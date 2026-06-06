12 yaşında evlat edinilen kızın aslında 37 yaşında bir kadın olduğu ortaya çıktı

·9.9K·Dünya
12 yaşında evlat edinilen kızın aslında 37 yaşında bir kadın olduğu ortaya çıktı

Brezilya'da son derece şaşırtıcı ve skandal bir olay yaşandı. 37 yaşındaki bir kadının, şiddetten kaçan 12 yaşındaki bir kız çocuğu gibi davranarak bir aileyi neredeyse 14 ay boyunca kandırdığı tespit edildi.

Kendini korunmasız ve yardıma muhtaç bir çocuk olarak tanıtıp ailenin güvenini kazandığı ortaya çıktı. Aile ona şefkat gösterdi, barınak sağladı ve uzun süre onu reşit olmayan bir kız olarak bildi.

Ancak zamanla bazı şüpheli durumlar ortaya çıkmaya başladı. Yapılan incelemeler sonucunda gerçek yaşı ve kimliği ifşa oldu.

Soruşturma sırasında, bu kadının daha önce başka bölgelerde de benzer yöntemlerle insanları kandırdığı belirlendi. Çeşitli bahanelerle kendini reşit olmayan gibi göstererek güven kazanmaya çalıştı.

Şu anda kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor. Bu olay sosyal medyada geniş tartışmalara neden oldu ve birçok kişiyi şaşkına çevirdi.

Brezilya
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Rusya lideri İran hakkında önemli bir açıklama yaptıRusya lideri İran hakkında önemli bir açıklama yaptıBugün, 08:46Yeni Delhi'deki yangında Özbekistan vatandaşı da hayatını kaybettiYeni Delhi'deki yangında Özbekistan vatandaşı da hayatını kaybettiBugün, 08:00Kongo'da Ebola virüsü durumu daha da kötüleşiyorKongo'da Ebola virüsü durumu daha da kötüleşiyorBugün, 07:53Vladimir Putin Kremlin'de Gerhard Schröder ile gizemli bir görüşme gerçekleştirdiVladimir Putin Kremlin'de Gerhard Schröder ile gizemli bir görüşme gerçekleştirdiBugün, 07:38Orta Doğu'da gerilim tırmandı: İran, ABD üslerine saldırılar düzenlediOrta Doğu'da gerilim tırmandı: İran, ABD üslerine saldırılar düzenlediBugün, 07:14ABD mahkemesi Trump'ın göçmenlik kısıtlamalarını yasa dışı bulduABD mahkemesi Trump'ın göçmenlik kısıtlamalarını yasa dışı bulduBugün, 07:10
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
12 yıllık bekleyişin ardından kadın beşiz bebek dünyaya getirdi
12 yıllık bekleyişin ardından kadın beşiz bebek dünyaya getirdi
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi
İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı
İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı
12 yaşında evlat edinilen kızın aslında 37 yaşında bir kadın olduğu ortaya çıktı – Zamin.uz, 06.06.2026