NVIDIA тахтдан тушмоқдами: Сунъий интеллект бозорида янги етакчи пайдо бўлди

·25·Техно
NVIDIA тахтдан тушмоқдами: Сунъий интеллект бозорида янги етакчи пайдо бўлди

Сўнгги йилларда технология оламининг мутлақ етакчисига айланган NVIDIA корпорацияси кутилмаган босим остида қолди. Bloomberg таҳлилчиларининг маълумотларига кўра, компания акциялари май ойидаги энг юқори чўққисидан бери 15 фоизга арзонлашган. Гарчи даромадлар ўсишда давом этаётган бўлса-да, инвесторлар NVIDIA келажагига нисбатан эҳтиёткорона муносабатда бўлишни бошладилар. Бу ҳолат сунъий интеллект (AI) бозоридаги мувозанат ўзгараётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирда инвесторларнинг асосий эътибори график процессорлардан кўра хотира чиплари ишлаб чиқарувчи компанияларга қаратилмоқда. Хусусан, Микрон компанияси акциялари қиймати қисқа вақт ичида деярли уч баробар ошди. Бу тенденция маълумотлар марказлари учун асосий тўсиқ эндиликда ҳисоблаш қуввати эмас, балки маълумотларни узатиш тезлиги ва хотира ҳажми эканини кўрсатмоқда. NVIDIA ўзи яратган юксак технологик бозорнинг қурбонига айланаётган бўлиши мумкин.

Хотира чиплари — янги дефицит манбайи

NVIDIA муваффақиятининг асоси бўлган КУДА платформаси ва ўта мураккаб GPU қурилмалари ўз вақтида инқилобий қадам бўлган эди. Бироқ, ўтган йили кузатилган график процессорлар танқислиги аста-секин юmsҳамоқда. Бунинг ўрнига бозор юқори ўтказувчанликка эга хотира чипларига (ҲБМ) эҳтиёж сезмоқда. Микрон каби компаниялар ишлаб чиқараётган ушбу компонентлар процессорлар орасида маълумотларни максимал тезликда ҳаракатлантириш имконини беради.

Қизиғи шундаки, хотира чиплари бозорида NVIDIA каби технологик сакрашлар кузатилмади, шунчаки талаб таклифдан бир неча баробар ўзиб кетди. Натижада, очиқ бозорда DRAM чипларининг нархи ўтган йилга нисбатан ўн баробар қимматлашди. NVIDIA Ҳ100 график процессорларининг бир соатлик ижара нархи эса, аксинча, май ойидаги 3,20 долларлик чўққидан кейин барқарор пасайишни кўрсатмоқда.

Рақобатнинг кучайиши ва бозор истиқболлари

NVIDIA қийматининг пасайишига яна бир сабаб — йирик технологик гигантларнинг мустақилликка интилишидир. Google, Amazon, Microsoft ва ҳатто OpenAI ўзларининг махсус процессорларини ишлаб чиқишни бошладилар. Гарчи бу чиплар NVIDIA маҳсулотлари каби мукаммал бўлмаса-да, улар бозордаги умумий ҳисоблаш қуввати нархини туширишга хизмат қилмоқда.

Орнн компанияси ҳаммуассиси Уэйн Нелmsнинг таъкидлашича, бозор иштирокчилари ўз процессорларини ярата олишса-да, ҳеч ким ўзининг шахсий DRAM хотира чипларини ишлаб чиқара олмайди. Бу эса хотира технологиялари соҳасидаги етакчиларни яқин келажакда AI пойгасининг асосий ғолибларига айлантириши мумкин. NVIDIA эса энди нафақат технологик, балки иқтисодий жиҳатдан ҳам янги воқеликка мослашишига тўғри келади.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, сунъий интеллект инфратузилмасига инвестициялар оқими тўхтагани йўқ, шунчаки унинг йўналиши ўзгарди. NVIDIA яратган экотизим энди бошқа иштирокчилар учун ҳам даромад манбаи бўлиб хизмат қилмоқда, бу эса технология оламидаги рақобатни янги босқичга олиб чиқади.

NVIDIAМикронСунъий ИнтеллектТехнологияПроцессор
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Cash App фойдаланувчиларни ҳимоя қилмагани учун 45 миллион доллар жаримага тортилдиCash App фойдаланувчиларни ҳимоя қилмагани учун 45 миллион доллар жаримага тортилдиБугун, 02:28Anthropic компанияси Claude фойдаланувчилари учун янги Рефлект функциясини тақдим этдиAnthropic компанияси Claude фойдаланувчилари учун янги Рефлект функциясини тақдим этдиБугун, 02:24SpaceX акциялари Nasdaq-100 индексига киргач кутилмаганда арзонлашиб кетдиSpaceX акциялари Nasdaq-100 индексига киргач кутилмаганда арзонлашиб кетдиБугун, 02:20Meta ўзининг янги авлод сунъий интеллект чипларини сентябрь ойидан ишлаб чиқарадиMeta ўзининг янги авлод сунъий интеллект чипларини сентябрь ойидан ишлаб чиқарадиБугун, 01:59Meta ақлли кўзойнаклар орқали яширин тасвирга олишга қарши янги чеклов жорий этдиMeta ақлли кўзойнаклар орқали яширин тасвирга олишга қарши янги чеклов жорий этдиБугун, 01:58Парижнинг Градиум стартапи NVIDIA кўмагида 100 миллион доллар инвестиция жалб қилдиПарижнинг Градиум стартапи NVIDIA кўмагида 100 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 01:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги