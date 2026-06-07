Başörtüsüz kadınlar hapsedilebilir — Taliban

·7·Dünya
Başörtüsüz kadınlar hapsedilebilir — Taliban

Afganistan'ın Herat eyaletindeki Taliban'ın İyiliği Teşvik ve Kötülüğü Önleme Dairesi, halka yeni bir uyarıyla seslendi. Uyarıda, ailelerin kadınların belirlenen giyim kurallarına sıkı sıkıya uymasını sağlaması gerektiği belirtildi. Aksi takdirde, yasal önlemler alınabilir ve tutuklamalar gerçekleşebilir. AmuTV, yerel kaynaklara ve elde edilen belgelere dayanarak bu haberi verdi.

Yayının yayınladığı belge kopyasına göre, erkekler ailelerindeki kadınların başörtüsüz sokağa çıkmasına izin vermemelidir. Kadınlar aşağıdaki durumlarda Taliban ahlak polisi tarafından gözaltına alınabilir ve özel kadın cezaevine yerleştirilebilir:

  • sokakta başörtüsüz yürürse;

  • yüzü açıkta ise;

  • dar kıyafet giyerse;

  • makyaj malzemesi kullanırsa.

Belgede, bu taleplerin Taliban'ın ahlak yasasına dayandığı vurgulandı. Buna göre, ailedeki erkek veliler, kadınların belirlenen giyim normlarına uymasından doğrudan sorumludur. Kurallar ihlal edilirse, yasal önlemler uygulanabileceği ve kadınların tutuklanabileceği belirtildi.

Ayrıca, emirde taleplerin yerine getirilmesi ve erkek akrabaların sorumluluğu kesin olarak belirlendi. Kurallara uymayan kişiler gözaltına alınarak Taliban'ın yargı organlarına teslim edilebilir.

Bu kararın, Herat'ta yayılan bir ses kaydı sonrasında ortaya çıktığı bildirildi. Yerel kaynakların ifadelerine göre, ses kaydı Taliban ahlak polisine ait olup, bu önlemin yerel bir toplantının ardından alındığı ve 6 Haziran'da yürürlüğe gireceği belirtildi.

Ses kaydında, mahalle aktivistlerine ve cami imamlarına halkı yeni talepler konusunda bilgilendirme görevi yüklendiği de belirtildi. Yerel halkın sözlerine göre, son aylarda Herat şehrinde kadınların giyimini kontrol etme çalışmaları daha da artırıldı. Bu amaçla, şehrin kalabalık noktalarında özel kontrol noktaları oluşturuldu.

TalibanAfganistanHeratAmuTV
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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