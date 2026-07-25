AMD янги Zen 6 процессорлари билан Nvidia устидан кутилмаган ғалабани эълон қилди

·80·Техно
AMD янги Zen 6 процессорлари билан Nvidia устидан кутилмаган ғалабани эълон қилди

Яримўтказгичлар бозоридаги икки йирик гигант — AMD ва Nvidia ўртасидаги рақобат янги босқичга кўтарилмоқда. AMD компанияси ўзининг Zen 6 архитектурасига асосланган янги авлод ЭПЙК Венисе сервер процессорлари Nvidia томонидан ишлаб чиқилаётган Вера чипларидан унумдорлик борасида сезиларли даражада ўзиб кетганини маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Адвансинг AI 2026 конференциясида сўзга чиққан AMD корпоратив вице-президенти Рави Куппусвами муҳандислар дастлаб камтарона натижаларни кутишганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, компания Nvidia Вера процессорларидан тахминан 10 фоизга ўзиб кетишни режалаштирган эди, бироқ илк синовлар кутилганидан анча юқори кўрсаткичларни намойиш этди.

Кутилганидан икки баравар юқори натижа

ixbt.com маълумотига кўра, AMD мутасаддилари ҳозирги босқичда Zen 6 чиплари рақобатчисидан 20 фоизга тезроқ ишлаётганини даъво қилмоқда. Энг қизиқарли жиҳати шундаки, ушбу натижага ҳали якуний оптималлаштириш ишлари тугалланмасдан туриб эришилган. Бу эса келажакда сервер бозорида кучлар нисбати AMD фойдасига ўзгариши мумкинлигидан далолат беради.

Компания ўз ҳисоб-китобларида СПEК CPU 2026 бенчмарк натижаларига таянмоқда. Синовлар давомида 256 ядроли ЭПЙК 9996 Венисе процессорларидан иборат икки сокетли тизим Nvidia Вера платформаси билан солиштирилди. Умумий ҳисобда AMD тизими ҳисоблаш қуввати бўйича рақибидан 2,2 баравар устун келган.

Ядро унумдорлигидаги фарқ

Экспертларнинг таъкидлашича, умумий қувватни солиштириш бироз ноўрин бўлиши мумкин, чунки ЭПЙК чипларида ядролар сони Nvidia Вера чипидагига қараганда деярли уч баравар кўп. Шунингдек, AMD процессорларининг иссиқлик ажратиш қуввати (ТДП) 600 В ни ташкил этади, Nvidia маҳсулотида эса бу кўрсаткич 450 В га тенг.

Шу сабабли, бир дона ядро унумдорлигини солиштириш кўпроқ аҳамиятга эга. СПЕЦинт тестларида 96 ядроли ЭПЙК Венисе процессорининг ҳар бир ядроси Nvidia Вера ядросидан 20 фоизга тезроқ экани аниқланган. Айнан шу кўрсаткич процессор архитектурасининг қанчалик самарали эканини кўрсатувчи асосий омил ҳисобланади.

Бироқ, соҳа мутахассислари ушбу рақамларга эҳтиёткорлик билан ёндашишни маслаҳат бермоқда. Ҳозирча AMD тақдим этган маълумотлар СПEК расмий базасида эълон қилинмаган ва мустақил экспертиза томонидан тасдиқланмаган. Ҳозирча бу рақамлар фақат "тахминий баҳо" мақомига эга.

Ўзбекистонлик IT-мутахассислар ва сервер инфратузилмаси билан шуғулланувчи муҳандислар учун ушбу янгилик муҳим аҳамиятга эга. Чунки мамлакатимизда маълумотларни қайта ишлаш марказлари (ДПК) ривожланаётган бир пайтда, энергия самарадорлиги ва юқори унумдорликка эга процессорлар танлови келажакдаги харажатларни оптималлаштиришга ёрдам беради.

Якуний хулоса чиқариш учун ҳар икки компания маҳсулотлари бозорга чиқишини ва мустақил лабораторияларда реал иш юкламалари остида синовдан ўтказилишини кутишга тўғри келади. Ҳозирча эса AMD ўзининг технологик устунлигини эълон қилиш билан чекланмоқда.

AMDNvidiaZen 6ЭПЙКПроцессор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб