Google сунъий интеллект соҳасида етакчи мутахассисларини йўқотишда давом этмоқда
Сунъий интеллект (AI) бозорида етакчилик учун курашаётган Google корпорацияси кадрлар борасида жиддий муаммога дуч келмоқда. Компаниянинг энг илғор ишланмалари ҳисобланган Gemini моделлари устида ишлаган асосий тадқиқотчилар рақобатчи жамоаларга ўтиб кетмоқда. Бу ҳолат инвесторлар ва таҳлилчилар орасида технологик гигантнинг келажакдаги мавқеи борасида хавотирларни кучайтирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Bloomberg нашрининг хабар беришича, Gemini моделлар оиласини яратишда муҳим рол ўйнаган тадқиқотчилар Ёнас Адлер ва Александр Прицел Google сафини тарк этиб, Anthropic компаниясига ўтишга қарор қилишган. Anthropic ҳозирда ўзининг Claude моделлари билан Google ва OpenAI каби гигантларга жиддий рақобат туғдирмоқда. Мутахассисларнинг кетиши Google учун кутилмаган зарба бўлди, чунки бу муҳандислар тизим архитектурасини шакллантиришда бевосита иштирок этган.
Кадрлар қўниmsизлиги ва йирик трансферларСўнгги ҳафталарда Google компаниясидан кетаётганлар фақат Адлер ва Прицел билан чекланиб қолмаяпти. Ўтган ҳафтада сунъий интеллект оламининг энг нуфузли шахсларидан бири Ноам Шазир OpenAI жамоасига қўшилганини эълон қилди. Шазир 2000-йилдан бери Google тизимида фаолият юритиб келган ва замонавий тил моделларининг асоси бўлган технологияларни яратишда қатнашган эди.
Шуниси қизиқки, Google ўтган йили Ноам Шазирни қайтариш учун у асос солган Character.AI стартапи билан 2,7 миллиард долларлик битим имзолаган эди. Компания шунча маблағ эвазига қайтарган мутахассисини барибир рақобатчиларга бой берди. Шунингдек, Google DeepMind бўлинмаси тадқиқот директори ва 2024-йилги Нобел мукофоти совриндори Жон Жампернинг ҳам кетиши компания ичидаги муҳит ўзгараётганидан далолат беради.
Нима учун мутахассислар кетмоқда?Экспертларнинг фикрича, бу жараён нафақат компаниялараро рақобат, балки сунъий интеллект бозорининг янги босқичга чиққани билан боғлиқ. Anthropic ва OpenAI каби стартаплар яқин келажакда биржага чиқишни (IPO) режалаштирмоқда. Бу эса етакчи тадқиқотчиларга нафақат юқори маош, балки келажакда қиймати бир неча баробар ошиши мумкин бўлган акциялар пакетини таклиф қилиш имконини беради.
Google анъанавий равишда дунёдаги энг жозибадор иш берувчи ҳисобланиб келган бўлса-да, ҳозирда вазият ўзгармоқда. Компания ичидаги бюрократия ва қарор қабул қилиш жараёнларининг секинлиги, мослашувчан стартапларга нисбатан тадқиқотчиларни зериктириб қўйган бўлиши мумкин. Бу эса энг мураккаб "фронтир" моделларни яратишда Google'нинг устунлигини шубҳа остига қўймоқда.
Ҳозирги кунда сунъий интеллект соҳасидаги пойга фақат ҳисоблаш қувватлари ёки алгоритмлар жанги эмас, балки дунё даражасидаги чекланган миқдордаги мутахассислар учун курашга айланган. Google учун асосий муаммо — ўзининг интеллектуал салоҳиятини сақлаб қолган ҳолда, Gemini лойиҳасини ривожлантиришда давом этишдир. Акс ҳолда, компания ўзи асос солган технологиялар мевасини рақобатчилари териб олишига гувоҳ бўлиши мумкин.
…