Google сунъий интеллект соҳасида етакчи мутахассисларини йўқотишда давом этмоқда

·0·Техно
Google сунъий интеллект соҳасида етакчи мутахассисларини йўқотишда давом этмоқда

Сунъий интеллект (AI) бозорида етакчилик учун курашаётган Google корпорацияси кадрлар борасида жиддий муаммога дуч келмоқда. Компаниянинг энг илғор ишланмалари ҳисобланган Gemini моделлари устида ишлаган асосий тадқиқотчилар рақобатчи жамоаларга ўтиб кетмоқда. Бу ҳолат инвесторлар ва таҳлилчилар орасида технологик гигантнинг келажакдаги мавқеи борасида хавотирларни кучайтирмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Bloomberg нашрининг хабар беришича, Gemini моделлар оиласини яратишда муҳим рол ўйнаган тадқиқотчилар Ёнас Адлер ва Александр Прицел Google сафини тарк этиб, Anthropic компаниясига ўтишга қарор қилишган. Anthropic ҳозирда ўзининг Claude моделлари билан Google ва OpenAI каби гигантларга жиддий рақобат туғдирмоқда. Мутахассисларнинг кетиши Google учун кутилмаган зарба бўлди, чунки бу муҳандислар тизим архитектурасини шакллантиришда бевосита иштирок этган.

Кадрлар қўниmsизлиги ва йирик трансферлар

Сўнгги ҳафталарда Google компаниясидан кетаётганлар фақат Адлер ва Прицел билан чекланиб қолмаяпти. Ўтган ҳафтада сунъий интеллект оламининг энг нуфузли шахсларидан бири Ноам Шазир OpenAI жамоасига қўшилганини эълон қилди. Шазир 2000-йилдан бери Google тизимида фаолият юритиб келган ва замонавий тил моделларининг асоси бўлган технологияларни яратишда қатнашган эди.

Шуниси қизиқки, Google ўтган йили Ноам Шазирни қайтариш учун у асос солган Character.AI стартапи билан 2,7 миллиард долларлик битим имзолаган эди. Компания шунча маблағ эвазига қайтарган мутахассисини барибир рақобатчиларга бой берди. Шунингдек, Google DeepMind бўлинмаси тадқиқот директори ва 2024-йилги Нобел мукофоти совриндори Жон Жампернинг ҳам кетиши компания ичидаги муҳит ўзгараётганидан далолат беради.

Нима учун мутахассислар кетмоқда?

Экспертларнинг фикрича, бу жараён нафақат компаниялараро рақобат, балки сунъий интеллект бозорининг янги босқичга чиққани билан боғлиқ. Anthropic ва OpenAI каби стартаплар яқин келажакда биржага чиқишни (IPO) режалаштирмоқда. Бу эса етакчи тадқиқотчиларга нафақат юқори маош, балки келажакда қиймати бир неча баробар ошиши мумкин бўлган акциялар пакетини таклиф қилиш имконини беради.

Google анъанавий равишда дунёдаги энг жозибадор иш берувчи ҳисобланиб келган бўлса-да, ҳозирда вазият ўзгармоқда. Компания ичидаги бюрократия ва қарор қабул қилиш жараёнларининг секинлиги, мослашувчан стартапларга нисбатан тадқиқотчиларни зериктириб қўйган бўлиши мумкин. Бу эса энг мураккаб "фронтир" моделларни яратишда Google'нинг устунлигини шубҳа остига қўймоқда.

Ҳозирги кунда сунъий интеллект соҳасидаги пойга фақат ҳисоблаш қувватлари ёки алгоритмлар жанги эмас, балки дунё даражасидаги чекланган миқдордаги мутахассислар учун курашга айланган. Google учун асосий муаммо — ўзининг интеллектуал салоҳиятини сақлаб қолган ҳолда, Gemini лойиҳасини ривожлантиришда давом этишдир. Акс ҳолда, компания ўзи асос солган технологиялар мевасини рақобатчилари териб олишига гувоҳ бўлиши мумкин.

GoogleGeminiAnthropicСунъий IntelлектТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mini LED ва РGB ЛEД телевизорлари бозорни эгалламоқда: Омдиа янги прогнозни эълон қилдиMini LED ва РGB ЛEД телевизорлари бозорни эгалламоқда: Омдиа янги прогнозни эълон қилдиБугун, 17:59Роботаксилар учун махсус "пит-стоп": Асеон Лабс ҳайдовчисиз транспорт муаммосини ҳал этадиРоботаксилар учун махсус "пит-стоп": Асеон Лабс ҳайдовчисиз транспорт муаммосини ҳал этадиБугун, 17:51NASA харажатлар ошиб кетгани сабабли Artemis дастурининг тўртта лойиҳасидан воз кечдиNASA харажатлар ошиб кетгани сабабли Artemis дастурининг тўртта лойиҳасидан воз кечдиБугун, 17:23Vivo компанияси 7200 мАс сиғимли ва IP69 ҳимоясига эга янги Й6а смартфонини тақдим этдиVivo компанияси 7200 мАс сиғимли ва IP69 ҳимоясига эга янги Й6а смартфонини тақдим этдиБугун, 16:51Москва вилояти магистралларида энг тезкор ва барқарор алоқа операторлари аниқландиМосква вилояти магистралларида энг тезкор ва барқарор алоқа операторлари аниқландиБугун, 16:27Марс геологияси ҳақидаги тасаввурлар ўзгарди: Қизил сайёрада улкан магма тизими топилдиМарс геологияси ҳақидаги тасаввурлар ўзгарди: Қизил сайёрада улкан магма тизими топилдиБугун, 15:27
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Нима учун Google сунъий интеллекти ўз номини тўғри ёза олмайди?
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
iPhone 18 Pro ранглари маълум бўлди: тўқ олча ранги асосий трендга айланади
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди