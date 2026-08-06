SpaceX ва NVIDIA сунъий интеллект сунъий йўлдошларини яратади
SpaceX NVIDIA билан сунъий интеллект вазифаларини бажаришга мўлжалланган Старминд AI1 орбитал маълумотлар маркази сунъий йўлдошини яратиш бўйича ҳамкорлик қилади. Янги сунъий йўлдошлар NVIDIA Rubin график процессорлари ва NVIDIA Вера марказий процессорлари билан жиҳозланади, илк прототипни синовдан ўтказиш эса 2027-йил бошига режалаштирилган.
Аэрокосмик гигант SpaceX компанияси сунъий интеллект вазифаларини бажаришга мўлжалланган орбитал маълумотлар маркази — Старминд AI1 сунъий йўлдошини яратиш бўйича NVIDIA билан ҳамкорлик қилишини эълон қилди. Ушбу лойиҳа космосда илғор ҳисоблаш қувватларини жойлаштириш йўлидаги муҳим қадам бўлиб, келгусида коинот тадқиқотлари ва маълумотларни қайта ишлаш жараёнларини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Интерестинг Энгинееринг нашри маълумотига кўра, янги авлод сунъий йўлдошларининг ҳар бири NVIDIA Rubin график процессорлари (GPU) ва NVIDIA Вера марказий процессорлари (CPU) билан жиҳозланади. Бу SpaceX томонидан лойиҳанинг аппарат конфигурацияси расман ошкор қилиниши бўлиб, мутахассислар эътиборини ўзига тортди.
Elon Musk ва NVIDIA технологияларига устуворликЛойиҳанинг техник асослари ва келгусидаги режалар ҳақида гапирар экан, SpaceX раҳбари Elon Musk компания ўзининг барча сунъий интеллект инфратузилмасини фақатгина NVIDIA ускуналари негизида қуришга қарор қилганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, компания Вера Rubin меъморчилигини ҳозирги кундаги энг яхши ечим деб ҳисоблайди.
Шунингдек, ИИ чоракдаги ҳисобот давомида Elon Musk 2027-йил охирига бориб компания ўз инфратузилмасининг умумий ҳисоблаш қувватини 10 ГВ га етказишни режалаштираётганини маълум қилди. Бироқ, таъкидланишича, бу кўрсаткич фақат сунъий йўлдош гуруҳига эмас, балки бутун компаниянинг ҳисоблаш инфратузилмасига тааллуқлидир.
Синов ва ишлаб чиқариш муддатлариМанбага кўра, Старминд AI1 лойиҳасининг илк прототипини синовдан ўтказиш 2027-йил бошига мўлжалланган. Агар барча ишлар белгиланган жадвал асосида кесса, шу йилнинг ўзидаёқ серияли ишлаб чиқариш жараёнларини бошлаш кўзда тутилган.
Шунга қарамай, ҳозирча SpaceX тизимга нечта сунъий йўлдош кириши, улар орбитада қандай ҳисоблаш унумдорлигини таъминлаши ҳамда зарур рухсатномаларни олиш босқичи қандай кетаётгани ҳақида маълумот бермади. Лойиҳа муваффақияти кўп жиҳатдан космик шароитдаги техник муаммоларни қандай ҳал этилишига боғлиқ.
Орбитал ҳисоблаш тизимларининг ўзига хос мураккабликлариКосмик фазода ишлайдиган ҳисоблаш тизимлари қаттиқ нурланиш шароитида фаолият юритиши, вакуумда иссиқликни самарали чиқариб юбориши ва барқарор электр таъминотига эга бўлиши шарт. Шунингдек, бундай қурилмалар мунтазам техник хизмат кўрсатиш имкониятисиз носозликлардан ўзини тиклаши ҳамда юқори тезликдаги маълумотлар алмашинувини қўллаб-қувватлаши талаб этилади.
Ҳозирча SpaceX маълумотларни сақлаш меъморчилиги, тармоқ ташкил этилиши ва келгуси сунъий йўлдошларнинг аниқ унумдорлик кўрсаткичларини сир сақламоқда. Бироқ танланган NVIDIA платформаси лойиҳанинг мустаҳкам аппарат пойдеворини белгилаб бергани аниқ.
…