NVIDIA ва Япония ҳамкорлиги: Саноат роботлари учун янги AI даври бошланмоқда

·0·Техно
NVIDIA ва Япония ҳамкорлиги: Саноат роботлари учун янги AI даври бошланмоқда

NVIDIA компанияси раҳбари Женсен Ҳуангнинг Токиога икки кунлик ташрифи Япония технология экотизимида туб бурилиш ясади. Ушбу ташриф якунлари бўйича NVIDIA ва Япония саноат гигантлари ўртасида миллий сунъий интеллект (AI) фабрикасини яратиш, робототехника соҳасида ҳамкорлик қилиш ва чиплар учун бутловчи қисмлар етказиб бериш бўйича стратегик келишувларга эришилди. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур ҳамкорлик Япониянинг жаҳон саноатидаги ўрнини AI ёрдамида қайта тиклашга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Женсен Ҳуангнинг таъкидлашича, AI технологияларининг навбатдаги босқичи заводлар, роботлар ва жисмоний машиналар билан боғлиқ бўлади. Япония ўзининг бой ишлаб чиқариш тарихи билан ушбу "жисмоний AI" (пҳйсикал AI) даврида етакчилик қилиш учун энг қулай нуқтадир. Бундан 30 йил аввал Сега компанияси томонидан киритилган 5 миллион долларлик инвестиция NVIDIA'ни банкротликдан сақлаб қолган бўлса, бугун ҳар икки томон бир-бирига глобал технологик пойгада ғолиб чиқиш учун муҳтож.

Ноэтра лойиҳаси ва суверен AI стратегияси

Япония ўз заводлари ва роботларини АҚШ ёки Хитойнинг AI тизимларига қарам бўлишини истамайди. Шу мақсадда ҳукумат СофтБанк, Sony, НEК ва Honda каби 44 та маҳаллий компанияни бирлаштириб, Ноэтра лойиҳасини ишга туширди. Расмий Токио келгуси беш йил ичида ушбу соҳага 1 триллион иен (тахминан 6,2 миллиард доллар) сармоя киритишни режалаштирмоқда. Мақсад — машиналарни бошқарадиган ўз дастурий "мия"сини яратишдир.

Дастурий таъминот маҳаллий бўлса-да, уни яратиш учун зарур бўлган аппарат воситалари NVIDIA томонидан етказиб берилади. Америка компанияси 2028-йилда ишга туширилиши кутилаётган "Вера Rubin AI факторй" номли улкан маълумотлар марказини қурмоқда. Ушбу марказ 13 750 та Вера марказий процессори ва 27 500 та Rubin график процессорлари билан жиҳозланиб, 140 мегаватт қувватга эга бўлади.

Робототехника ва автомобил саноатидаги инқилоб

Япониянинг Фанук, Яскава, Кавасаки Ҳеавй ва Ҳитачи каби саноат гигантлари NVIDIA'нинг Cosmos моделлари асосида ишлайдиган янги авлод роботларини яратишга киришди. NVIDIA махсус Жетсон Тор чипларида ишлайдиган Cosmos 3 Edge моделини тақдим этди, бу эса роботларга булутли серверларсиз, бевосита қурилманинг ўзида мураккаб қарорлар қабул қилиш имконини беради. Женсен Ҳуангнинг сўзларига кўра, бу Япония учун саноатни қайта кашф этиш имкониятидир.

Автомобилсозлик соҳасида Toyota компанияси NVIDIA билан ҳамкорликни янада кенгайтирмоқда. Toyota ўзининг янги авлод автомобилларида NVIDIA Дриве платформасидан фойдаланади. Бу тизим нафақат ҳайдовчига ёрдам берувчи ақлли функцияларни, балки ишлаб чиқариш линияларини симуляция қилиш ва йўл ҳаракатини таҳлил қилиш тизимларини ҳам ўз ичига олади. Toyota бу борада Tesla ва Ваймо каби компанияларга нисбатан эҳтиёткорроқ, яни ҳайдовчи назоратини сақлаб қолган ҳолда автоматлаштириш йўлидан бормоқда.

Япониянинг узоқ муддатли стратегияси қуйидаги мақсадларни ўз ичига олади:

  • 2040-йилга келиб 18 та турли соҳада 10 миллионта AI билан жиҳозланган роботларни ишга тушириш;
  • Глобал AI робототехника бозорининг 30 фоиздан ортиғини эгаллаш;
  • Давлат ва хусусий сектор томонидан жами 65 миллиард доллар миқдорида инвестиция жалб қилиш.
Ишчи кучининг камайиб бориши фонида, Япония учун AI нафақат технологик ютуқ, балки иқтисодий омон қолиш масаласидир. Женсен Ҳуангнинг ташрифи ва ҳукумат билан эришилган келишувлар Япония саноатини рақамлаштиришда янги саҳифа очди. Гарчи Токио мустақилликка интилаётган бўлса-да, ҳозирча бу мустақиллик Америка чиплари ва NVIDIA технологиялари устига қурилмоқда.

NVIDIAЯпонияСунъий ИнтеллектРобототехникаToyota
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Авиация инқилоби: Electra атиги 45 метрда ҳавога кўтарилувчи гибрид самолёт яратмоқдаАвиация инқилоби: Electra атиги 45 метрда ҳавога кўтарилувчи гибрид самолёт яратмоқдаБугун, 02:21Космосга йўл ҳамма учун: Имконияти чекланган шахслар энг яхши астронавт бўлиши мумкинКосмосга йўл ҳамма учун: Имконияти чекланган шахслар энг яхши астронавт бўлиши мумкинБугун, 01:59Vivo компанияси 130 долларлик рекорд даражадаги аккумуляторли смартфонни тақдим этдиVivo компанияси 130 долларлик рекорд даражадаги аккумуляторли смартфонни тақдим этдиБугун, 01:24Си Цзиньпин сунъий интеллект соҳасидаги чекловларга қарши чиқдиСи Цзиньпин сунъий интеллект соҳасидаги чекловларга қарши чиқдиБугун, 00:53Apple ва OpenAI ўртасидаги суд можароси: Сунъий интеллект гаджетлари хавф остидами?Apple ва OpenAI ўртасидаги суд можароси: Сунъий интеллект гаджетлари хавф остидами?Бугун, 00:27Apple дунёнинг энг қиммат компанияси мақомини NVIDIAдан қайтариб олдиApple дунёнинг энг қиммат компанияси мақомини NVIDIAдан қайтариб олдиБугун, 00:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда