АҚШ Федерал қидирув бюроси NVIDIA ва Google технологиялари асосида ўз суперкомпьютерини яратади

·20·Техно
АҚШ Федерал қидирув бюроси NVIDIA ва Google технологиялари асосида ўз суперкомпьютерини яратади

АҚШ Федерал қидирув бюроси (FBI) сунъий интеллект соҳасидаги имкониятларини кенгайтириш мақсадида ўта юқори қувватли ҳисоблаш инфратузилмасини барпо этишга киришди. Махсус хизмат катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлаш, тил моделларини (LLM) ўқитиш ва компьютер кўриши каби мураккаб вазифаларни бажариш учун NVIDIA ва Google компанияларининг энг сўнгги чиплари билан жиҳозланган суперкомпьютер тизимларини сотиб олишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотларига кўра, FBI ҳозирда потенциал етказиб берувчилар учун дастлабки техник талабларни (РФИ) эълон қилган. Бу қадам бюронинг нафақат булутли технологиялардан фойдаланиш, балки ўзининг ҳимояланган давлат маълумотлар марказларида мустақил сунъий интеллект экотизимини яратиш ниятида эканлигини кўрсатади. Ушбу лойиҳа доирасида асосий эътибор NVIDIA ҲГХ B300 ва Google TPU каби илғор тезлаткичларга қаратилган.

Техник талаблар ва тўрт хил конфигурация

FBI ўзининг келажакдаги инфратузилмасини тўртта асосий тоифага ажратган. Биринчи тоифага Intel Хеон 6767P процессорлари ва камида 2 TB тезкор хотирага эга серверлар киради. Ушбу тизимлар NVIDIA ҲГХ B300 график тезлаткичлари билан қувватланиши лозим. Иккинчи тоифа эса бутун бошли маълумотлар маркази миқёсидаги интеграциялашган тизимларни ўз ичига олади. Бунда NVIDIA GB300 NVL72 даражасидаги тайёр ҳисоблаш стойкалари кўриб чиқилмоқда.

Учинчи тоифа бўйича талаблар экспертлар эътиборини тортди, чунки унда Google TPU v8 ёки TPU v7L каби махсус процессорлар тилга олинган. Одатда Google ушбу технологияларни фақат ўзининг булутли сервислари орқали тақдим этади, бироқ FBI уларни ўзининг махсус объектларида маҳаллий (он-премисе) ўрнатишни истамоқда. Бу тизимлар камида бешта NVIDIA GB300 NVL72 стойкасига тенг унумдорликни таъминлаши керак.

  • NVIDIA ҲГХ B300 ва GB300 NVL72 тизимлари;
  • Google TPU v8 ва TPU v7L процессорлари;
  • Intel Хеон 6767P марказий процессорлари;
  • NVIDIA L40S график тезлаткичлари.
Тўртинчи тоифа эса тайёр сунъий интеллект моделларини ишга тушириш (инференсе) учун мўлжалланган. Бунинг учун камида 48 GB видео хотирага эга NVIDIA L40S тезлаткичлари танланган. Ушбу ускуналар генератив сунъий интеллект, эмбеддинглар билан ишлаш ва тасвирларни таҳлил қилиш каби кундалик оператив вазифаларни бажаришга хизмат қилади.

Хавфсизлик ва стратегик аҳамият

Янги ҳисоблаш қувватларининг асосий қисми Ғарбий Виржиния штатидаги Кларксберг шаҳрида жойлашган FBI Криминал Жустисе Информатион Сервисес (КЖИС) бўлинмасига йўналтирилади. Мазкур марказ ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари учун ўта муҳим ва махфий маълумотларни сақлаш ҳамда таҳлил қилиш билан шуғулланади. Шахсий суперкомпьютерга эга бўлиш бюрога махфий маълумотларни ташқи булутли провайдерларга узатмасдан, хавфсиз муҳитда таҳлил қилиш имконини беради.

Ушбу ташаббус замонавий киберхавфсизлик ва жиноятчиликка қарши курашда сунъий интеллектнинг ўрни нақадар ортиб бораётганини тасдиқлайди. NVIDIA ва Google каби технологик гигантларнинг энг кучли чиплари ёрдамида FBI мураккаб жиноятларни фош этиш, юзни таниш тизимларини такомиллаштириш ва катта ҳажмдаги матнли ҳужжатларни сониялар ичида таҳлил қилиш имкониятига эга бўлади.

FBINVIDIAGoogleСунъий ИнтеллектСуперкомпьютер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект ва шахсий дахлсизлик: Zoom фойдаланувчилари янги усул ўйлаб топишдиСунъий интеллект ва шахсий дахлсизлик: Zoom фойдаланувчилари янги усул ўйлаб топишдиБугун, 02:29Сербия NASAнинг Artemis келишувига қўшилди: Космосни тадқиқ этишда янги босқичСербия NASAнинг Artemis келишувига қўшилди: Космосни тадқиқ этишда янги босқичБугун, 02:20Сунъий интеллект пойгаси смартфон бозорига зарба берди: Нархлар ошиши кутилмоқдаСунъий интеллект пойгаси смартфон бозорига зарба берди: Нархлар ошиши кутилмоқдаБугун, 01:29AMD янги Radeon видеокарталари учун 8 каррали кадрлар генерациясини синовдан ўтказмоқдаAMD янги Radeon видеокарталари учун 8 каррали кадрлар генерациясини синовдан ўтказмоқдаБугун, 01:28Гуманоид роботлар жанги: Агилитй Роботикс Tesla заводи ёнида янги марказ очдиГуманоид роботлар жанги: Агилитй Роботикс Tesla заводи ёнида янги марказ очдиБугун, 01:26Intel компаниясининг навбатдаги инқилобий Nova Лаке процессорлари кечикадиган бўлдиIntel компаниясининг навбатдаги инқилобий Nova Лаке процессорлари кечикадиган бўлдиБугун, 00:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди