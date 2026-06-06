Arjantinli cesur taraftarlar bisikletle 17 bin kilometre yol katetti

·42·Dünya
Arjantinli cesur taraftarlar bisikletle 17 bin kilometre yol katetti

Foto: La100.cienradios.com

Dünya futbolu tarihinde, taraftarların sevdikleri takımlara olan sonsuz sevgisi ve sadakati hakkında birçok şaşırtıcı olay duymuşuzdur. Ancak üç inatçı ve cesur Arjantinli taraftar tarafından gerçekleştirilen kararlı yürüyüş, spor dünyasında gerçek bir sansasyona dönüştü. Kuzey Amerika'nın yeşil sahalarında düzenlenen Dünya Kupası'nda (DK-2026) milli takımlarını doğrudan stadyumdan desteklemek amacıyla akıl almaz bir mesafeyi bisikletle kat ettiler.

Bu fedakar taraftarlar uzun ve zorlu yolculuklarına neredeyse bir yıl önce, geçen yılın 16 Ağustos günü başladılar.

10 aylık maraton ve 17 ülke geride

Cesur üçlü, hedefe ulaşma yolunda sadece fiziksel yorgunluğu değil, çeşitli hava ve yol koşullarını da aşmayı başardı. Kat ettikleri rota gerçek bir kıtalararası seyahate dönüştü:

  • Uzun süren yolculuk: Neredeyse 10 ay süren bu unutulmaz seyahat sırasında toplamda 17 ülke topraklarından geçtiler.

  • Geçilen ülkeler: Güney ve Orta Amerika'nın güzel ve karmaşık coğrafyasına sahip Arjantin, Uruguay, Bolivya, Peru, Ekvador ve Kolombiya gibi ülkeleri bisikletle tamamen geçmeyi başardılar.

Ve nihayet, 17.000 kilometrelik mesafeyi geride bırakarak cesur bisiklet yolcuları hayal ettikleri son varış noktasına ulaştılar. Arjantin milli takımının Cezayir'e karşı ilk maçını oynayacağı ABD'nin Kansas City şehrine sağ salim vardılar.

Tarihi yolculuğun rakamlarla yansıması

Bu unutulmaz ve kahramanca seyahatin genel göstergeleri aşağıdaki tabloda net bir şekilde ifade edilmiştir:

Seyahat bileşenleri

Göstergeler ve rakamlar

Taraftarların amacı

Yola çıkılan tarih

16 Ağustos

Okyanus ötesindeki büyük futbol şölenine ulaşmak.

Seyahatin toplam süresi

10 ay (neredeyse 1 yıl)

Sonsuz irade ve futbola olan sevgiyi kanıtlamak.

Geçilen ülkeler

17 ülke

Latin Amerika'dan Kuzey Amerika'ya kadar olan mesafe.

Toplam kat edilen yol

17.000 kilometre

Bisiklet sporu ve futbol taraftarlığı tarihindeki bir rekor.

Liderlerin ve teknik heyetin yüksek saygısı

En sevindirici ve heyecan verici olanı, Kansas City'ye varan bu üç kahramanı orada bulunan binlerce Arjantinli taraftarın büyük bir coşkuyla karşılamasıydı. Futbol taraftarlarının bu yüksek direnci ve fedakarlığı, Arjantin milli takımının teknik heyetinin de dikkatinden kaçmadı. Milli takım yetkilileri cesur hemşehrilerini şahsen karşılayarak teşekkürlerini iletti.

Zamin yorumu: Futbol sadece 90 dakikalık bir oyun değil, milyonları birleştiren ve onları akıl almaz cesaretlere teşvik eden büyük bir güçtür. Bisikletle 17 bin kilometre yol kat etmek için sadece güçlü fiziksel hazırlık değil, aynı zamanda çelik gibi bir irade ve takıma karşı sonsuz bir tutku gerekir. Bu Arjantinli taraftarların Kansas City'ye varışının milli takım oyuncularına büyük moral ve motivasyon sağlayacağı şüphesizdir. Cezayir'e karşı oynanacak maçta bu cesur taraftarların tribünlerde en parlak yıldızlar olması doğaldır. Dünya Kupası'nda tüm takımlara başarılar dileriz!

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ArjantinKansas CityABDCezayir
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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