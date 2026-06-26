Паулу Барбоза: «Ўзбекистон аввалги ўйинига яқинлаша олмади»
Португалиялик футбол агенти Паулу Барбоза 2026 йилги жаҳон чемпионатининг иккинчи туридан ўрин олган Португалия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги учрашув ҳақида фикр билдирди.
5:0 ҳисобида Португалия фойдасига якунланган баҳсни таҳлил қилган Барбоза Ўзбекистоннинг Колумбияга қарши ўйинга нисбатан анча паст савияда ҳаракат қилганини таъкидлади.
«Ўзбекистон Колумбияга қарши учрашувга нисбатан жуда ёмон ўйнади. Бу мени ҳайратга солди, чунки улар яхши жамоа. Португалияга қарши баҳснинг дастлабки 20 дақиқасида Ўзбекистон умуман ҳужумга чиқа олмади», — деди у.
Мутахассиснинг айтишича, Ўзбекистон кейинчалик ўйинни бироз яхшилаган бўлса-да, жамоа турнирдаги аввалги ҳаракатларини такрорлай олмаган.
«Кейинроқ улар бироз яхшироқ ўйнай бошлади. Аммо барибир жаҳон чемпионатида шу пайтгача кўрсатган даражасига яқинлаша олмади. Шу сабаб 0:5 ҳисобида мағлуб бўлди», — дея қўшимча қилди Барбоза.
Португалиялик агент ўз мамлакати терма жамоасининг ўйинига ҳам баҳо берди. Унинг фикрича, Португалия Конго ДРга қарши учрашувга нисбатан анча ишончли ҳаракат қилган.
«Португалия Конгога қарши ўйинга қараганда анча кучлироқ тўп сурди. Айниқса, биринчи бўлимда жамоа жуда яхши кўринди», — деди у.
Шунга қарамай, Барбоза Португалия ҳали ўз ўйинини янада яхшилаши кераклигини таъкидлади. Чунки олдинда Колумбияга қарши муҳим ва мураккаб учрашув кутиб турибди.
«Жамоамиз ўйин даражасини янада ошириши шарт. Колумбияга қарши жуда муҳим баҳс бор. Айниқса, ҳимояда ишончли ҳаракат қилишимиз керак. Чунки ҳужумда ҳам айрим муаммолар мавжуд», — дея хулоса қилди Паулу Барбоза.
…