NVIDIA ва Япония ҳамкорлиги: Саноат роботлари учун янги AI даври бошланмоқда
NVIDIA компанияси раҳбари Женсен Ҳуангнинг Токиога икки кунлик ташрифи Япония технология экотизимида туб бурилиш ясади. Ушбу ташриф якунлари бўйича NVIDIA ва Япония саноат гигантлари ўртасида миллий сунъий интеллект (AI) фабрикасини яратиш, робототехника соҳасида ҳамкорлик қилиш ва чиплар учун бутловчи қисмлар етказиб бериш бўйича стратегик келишувларга эришилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ҳамкорлик Япониянинг жаҳон саноатидаги ўрнини AI ёрдамида қайта тиклашга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Женсен Ҳуангнинг таъкидлашича, AI технологияларининг навбатдаги босқичи заводлар, роботлар ва жисмоний машиналар билан боғлиқ бўлади. Япония ўзининг бой ишлаб чиқариш тарихи билан ушбу "жисмоний AI" (пҳйсикал AI) даврида етакчилик қилиш учун энг қулай нуқтадир. Бундан 30 йил аввал Сега компанияси томонидан киритилган 5 миллион долларлик инвестиция NVIDIA'ни банкротликдан сақлаб қолган бўлса, бугун ҳар икки томон бир-бирига глобал технологик пойгада ғолиб чиқиш учун муҳтож.
Ноэтра лойиҳаси ва суверен AI стратегиясиЯпония ўз заводлари ва роботларини АҚШ ёки Хитойнинг AI тизимларига қарам бўлишини истамайди. Шу мақсадда ҳукумат СофтБанк, Sony, НEК ва Honda каби 44 та маҳаллий компанияни бирлаштириб, Ноэтра лойиҳасини ишга туширди. Расмий Токио келгуси беш йил ичида ушбу соҳага 1 триллион иен (тахминан 6,2 миллиард доллар) сармоя киритишни режалаштирмоқда. Мақсад — машиналарни бошқарадиган ўз дастурий "мия"сини яратишдир.
Дастурий таъминот маҳаллий бўлса-да, уни яратиш учун зарур бўлган аппарат воситалари NVIDIA томонидан етказиб берилади. Америка компанияси 2028-йилда ишга туширилиши кутилаётган "Вера Rubin AI факторй" номли улкан маълумотлар марказини қурмоқда. Ушбу марказ 13 750 та Вера марказий процессори ва 27 500 та Rubin график процессорлари билан жиҳозланиб, 140 мегаватт қувватга эга бўлади.
Робототехника ва автомобил саноатидаги инқилобЯпониянинг Фанук, Яскава, Кавасаки Ҳеавй ва Ҳитачи каби саноат гигантлари NVIDIA'нинг Cosmos моделлари асосида ишлайдиган янги авлод роботларини яратишга киришди. NVIDIA махсус Жетсон Тор чипларида ишлайдиган Cosmos 3 Edge моделини тақдим этди, бу эса роботларга булутли серверларсиз, бевосита қурилманинг ўзида мураккаб қарорлар қабул қилиш имконини беради. Женсен Ҳуангнинг сўзларига кўра, бу Япония учун саноатни қайта кашф этиш имкониятидир.
Автомобилсозлик соҳасида Toyota компанияси NVIDIA билан ҳамкорликни янада кенгайтирмоқда. Toyota ўзининг янги авлод автомобилларида NVIDIA Дриве платформасидан фойдаланади. Бу тизим нафақат ҳайдовчига ёрдам берувчи ақлли функцияларни, балки ишлаб чиқариш линияларини симуляция қилиш ва йўл ҳаракатини таҳлил қилиш тизимларини ҳам ўз ичига олади. Toyota бу борада Tesla ва Ваймо каби компанияларга нисбатан эҳтиёткорроқ, яни ҳайдовчи назоратини сақлаб қолган ҳолда автоматлаштириш йўлидан бормоқда.
Япониянинг узоқ муддатли стратегияси қуйидаги мақсадларни ўз ичига олади:
- 2040-йилга келиб 18 та турли соҳада 10 миллионта AI билан жиҳозланган роботларни ишга тушириш;
- Глобал AI робототехника бозорининг 30 фоиздан ортиғини эгаллаш;
- Давлат ва хусусий сектор томонидан жами 65 миллиард доллар миқдорида инвестиция жалб қилиш.
…