SpaceX ва NVIDIA сунъий интеллект сунъий йўлдошларини яратади

·45·Техно
SpaceX ва NVIDIA сунъий интеллект сунъий йўлдошларини яратади
Қисқача

SpaceX NVIDIA билан сунъий интеллект вазифаларини бажаришга мўлжалланган Старминд AI1 орбитал маълумотлар маркази сунъий йўлдошини яратиш бўйича ҳамкорлик қилади. Янги сунъий йўлдошлар NVIDIA Rubin график процессорлари ва NVIDIA Вера марказий процессорлари билан жиҳозланади, илк прототипни синовдан ўтказиш эса 2027-йил бошига режалаштирилган.

Аэрокосмик гигант SpaceX компанияси сунъий интеллект вазифаларини бажаришга мўлжалланган орбитал маълумотлар маркази — Старминд AI1 сунъий йўлдошини яратиш бўйича NVIDIA билан ҳамкорлик қилишини эълон қилди. Ушбу лойиҳа космосда илғор ҳисоблаш қувватларини жойлаштириш йўлидаги муҳим қадам бўлиб, келгусида коинот тадқиқотлари ва маълумотларни қайта ишлаш жараёнларини янги босқичга олиб чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Интерестинг Энгинееринг нашри маълумотига кўра, янги авлод сунъий йўлдошларининг ҳар бири NVIDIA Rubin график процессорлари (GPU) ва NVIDIA Вера марказий процессорлари (CPU) билан жиҳозланади. Бу SpaceX томонидан лойиҳанинг аппарат конфигурацияси расман ошкор қилиниши бўлиб, мутахассислар эътиборини ўзига тортди.

Elon Musk ва NVIDIA технологияларига устуворлик

Лойиҳанинг техник асослари ва келгусидаги режалар ҳақида гапирар экан, SpaceX раҳбари Elon Musk компания ўзининг барча сунъий интеллект инфратузилмасини фақатгина NVIDIA ускуналари негизида қуришга қарор қилганини билдирди. Унинг сўзларига кўра, компания Вера Rubin меъморчилигини ҳозирги кундаги энг яхши ечим деб ҳисоблайди.

Шунингдек, ИИ чоракдаги ҳисобот давомида Elon Musk 2027-йил охирига бориб компания ўз инфратузилмасининг умумий ҳисоблаш қувватини 10 ГВ га етказишни режалаштираётганини маълум қилди. Бироқ, таъкидланишича, бу кўрсаткич фақат сунъий йўлдош гуруҳига эмас, балки бутун компаниянинг ҳисоблаш инфратузилмасига тааллуқлидир.

Синов ва ишлаб чиқариш муддатлари

Манбага кўра, Старминд AI1 лойиҳасининг илк прототипини синовдан ўтказиш 2027-йил бошига мўлжалланган. Агар барча ишлар белгиланган жадвал асосида кесса, шу йилнинг ўзидаёқ серияли ишлаб чиқариш жараёнларини бошлаш кўзда тутилган.

Шунга қарамай, ҳозирча SpaceX тизимга нечта сунъий йўлдош кириши, улар орбитада қандай ҳисоблаш унумдорлигини таъминлаши ҳамда зарур рухсатномаларни олиш босқичи қандай кетаётгани ҳақида маълумот бермади. Лойиҳа муваффақияти кўп жиҳатдан космик шароитдаги техник муаммоларни қандай ҳал этилишига боғлиқ.

Орбитал ҳисоблаш тизимларининг ўзига хос мураккабликлари

Космик фазода ишлайдиган ҳисоблаш тизимлари қаттиқ нурланиш шароитида фаолият юритиши, вакуумда иссиқликни самарали чиқариб юбориши ва барқарор электр таъминотига эга бўлиши шарт. Шунингдек, бундай қурилмалар мунтазам техник хизмат кўрсатиш имкониятисиз носозликлардан ўзини тиклаши ҳамда юқори тезликдаги маълумотлар алмашинувини қўллаб-қувватлаши талаб этилади.

Ҳозирча SpaceX маълумотларни сақлаш меъморчилиги, тармоқ ташкил этилиши ва келгуси сунъий йўлдошларнинг аниқ унумдорлик кўрсаткичларини сир сақламоқда. Бироқ танланган NVIDIA платформаси лойиҳанинг мустаҳкам аппарат пойдеворини белгилаб бергани аниқ.

SpaceXNVIDIAСтарминдСунъий интеллектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиАҚШ суди Meta компаниясини болалар хавфсизлиги бўйича жаримага тортдиБугун, 16:58Samsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиSamsung Galaxy S26 FE флагманининг илк юқори сифатли рендерлари эълон қилиндиБугун, 15:53Восточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиВосточний космодромида Soyuz-2 ракеталари учун тайёргарлик якунландиБугун, 15:29BYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиBYD гуманоид роботларини илк бор оммага намойиш этадиБугун, 15:12Росатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаРосатом Аккую AES лойиҳасидаги улушини сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:00Xiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиXiaomi 80 литрли янги сув иситгичини тақдим этдиБугун, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди