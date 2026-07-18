АҚШ Федерал қидирув бюроси NVIDIA ва Google технологиялари асосида ўз суперкомпьютерини яратади
АҚШ Федерал қидирув бюроси (FBI) сунъий интеллект соҳасидаги имкониятларини кенгайтириш мақсадида ўта юқори қувватли ҳисоблаш инфратузилмасини барпо этишга киришди. Махсус хизмат катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлаш, тил моделларини (LLM) ўқитиш ва компьютер кўриши каби мураккаб вазифаларни бажариш учун NVIDIA ва Google компанияларининг энг сўнгги чиплари билан жиҳозланган суперкомпьютер тизимларини сотиб олишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотларига кўра, FBI ҳозирда потенциал етказиб берувчилар учун дастлабки техник талабларни (РФИ) эълон қилган. Бу қадам бюронинг нафақат булутли технологиялардан фойдаланиш, балки ўзининг ҳимояланган давлат маълумотлар марказларида мустақил сунъий интеллект экотизимини яратиш ниятида эканлигини кўрсатади. Ушбу лойиҳа доирасида асосий эътибор NVIDIA ҲГХ B300 ва Google TPU каби илғор тезлаткичларга қаратилган.
Техник талаблар ва тўрт хил конфигурацияFBI ўзининг келажакдаги инфратузилмасини тўртта асосий тоифага ажратган. Биринчи тоифага Intel Хеон 6767P процессорлари ва камида 2 TB тезкор хотирага эга серверлар киради. Ушбу тизимлар NVIDIA ҲГХ B300 график тезлаткичлари билан қувватланиши лозим. Иккинчи тоифа эса бутун бошли маълумотлар маркази миқёсидаги интеграциялашган тизимларни ўз ичига олади. Бунда NVIDIA GB300 NVL72 даражасидаги тайёр ҳисоблаш стойкалари кўриб чиқилмоқда.
Учинчи тоифа бўйича талаблар экспертлар эътиборини тортди, чунки унда Google TPU v8 ёки TPU v7L каби махсус процессорлар тилга олинган. Одатда Google ушбу технологияларни фақат ўзининг булутли сервислари орқали тақдим этади, бироқ FBI уларни ўзининг махсус объектларида маҳаллий (он-премисе) ўрнатишни истамоқда. Бу тизимлар камида бешта NVIDIA GB300 NVL72 стойкасига тенг унумдорликни таъминлаши керак.
- NVIDIA ҲГХ B300 ва GB300 NVL72 тизимлари;
- Google TPU v8 ва TPU v7L процессорлари;
- Intel Хеон 6767P марказий процессорлари;
- NVIDIA L40S график тезлаткичлари.
Хавфсизлик ва стратегик аҳамиятЯнги ҳисоблаш қувватларининг асосий қисми Ғарбий Виржиния штатидаги Кларксберг шаҳрида жойлашган FBI Криминал Жустисе Информатион Сервисес (КЖИС) бўлинмасига йўналтирилади. Мазкур марказ ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари учун ўта муҳим ва махфий маълумотларни сақлаш ҳамда таҳлил қилиш билан шуғулланади. Шахсий суперкомпьютерга эга бўлиш бюрога махфий маълумотларни ташқи булутли провайдерларга узатмасдан, хавфсиз муҳитда таҳлил қилиш имконини беради.
Ушбу ташаббус замонавий киберхавфсизлик ва жиноятчиликка қарши курашда сунъий интеллектнинг ўрни нақадар ортиб бораётганини тасдиқлайди. NVIDIA ва Google каби технологик гигантларнинг энг кучли чиплари ёрдамида FBI мураккаб жиноятларни фош этиш, юзни таниш тизимларини такомиллаштириш ва катта ҳажмдаги матнли ҳужжатларни сониялар ичида таҳлил қилиш имкониятига эга бўлади.
…