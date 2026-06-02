Bir genç 9 katlı binanın çatısından düştü

St. Petersburg'da trajik bir olay meydana geldi; iki genç 9 katlı bir binanın çatısına çıkmaya çalıştı. Sosyal medyada yayılan videolarda, gençlerden birinin yüksekten düştüğü görülüyor.

Gençlerin daha önce de binaya girmeye çalıştıkları ve çatıya çıkmak için önceden hazırlık yaptıkları öğrenildi. Güvenlik önlemlerini aşmaya çalıştıkları belirtildi.

Görgü tanıklarına göre olay çok hızlı gelişti; dengesini kaybeden genç aşağı düştü. Ne yazık ki bu olay gencin hayatına mal oldu.

Bu tür durumların gençler arasında genellikle aşırı merak, ekstrem hareketlere yönelim ve risk alma isteğiyle bağlantılı olduğu vurgulanıyor. Bu nedenle ebeveynlerin çocukları üzerindeki denetimi artırmaları ve onları tehlikeli yerler konusunda uyarmaları gerektiği hatırlatılıyor.