинг иловада ўтказадиган вақтини кўпайтиришга хизмат қилади. Эндиликда одамлар 2ГИС иловасини нафақат манзилни топиш, балки бўш вақтни қаерда ўтказиш бўйича ғоялар олиш учун ҳам мунтазам равишда очиб туришлари кутилмоқда.
…