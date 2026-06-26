Паулу Барбоза: «Ўзбекистон аввалги ўйинига яқинлаша олмади»

·1·Спорт
Паулу Барбоза: «Ўзбекистон аввалги ўйинига яқинлаша олмади»

Португалиялик футбол агенти Паулу Барбоза 2026 йилги жаҳон чемпионатининг иккинчи туридан ўрин олган Португалия ва Ўзбекистон терма жамоалари ўртасидаги учрашув ҳақида фикр билдирди.

5:0 ҳисобида Португалия фойдасига якунланган баҳсни таҳлил қилган Барбоза Ўзбекистоннинг Колумбияга қарши ўйинга нисбатан анча паст савияда ҳаракат қилганини таъкидлади.

«Ўзбекистон Колумбияга қарши учрашувга нисбатан жуда ёмон ўйнади. Бу мени ҳайратга солди, чунки улар яхши жамоа. Португалияга қарши баҳснинг дастлабки 20 дақиқасида Ўзбекистон умуман ҳужумга чиқа олмади», — деди у.

Мутахассиснинг айтишича, Ўзбекистон кейинчалик ўйинни бироз яхшилаган бўлса-да, жамоа турнирдаги аввалги ҳаракатларини такрорлай олмаган.

«Кейинроқ улар бироз яхшироқ ўйнай бошлади. Аммо барибир жаҳон чемпионатида шу пайтгача кўрсатган даражасига яқинлаша олмади. Шу сабаб 0:5 ҳисобида мағлуб бўлди», — дея қўшимча қилди Барбоза.

Португалиялик агент ўз мамлакати терма жамоасининг ўйинига ҳам баҳо берди. Унинг фикрича, Португалия Конго ДРга қарши учрашувга нисбатан анча ишончли ҳаракат қилган.

«Португалия Конгога қарши ўйинга қараганда анча кучлироқ тўп сурди. Айниқса, биринчи бўлимда жамоа жуда яхши кўринди», — деди у.

Шунга қарамай, Барбоза Португалия ҳали ўз ўйинини янада яхшилаши кераклигини таъкидлади. Чунки олдинда Колумбияга қарши муҳим ва мураккаб учрашув кутиб турибди.

«Жамоамиз ўйин даражасини янада ошириши шарт. Колумбияга қарши жуда муҳим баҳс бор. Айниқса, ҳимояда ишончли ҳаракат қилишимиз керак. Чунки ҳужумда ҳам айрим муаммолар мавжуд», — дея хулоса қилди Паулу Барбоза.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Роналду ва Ҳусановнинг майдондаги сирли суҳбати тафсилотлари ошкор бўлди!Бугун, 18:19Челси юлдузи Педро Нето Жаҳон чемпионатининг энг келишган футболчиси деб топилдиЧелси юлдузи Педро Нето Жаҳон чемпионатининг энг келишган футболчиси деб топилдиБугун, 17:48Жозе Моуриню ва Килиан Мбаппе: Реал Мадрид янги даврга тайёргарлик кўрмоқдаЖозе Моуриню ва Килиан Мбаппе: Реал Мадрид янги даврга тайёргарлик кўрмоқдаБугун, 16:56Реал Мадрид ва Интер ўртасида йирик алмашув: Нико Паз Алессандро Бастони трансферига калит бўлиши мумкинРеал Мадрид ва Интер ўртасида йирик алмашув: Нико Паз Алессандро Бастони трансферига калит бўлиши мумкинБугун, 16:33Ливерпул Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилмоқда: Трансфер тафсилотлариЛиверпул Ян Диоманде учун 100 миллион евро таклиф қилмоқда: Трансфер тафсилотлариБугун, 15:58Пэдди Пимблетт: «Топурия энди аввалгидек бўлолмайди, унинг эгоси синди»Пэдди Пимблетт: «Топурия энди аввалгидек бўлолмайди, унинг эгоси синди»Бугун, 15:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди