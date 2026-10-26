Дронлар овчиси янада аниқроқ бўлади: АҚШ янги авлод Vampire тизимларига СИ жорий этади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- L3Harris ва Palantir компаниялари Украинага етказиб берилган Вампире дронга қарши мажмуаларини такомиллаштириш учун сунъий интеллект технологияларини жорий этишни бошлади.
- Ушбу лойиҳада NVIDIA Немотрон моделлари ва Palantir дастурий таъминотидан фойдаланиб, учувчисиз аппаратларни аниқлаш ҳамда нишонларни автоматлаштирилган тарзда кузатиш самарадорлигини ошириш кўзда тутилган.
АҚШнинг етакчи мудофаа гиганти L3Harris ва Пентагон билан яқин ҳамкорлик қилувчи машҳур маълумотлар таҳлили компанияси Palantir ҳарбий техникалар, хусусан, Украинага етказиб берилган Vampire дронга қарши мажмуаларини такомиллаштириш учун сунъий интеллект (СИ) технологияларини жорий этиш устида иш бошламоқда.
Мазкур қадам жанговар ҳаракатлар давомида учувчисиз аппаратларни (БПЛА) янада тезроқ аниқлаш, нишонларни автоматлаштирилган ҳолда кузатиш ва янги авлод ҳарбий мажмуаларининг самарадорлигини кескин оширишга қаратилган.
Nvidia моделлари ва Palantir дастурлари: Янги технологик интеграция
Ҳарбий тизимларни ақлли бошқарув билан таъминлаш мақсадида замонавий технологияларнинг илғор ечимлари бирлаштирилади:
Nvidia Nemotron моделлари: Ишланмалар учун Nvidia компаниясининг очиқ турдаги Nemotron сунъий интеллект моделлари ҳамда Palantir дастурий таъминотларидан фойдаланиш режалаштирилмоқда;
Мустақил назорат: Ушбу ёндашув L3Harris компаниясига барча оператив маълумотлар, алгоритмлар ва ҳисоблаш инфратузилмаси устидан тўлиқ назоратни сақлаб қолган ҳолда, ўз шахсий ҳарбий СИ-моделларини яратиш имконини беради;
Реал операцияларда қўллаш: Моделлар тўлиқ такомиллаштирилгач, улар бевосита ҳарбий тўқнашувлар ва операциялар жараёнида мустақил қарор қабул қилиш ва нишонни уриш жараёнини тезлаштириш учун қўлланади.
Vampire мажмуалари қандай ишлайди ва Украинада нима учун муҳим?
Vampire (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment) мажмуалари ҳаво хавфсизлигини таъминлашда мобиллиги билан ажралиб туради:
Транспортга ўрнатилувчи қурилма: Тизим пикап ва бошқа енгил юк автомобиллари базасига осонгина ўрнатилади ҳамда дронларни уриб тушириш учун лазер орқали бошқариладиган юқори аниқликдаги ракеталардан фойдаланади;
40 миллион долларлик илк шартнома: Пентагон 2023 йил январида Украина Қуролли Кучлари учун қиймати 40 миллион долларлик 14 та Vampire мажмуасини етказиб бериш бўйича L3Harris билан илк келишувни имзолаган эди;
Ҳарбий ёрдам рўйхатида: Пентагоннинг 2025 йилги расмий ҳисоботларида ҳам Vampire тизимлари ва уларнинг ракета-ўқ-дорилари АҚШнинг Киевга тақдим этаётган асосий ҳарбий ёрдам пакетлари таркибида қайд этилган.
Сунъий интеллектнинг мазкур мажмуаларга интеграция қилиниши замонавий дронлар урушида янги технологиялар тўқнашувини янада юқори босқичга олиб чиқиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…