Бразилия ЖЧ-2026даги ҳакамлик устидан ФИФАга расмий шикоят киритди
Жаҳон чемпионатининг "С" гуруҳи 3-турида Шотландия устидан йирик 3:0 ҳисобида ғалаба қозонганига қарамай, Бразилия терма жамоаси вазиятдан мутлақо норози! Бразилия футбол конфедерацияси (CBF) мазкур учрашувдаги ҳакамликни кескин қоралаб, ФИФА ташкилотига расмий шикоят хати йўллади.
Хўш, «самбачилар»ни бу қадар ғазабга келтирган вазият аслида нима эди?
22-дақиқадаги можаро: Винисиуснинг бекор қилинган голи
Баҳсли ва энг шов-шувли эпизод учрашувнинг биринчи бўлимида, аниқроғи 22-дақиқада юз берди:
Вазият: Бразилияликлар ярим ҳимоячиси Винисиус рақиб ҳимоячиси Жек Хендридан тўпни жарима майдончаси яқинида маҳорат билан тортиб олди.
Ҳаракат: Тўпни эгаллаган юлдуз футболчи дарвозабон билан юзма-юз чиқди ва рақиб дарвозасини аниқ нишонга олди.
ВАРнинг аралашуви: Гол нишонланаётган бир пайтда, видеоассистентлар (ВАР) бош ҳакамга вазиятни қайта кўришни тавсия қилди.
Якуний қарор: Мексикалик бош ҳакам Сесар Артуро Рамос монитор ёнига бориб, эпизодни қайта кўриб чиқди ва Винисиус тўпни олиш пайтида рақибга нисбатан қоида бузган, деган хулосага келиб, соф голни бекор қилди.
Президентдан Инфантинога мактуб: «Бу ҳакамни бошқа кўрмайлик!»
Бразилия футбол конфедерацияси президенти Самир Хауд ушбу қарордан сўнг жим қараб тура олмади. У шахсан ўзи имзолаган расмий шикоят ҳужжатини тўғридан-тўғри ФИФА раҳбари Жанни Инфантино номига жўнатди.
Бразилия томони ўз аризасида иккита қатъий талаб ва эътирозни илгари сурган:
ВАР фақат яққол хатолар учун: Ҳужжатда таъкидланишича, ВАР (видеоассистент) тизими фақат ва фақат майдондаги ҳакам томонидан йўл қўйилган очиқ-ойдин, шубҳасиз хатоларни тузатиш учунгина қўлланилиши керак. Бундай баҳсли ва оддий кураш ҳолатларига аралашиш тизим қоидаларига зиддир.
Ҳакамга «тақиқ»: Самир Хауд ФИФА раҳбариятидан мексикалик ҳакам Сесар Артуро Рамоснинг номзодини бундан буён Бразилия терма жамоаси иштирокидаги бирорта учрашувга ҳакам сифатида қайта тайинламасликни қатъий талаб қилган.
Гарчи Бразилия навбатдаги 3 очкони қўлга киритиб, яшил майдонда ўз кучини кўрсатган бўлса-да, улар адолат мезонлари бузилишига йўл қўймоқчи эмаслар. ФИФА ушбу жиддий шикоятга қандай жавоб беришини эса вақт кўрсатади.
…