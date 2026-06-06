12 yaşında evlat edinilen kızın aslında 37 yaşında bir kadın olduğu ortaya çıktı

Brezilya'da son derece şaşırtıcı ve skandal bir olay yaşandı. 37 yaşındaki bir kadının, şiddetten kaçan 12 yaşındaki bir kız çocuğu gibi davranarak bir aileyi neredeyse 14 ay boyunca kandırdığı tespit edildi.

Kendini korunmasız ve yardıma muhtaç bir çocuk olarak tanıtıp ailenin güvenini kazandığı ortaya çıktı. Aile ona şefkat gösterdi, barınak sağladı ve uzun süre onu reşit olmayan bir kız olarak bildi.

Ancak zamanla bazı şüpheli durumlar ortaya çıkmaya başladı. Yapılan incelemeler sonucunda gerçek yaşı ve kimliği ifşa oldu.

Soruşturma sırasında, bu kadının daha önce başka bölgelerde de benzer yöntemlerle insanları kandırdığı belirlendi. Çeşitli bahanelerle kendini reşit olmayan gibi göstererek güven kazanmaya çalıştı.

Şu anda kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor. Bu olay sosyal medyada geniş tartışmalara neden oldu ve birçok kişiyi şaşkına çevirdi.