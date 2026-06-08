Ünlü Rus bloger Ronaldo'nun pahalı süper arabasını satın aldı

·58·Dünya
Ünlü Rus bloger Ronaldo'nun pahalı süper arabasını satın aldı

Otomobil tutkunlarını ve show business dünyasını sarsan bir başka skandal satın alma gerçekleşti. Tanınmış girişimci ve bloger Ashab Tamayev, dünya futbolunun efsanesi ve Portekiz milli takımının lideri Cristiano Ronaldo'ya ait lüks 'Bugatti' süper arabasını bizzat satın aldığını resmen duyurdu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu anlaşma, sadece aracın sahibinin değişmesiyle değil, aynı zamanda iki ünlü isim arasındaki yeni dostluk köprüsüyle de dikkat çekiyor.

İçeriden gelen bilgilere göre, Rus bloger Portekizli yıldızın koleksiyonunda yer alan bu benzersiz hızlı aracı satın almak için tüm şartları başarıyla tamamladı. Resmi alım-satım işlemlerinin yanı sıra, taraflar karşılıklı olarak oldukça ilginç yükümlülükler de üstlendi: Ashab Tamayev ve Cristiano Ronaldo, yaklaşan 2026 Dünya Kupası maçları tamamen sona erdikten sonra yüz yüze görüşmek ve özel bir buluşma düzenlemek konusunda kesin bir anlaşmaya vardılar.

Bu büyük proje ve satın alma etrafındaki dedikodular aslında çok daha önce başlamıştı. Basında yer alan ilk haberlerde, Ashab Tamayev'in Ronaldo'nun favori 'demir atı' için nakit 6 milyon ABD doları gibi olağanüstü büyük bir meblağ teklif ettiği belirtilmişti. Görünüşe göre, blogerin bu cesur ve kararlı adımı sonunda meyvesini verdi ve futbol yıldızı süper arabasını tam olarak ona teslim etmeyi kabul etti.

Şu anda Cristiano Ronaldo tüm dikkatini kariyerindeki en önemli turnuvaya yöneltmiş durumda. Okyanus ötesinde düzenlenecek Dünya Kupası'nın yoğun hazırlık süreçlerine Portekiz milli takım kampında katılıyor. Futbolcu, mundialdan sonra yeni alıcıyla buluşup araba anahtarlarını resmen teslim etmeyi planlıyor.

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Asxab TamaevCristiano RonaldoPortekizBugattiRusya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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