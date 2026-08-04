Palantir раҳбари сунъий интеллект бозорини танқид қилди

·18·Техно
Palantir раҳбари сунъий интеллект бозорини танқид қилди
Қисқача

Palantir компанияси бош директори Алекс Карп етакчи сунъий интеллект лабораторияларини корпоратив мижозлар маълумотларига егалик қилишга интилаётгани ва бундай ёндашувда марксизм аломатлари борлиги учун танқид қилди. Унинг фикрича, йирик тил моделлари яратувчилари ҳамкорларининг ишлаб чиқариш воситаларини ўзлаштириб, кейинчалик уларнинг ўзига рақобатчи бўлиши мумкин.

Palantir компанияси бош директори Алекс Карп етакчи сунъий интеллект лабораторияларининг корпоратив мижозларга нисбатан ёндашувини кескин танқид қилиб, уларнинг ҳаракатларида марксизм аломатлари борлигини билдирди. ixbt.com маълумотига кўра, компаниянинг навбатдаги молиявий ҳисоботидан сўнг эълон қилинган акциядорларга йўлланган мактубда технология бозоридаги монополистиктенденциялар ва сунъий интеллект ишлаб чиқарувчиларининг мижозлар маълумотларига эгалик қилиш амбициялари муҳокама марказида бўлди. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Карп ўзининг ижтимоий назария бўйича фан доктори даражасига таянган ҳолда, йирик тил моделлари яратувчиларини шерикларининг ишлаб чиқариш воситаларини ўзлаштиришга уринишда айблади. Унинг сўзларига кўра, бундай ёндашув замонавий капитализмда кутилмаган ижтимоий-иқтисодий оқибатларни келтириб чиқариши ва аслида марксистик социализм ғояларига яқинлашиб қолиши мумкин.

Рекорд даромад ва бозор реалқиги

Қаттиқ танқидларга қарамай, сунъий интеллект технологияларининг оммалашуви Palantir учун мисли кўрилмаган молиявий муваффақиятларни олиб келди. Компания ҳисобот даврида 1,9 миллиард доллар даромад кўриб, ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 93 фоизлик ўсишни қайд этди. Шунингдек, соф фойда 1,1 миллиард долларни ташкил этди, бу эса биргина чорак давомида аввалги йилнинг умумий тушумидан ҳам кўпроқ маблағ топилганини англатади.

Молиявий таҳлилчилар билан бўлиб ўтган конференцияда Алекс Карп ўзининг танқидий позициясини изоҳлаб, мудофаа технологиялари сектори учун хос бўлган ёндашувларни илгари сурди. Унинг таъкидлашича, корхоналар ўз интеллектуал мулки ва тажрибасини бошқа сунъий интеллект моделларига кўчириш эвазига рақобатбардош бизнесларни молиялаштирмоқда, охир-оқибат бу эса мижозларнинг ўзига эҳтиёж қолмаслигига олиб келиши мумкин.

Бозордаги мавжуд вазият ва хавотирлар фақатгина Palantir раҳбарияти билан чекланиб қолмайди. Аввалроқ Microsoft раҳбари Сатя Наделла ҳам шунга ўхшаш фикрларни билдириб, йирик сунъий интеллект лабораторияларининг ҳамкорлар билан ишлаш стратегиясидаги хатарларга эътибор қаратган эди. Кўплаб компаниялар Anthropic ва OpenAI каби стартаплар билан ҳамкорлик қилиб, уларни молиялаштирган бўлса-да, охир-оқибат мазкур лабараториялар дизайн, тиббиёт, ҳуқуқшунослик ва фармацевтика каби турли соҳаларда айнан шу ҳамкорларга рақобатчи бўлган маҳсулотларни бозорга чиқармоқда.

PalantirСунъий интеллектАлекс КарпТехнологияБизнес
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor Банд 11 Pro тақдим этилди: 26 кунлик автономия ва ГПСHonor Банд 11 Pro тақдим этилди: 26 кунлик автономия ва ГПСБугун, 04:21Лехар Хитой чипларига эга DDR5 хотирасини тақдим этдиЛехар Хитой чипларига эга DDR5 хотирасини тақдим этдиБугун, 03:59Снап раҳбари Спекс ақлли кўзойнаклари савдоси ҳақидаги саволлардан қочдиСнап раҳбари Спекс ақлли кўзойнаклари савдоси ҳақидаги саволлардан қочдиБугун, 03:24Переделкинода Huawei флагманлари ёрдамида фотографик резиденция ўтказиладиПеределкинода Huawei флагманлари ёрдамида фотографик резиденция ўтказиладиБугун, 03:21Жанубий Кореяда GeForce RTX 50 видеоасбоблари нархи кескин ошмоқдаЖанубий Кореяда GeForce RTX 50 видеоасбоблари нархи кескин ошмоқдаБугун, 02:52Xiaomi компанияси иккита янги бюджетбоп проекторни тақдим этдиXiaomi компанияси иккита янги бюджетбоп проекторни тақдим этдиБугун, 02:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди