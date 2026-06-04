Hintli adam kağıt bardak koleksiyonuyla Guinness rekoru kırdı

57 yaşındaki Hintli bir adam, sıra dışı koleksiyonuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Dünya genelinde 31 ülkeden toplam 858 farklı kağıt bardak topladı.

Koleksiyondaki bardakların hacmi 5 ml ile 500 ml arasında değişiyor ve her biri farklı ülkelere ve markalara ait. Adam, çocukluk merakının yıllar içinde büyük bir tutkuya dönüştüğünü söylüyor.

Daha önce uçak biniş kartları, jilet bıçakları ambalajları, kahve kupaları ve çay poşetleri gibi nesneleri de topladığını belirtti.

Bilgilere göre, 2013 yılında 5986 telefon kartından oluşan en büyük koleksiyonun sahibi olarak rekor kırmıştı.