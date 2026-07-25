AMD янги Zen 6 процессорлари билан Nvidia устидан кутилмаган ғалабани эълон қилди
Яримўтказгичлар бозоридаги икки йирик гигант — AMD ва Nvidia ўртасидаги рақобат янги босқичга кўтарилмоқда. AMD компанияси ўзининг Zen 6 архитектурасига асосланган янги авлод ЭПЙК Венисе сервер процессорлари Nvidia томонидан ишлаб чиқилаётган Вера чипларидан унумдорлик борасида сезиларли даражада ўзиб кетганини маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Адвансинг AI 2026 конференциясида сўзга чиққан AMD корпоратив вице-президенти Рави Куппусвами муҳандислар дастлаб камтарона натижаларни кутишганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, компания Nvidia Вера процессорларидан тахминан 10 фоизга ўзиб кетишни режалаштирган эди, бироқ илк синовлар кутилганидан анча юқори кўрсаткичларни намойиш этди.
Кутилганидан икки баравар юқори натижаixbt.com маълумотига кўра, AMD мутасаддилари ҳозирги босқичда Zen 6 чиплари рақобатчисидан 20 фоизга тезроқ ишлаётганини даъво қилмоқда. Энг қизиқарли жиҳати шундаки, ушбу натижага ҳали якуний оптималлаштириш ишлари тугалланмасдан туриб эришилган. Бу эса келажакда сервер бозорида кучлар нисбати AMD фойдасига ўзгариши мумкинлигидан далолат беради.
Компания ўз ҳисоб-китобларида СПEК CPU 2026 бенчмарк натижаларига таянмоқда. Синовлар давомида 256 ядроли ЭПЙК 9996 Венисе процессорларидан иборат икки сокетли тизим Nvidia Вера платформаси билан солиштирилди. Умумий ҳисобда AMD тизими ҳисоблаш қуввати бўйича рақибидан 2,2 баравар устун келган.
Ядро унумдорлигидаги фарқЭкспертларнинг таъкидлашича, умумий қувватни солиштириш бироз ноўрин бўлиши мумкин, чунки ЭПЙК чипларида ядролар сони Nvidia Вера чипидагига қараганда деярли уч баравар кўп. Шунингдек, AMD процессорларининг иссиқлик ажратиш қуввати (ТДП) 600 В ни ташкил этади, Nvidia маҳсулотида эса бу кўрсаткич 450 В га тенг.
Шу сабабли, бир дона ядро унумдорлигини солиштириш кўпроқ аҳамиятга эга. СПЕЦинт тестларида 96 ядроли ЭПЙК Венисе процессорининг ҳар бир ядроси Nvidia Вера ядросидан 20 фоизга тезроқ экани аниқланган. Айнан шу кўрсаткич процессор архитектурасининг қанчалик самарали эканини кўрсатувчи асосий омил ҳисобланади.
Бироқ, соҳа мутахассислари ушбу рақамларга эҳтиёткорлик билан ёндашишни маслаҳат бермоқда. Ҳозирча AMD тақдим этган маълумотлар СПEК расмий базасида эълон қилинмаган ва мустақил экспертиза томонидан тасдиқланмаган. Ҳозирча бу рақамлар фақат "тахминий баҳо" мақомига эга.
Ўзбекистонлик IT-мутахассислар ва сервер инфратузилмаси билан шуғулланувчи муҳандислар учун ушбу янгилик муҳим аҳамиятга эга. Чунки мамлакатимизда маълумотларни қайта ишлаш марказлари (ДПК) ривожланаётган бир пайтда, энергия самарадорлиги ва юқори унумдорликка эга процессорлар танлови келажакдаги харажатларни оптималлаштиришга ёрдам беради.
Якуний хулоса чиқариш учун ҳар икки компания маҳсулотлари бозорга чиқишини ва мустақил лабораторияларда реал иш юкламалари остида синовдан ўтказилишини кутишга тўғри келади. Ҳозирча эса AMD ўзининг технологик устунлигини эълон қилиш билан чекланмоқда.
…