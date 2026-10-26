Дронлар овчиси янада аниқроқ бўлади: АҚШ янги авлод Vampire тизимларига СИ жорий этади

·8·Техно
Дронлар овчиси янада аниқроқ бўлади: АҚШ янги авлод Vampire тизимларига СИ жорий этади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • L3Harris ва Palantir компаниялари Украинага етказиб берилган Вампире дронга қарши мажмуаларини такомиллаштириш учун сунъий интеллект технологияларини жорий этишни бошлади.
  • Ушбу лойиҳада NVIDIA Немотрон моделлари ва Palantir дастурий таъминотидан фойдаланиб, учувчисиз аппаратларни аниқлаш ҳамда нишонларни автоматлаштирилган тарзда кузатиш самарадорлигини ошириш кўзда тутилган.

АҚШнинг етакчи мудофаа гиганти L3Harris ва Пентагон билан яқин ҳамкорлик қилувчи машҳур маълумотлар таҳлили компанияси Palantir ҳарбий техникалар, хусусан, Украинага етказиб берилган Vampire дронга қарши мажмуаларини такомиллаштириш учун сунъий интеллект (СИ) технологияларини жорий этиш устида иш бошламоқда.

Мазкур қадам жанговар ҳаракатлар давомида учувчисиз аппаратларни (БПЛА) янада тезроқ аниқлаш, нишонларни автоматлаштирилган ҳолда кузатиш ва янги авлод ҳарбий мажмуаларининг самарадорлигини кескин оширишга қаратилган.

Nvidia моделлари ва Palantir дастурлари: Янги технологик интеграция

Ҳарбий тизимларни ақлли бошқарув билан таъминлаш мақсадида замонавий технологияларнинг илғор ечимлари бирлаштирилади:

  • Nvidia Nemotron моделлари: Ишланмалар учун Nvidia компаниясининг очиқ турдаги Nemotron сунъий интеллект моделлари ҳамда Palantir дастурий таъминотларидан фойдаланиш режалаштирилмоқда;

  • Мустақил назорат: Ушбу ёндашув L3Harris компаниясига барча оператив маълумотлар, алгоритмлар ва ҳисоблаш инфратузилмаси устидан тўлиқ назоратни сақлаб қолган ҳолда, ўз шахсий ҳарбий СИ-моделларини яратиш имконини беради;

  • Реал операцияларда қўллаш: Моделлар тўлиқ такомиллаштирилгач, улар бевосита ҳарбий тўқнашувлар ва операциялар жараёнида мустақил қарор қабул қилиш ва нишонни уриш жараёнини тезлаштириш учун қўлланади.

Vampire мажмуалари қандай ишлайди ва Украинада нима учун муҳим?

Vampire (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) мажмуалари ҳаво хавфсизлигини таъминлашда мобиллиги билан ажралиб туради:

  • Транспортга ўрнатилувчи қурилма: Тизим пикап ва бошқа енгил юк автомобиллари базасига осонгина ўрнатилади ҳамда дронларни уриб тушириш учун лазер орқали бошқариладиган юқори аниқликдаги ракеталардан фойдаланади;

  • 40 миллион долларлик илк шартнома: Пентагон 2023 йил январида Украина Қуролли Кучлари учун қиймати 40 миллион долларлик 14 та Vampire мажмуасини етказиб бериш бўйича L3Harris билан илк келишувни имзолаган эди;

  • Ҳарбий ёрдам рўйхатида: Пентагоннинг 2025 йилги расмий ҳисоботларида ҳам Vampire тизимлари ва уларнинг ракета-ўқ-дорилари АҚШнинг Киевга тақдим этаётган асосий ҳарбий ёрдам пакетлари таркибида қайд этилган.

Сунъий интеллектнинг мазкур мажмуаларга интеграция қилиниши замонавий дронлар урушида янги технологиялар тўқнашувини янада юқори босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.

L3HarrisPalantirVampireNvidia
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Palantir раҳбари сунъий интеллект бозорини танқид қилдиPalantir раҳбари сунъий интеллект бозорини танқид қилди4 август 04:26Инсон назоратидан чиқиб кетаётган онг: СИ раҳбарларини қамраб олган хавотир нимада?Инсон назоратидан чиқиб кетаётган онг: СИ раҳбарларини қамраб олган хавотир нимада?22 сентябр 08:19DoorDash ўзининг шахсий дронлар етказиб бериш бизнесини бошлайдиDoorDash ўзининг шахсий дронлар етказиб бериш бизнесини бошлайди29 июл 18:25Манна Аэро АҚШ бозорини забт этишга киришди: Дронлар орқали етказиб бериш кенгаймоқдаМанна Аэро АҚШ бозорини забт этишга киришди: Дронлар орқали етказиб бериш кенгаймоқда9 июл 01:27Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...18 сентябр 07:18Ростех дронларга қарши тизимларга сунъий интеллект технологияларини жорий этмоқдаРостех дронларга қарши тизимларга сунъий интеллект технологияларини жорий этмоқда15 июн 20:50
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Малика бозорида iPhone 18’нинг бугунги нархлари
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
Сунъий интеллект Наполеон даврининг сирли шифрини ечди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro Max’нинг янги нархлари маълум қилинди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг бугунги нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 10 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари
iPhone 18 Pro ва Pro Max’нинг 4 октябрдаги нархлари
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?
Қисқа ҳаво парвози: Tesla тақдим этган янги Roadster оммавий бозорни қутқара оладими?