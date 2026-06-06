Hamenei 2 binden fazla mahkumun affedilmesine izin verdi

·46·Dünya
Hamenei 2 binden fazla mahkumun affedilmesine izin verdi

İran'ın Yüksek Lideri Mücteba Hamenei ilk kez kapsamlı bir af ilan etti. 2 binden fazla mahkumun affedilmesi veya cezalarının hafifletilmesi konusunda emir verdi. Bu haber Tasnim Ajansı tarafından duyuruldu.

Bildirildiğine göre, küçük Hamenei, İran yargı erki başkanı Gholam Hossein Mohseni-Ejei tarafından sunulan dilekçeyi onayladı.

İran medyasının bildirdiğine göre, öncelikle mağduru olmayan veya ağır sabıkası bulunmayan, ceza süresinin belirli bir bölümünü tamamlamış ve ıslah ile pişmanlık belirtileri gösteren mahkumlar aftan yararlanacak.

Ayrıca, özel komisyonlar mahkumların yaşını, ailevi durumunu ve suçun işlendiği koşulları da dikkate alacaktır.

Casusluk yapan, ülkenin iç ve dış güvenliğine karşı suç işleyen ve kamu güvenliğini tehdit eden kişilerin bu af kapsamına alınmadığı bildirildi.

Mucetebâ HamaneyîİranTasnimGülm Hüseyin Mohseni-Ecey
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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