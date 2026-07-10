NVIDIA тахтдан тушмоқдами: Сунъий интеллект бозорида янги етакчи пайдо бўлди
Сўнгги йилларда технология оламининг мутлақ етакчисига айланган NVIDIA корпорацияси кутилмаган босим остида қолди. Bloomberg таҳлилчиларининг маълумотларига кўра, компания акциялари май ойидаги энг юқори чўққисидан бери 15 фоизга арзонлашган. Гарчи даромадлар ўсишда давом этаётган бўлса-да, инвесторлар NVIDIA келажагига нисбатан эҳтиёткорона муносабатда бўлишни бошладилар. Бу ҳолат сунъий интеллект (AI) бозоридаги мувозанат ўзгараётганидан далолат беради. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирда инвесторларнинг асосий эътибори график процессорлардан кўра хотира чиплари ишлаб чиқарувчи компанияларга қаратилмоқда. Хусусан, Микрон компанияси акциялари қиймати қисқа вақт ичида деярли уч баробар ошди. Бу тенденция маълумотлар марказлари учун асосий тўсиқ эндиликда ҳисоблаш қуввати эмас, балки маълумотларни узатиш тезлиги ва хотира ҳажми эканини кўрсатмоқда. NVIDIA ўзи яратган юксак технологик бозорнинг қурбонига айланаётган бўлиши мумкин.
Хотира чиплари — янги дефицит манбайиNVIDIA муваффақиятининг асоси бўлган КУДА платформаси ва ўта мураккаб GPU қурилмалари ўз вақтида инқилобий қадам бўлган эди. Бироқ, ўтган йили кузатилган график процессорлар танқислиги аста-секин юmsҳамоқда. Бунинг ўрнига бозор юқори ўтказувчанликка эга хотира чипларига (ҲБМ) эҳтиёж сезмоқда. Микрон каби компаниялар ишлаб чиқараётган ушбу компонентлар процессорлар орасида маълумотларни максимал тезликда ҳаракатлантириш имконини беради.
Қизиғи шундаки, хотира чиплари бозорида NVIDIA каби технологик сакрашлар кузатилмади, шунчаки талаб таклифдан бир неча баробар ўзиб кетди. Натижада, очиқ бозорда DRAM чипларининг нархи ўтган йилга нисбатан ўн баробар қимматлашди. NVIDIA Ҳ100 график процессорларининг бир соатлик ижара нархи эса, аксинча, май ойидаги 3,20 долларлик чўққидан кейин барқарор пасайишни кўрсатмоқда.
Рақобатнинг кучайиши ва бозор истиқболлариNVIDIA қийматининг пасайишига яна бир сабаб — йирик технологик гигантларнинг мустақилликка интилишидир. Google, Amazon, Microsoft ва ҳатто OpenAI ўзларининг махсус процессорларини ишлаб чиқишни бошладилар. Гарчи бу чиплар NVIDIA маҳсулотлари каби мукаммал бўлмаса-да, улар бозордаги умумий ҳисоблаш қуввати нархини туширишга хизмат қилмоқда.
Орнн компанияси ҳаммуассиси Уэйн Нелmsнинг таъкидлашича, бозор иштирокчилари ўз процессорларини ярата олишса-да, ҳеч ким ўзининг шахсий DRAM хотира чипларини ишлаб чиқара олмайди. Бу эса хотира технологиялари соҳасидаги етакчиларни яқин келажакда AI пойгасининг асосий ғолибларига айлантириши мумкин. NVIDIA эса энди нафақат технологик, балки иқтисодий жиҳатдан ҳам янги воқеликка мослашишига тўғри келади.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, сунъий интеллект инфратузилмасига инвестициялар оқими тўхтагани йўқ, шунчаки унинг йўналиши ўзгарди. NVIDIA яратган экотизим энди бошқа иштирокчилар учун ҳам даромад манбаи бўлиб хизмат қилмоқда, бу эса технология оламидаги рақобатни янги босқичга олиб чиқади.
…