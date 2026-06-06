Şaka sonrası skandal: Türkiye'de milyardere soruşturma başlatıldı

İzmir'de tanınmış bir girişimci tarafından yapılan şaka büyük bir skandala yol açtı. Olayla ilgili olarak İzmir Başsavcılığı resmi soruşturma başlattı.

Girişimci R.K. tarafından yapılan şakanın bazı kesimleri aşağılamak olarak değerlendirildiği ve Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında dava açıldığı bildirildi.

Yerel basına göre, konu "Koç Holding" onursal başkanı Mustafa Rahmi Koç ile ilgili. İzmir'in Balçova ilçesindeki bir hastanenin açılış töreninde Kürt bir kadınla ilgili bir şaka anlatmıştı. Söz konusu şaka cinsiyet, etnik köken ve tıbbi gizlilik konularını içeriyordu.

Bu açıklama sosyal medyada geniş yankı buldu ve kamuoyunda ve siyasi çevrelerde sert eleştirilere neden oldu. Bunun üzerine girişimci sözleri için özür dileyerek kimseyi incitmek niyetinde olmadığını belirtti.

Yetkililer de olaya tepki göstererek, bu tür ifadelerin toplumda nefreti körükleyebileceğini vurguladı. Şu anda konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.