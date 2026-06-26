Бразилия ЖЧ-2026даги ҳакамлик устидан ФИФАга расмий шикоят киритди

·0·Спорт
Бразилия ЖЧ-2026даги ҳакамлик устидан ФИФАга расмий шикоят киритди

Жаҳон чемпионатининг "С" гуруҳи 3-турида Шотландия устидан йирик 3:0 ҳисобида ғалаба қозонганига қарамай, Бразилия терма жамоаси вазиятдан мутлақо норози! Бразилия футбол конфедерацияси (CBF) мазкур учрашувдаги ҳакамликни кескин қоралаб, ФИФА ташкилотига расмий шикоят хати йўллади.

Хўш, «самбачилар»ни бу қадар ғазабга келтирган вазият аслида нима эди?

22-дақиқадаги можаро: Винисиуснинг бекор қилинган голи

Баҳсли ва энг шов-шувли эпизод учрашувнинг биринчи бўлимида, аниқроғи 22-дақиқада юз берди:

  • Вазият: Бразилияликлар ярим ҳимоячиси Винисиус рақиб ҳимоячиси Жек Хендридан тўпни жарима майдончаси яқинида маҳорат билан тортиб олди.

  • Ҳаракат: Тўпни эгаллаган юлдуз футболчи дарвозабон билан юзма-юз чиқди ва рақиб дарвозасини аниқ нишонга олди.

  • ВАРнинг аралашуви: Гол нишонланаётган бир пайтда, видеоассистентлар (ВАР) бош ҳакамга вазиятни қайта кўришни тавсия қилди.

  • Якуний қарор: Мексикалик бош ҳакам Сесар Артуро Рамос монитор ёнига бориб, эпизодни қайта кўриб чиқди ва Винисиус тўпни олиш пайтида рақибга нисбатан қоида бузган, деган хулосага келиб, соф голни бекор қилди.

Президентдан Инфантинога мактуб: «Бу ҳакамни бошқа кўрмайлик!»

Бразилия футбол конфедерацияси президенти Самир Хауд ушбу қарордан сўнг жим қараб тура олмади. У шахсан ўзи имзолаган расмий шикоят ҳужжатини тўғридан-тўғри ФИФА раҳбари Жанни Инфантино номига жўнатди.

Бразилия томони ўз аризасида иккита қатъий талаб ва эътирозни илгари сурган:

  1. ВАР фақат яққол хатолар учун: Ҳужжатда таъкидланишича, ВАР (видеоассистент) тизими фақат ва фақат майдондаги ҳакам томонидан йўл қўйилган очиқ-ойдин, шубҳасиз хатоларни тузатиш учунгина қўлланилиши керак. Бундай баҳсли ва оддий кураш ҳолатларига аралашиш тизим қоидаларига зиддир.

  2. Ҳакамга «тақиқ»: Самир Хауд ФИФА раҳбариятидан мексикалик ҳакам Сесар Артуро Рамоснинг номзодини бундан буён Бразилия терма жамоаси иштирокидаги бирорта учрашувга ҳакам сифатида қайта тайинламасликни қатъий талаб қилган.

Гарчи Бразилия навбатдаги 3 очкони қўлга киритиб, яшил майдонда ўз кучини кўрсатган бўлса-да, улар адолат мезонлари бузилишига йўл қўймоқчи эмаслар. ФИФА ушбу жиддий шикоятга қандай жавоб беришини эса вақт кўрсатади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Паулу Барбоза: «Ўзбекистон аввалги ўйинига яқинлаша олмади»Паулу Барбоза: «Ўзбекистон аввалги ўйинига яқинлаша олмади»Бугун, 18:21Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Бугун, 18:19Челси юлдузи Педро Нето Жаҳон чемпионатининг энг келишган футболчиси деб топилдиЧелси юлдузи Педро Нето Жаҳон чемпионатининг энг келишган футболчиси деб топилдиБугун, 17:48Жозе Моуриню ва Килиан Мбаппе: Реал Мадрид янги даврга тайёргарлик кўрмоқдаЖозе Моуриню ва Килиан Мбаппе: Реал Мадрид янги даврга тайёргарлик кўрмоқдаБугун, 16:56Реал Мадрид ва Интер ўртасида йирик алмашув: Нико Паз Алессандро Бастони трансферига калит бўлиши мумкинРеал Мадрид ва Интер ўртасида йирик алмашув: Нико Паз Алессандро Бастони трансферига калит бўлиши мумкинБугун, 16:33Ливерпул Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилмоқда: Трансфер тафсилотлариЛиверпул Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилмоқда: Трансфер тафсилотлариБугун, 15:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди