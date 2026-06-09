Japonya'da bir ayı nedeniyle 94 okul kapatıldı

·7·Dünya
Japonya'da bir ayı nedeniyle 94 okul kapatıldı

Japonya'nın Utsunomiya şehrinde beklenmedik bir durum yaşandı. Şehir sınırları içinde bir ayının ortaya çıkmasının ardından yerel yetkililer güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı ve 94 ilkokul ile ortaokulun faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

Bildirildiğine göre, orta büyüklükte bir kara ayı ilk olarak şehirdeki parklardan birinin yakınında görüldü. Bir gün sonra vahşi hayvan şehir merkezinde tekrar ortaya çıktı ve güvenlik kameralarına yansıdı. Videolarda ayının sokakta yürüyen iki gencin önünden koşarak geçtiği görülüyor.

Sonraki saatlerde hayvan, yerleşim bölgelerinin yakınında birkaç kez gözlemlendi. Son bilgilere göre, ayı şehir merkezinden birkaç kilometre uzaklıktaki sanayi bölgesinde de tespit edildi.

Durumun ciddiyeti nedeniyle polis ve yerel avcılardan oluşan özel bir ekip ayıyı arama çalışmalarına başladı. Yetkililer, halktan dikkatli olmalarını, kapı ve pencereleri sıkıca kapatmalarını ve hayvanla karşılaştıklarında ona yaklaşmamalarını istiyor. Ayrıca, şehir sokaklarında uyarı amaçlı özel araçlar dolaştırılıyor.

Uzmanlar, Japonya'da son yıllarda ayıların yerleşim alanlarına inmesi vakalarının keskin bir şekilde arttığını belirtiyor. Sadece bu yıl ülke genelinde on binlerce böyle vaka kaydedildi.

Bilim insanları bu durumu ormanlardaki doğal besin kaynaklarının azalması, özellikle ayılar için önemli olan meşe palamutlarının kıtlığı ve kırsal alanlarda nüfusun azalmasıyla açıklıyor. Sonuç olarak, vahşi hayvanlar insanların yaşadığı alanlara giderek daha fazla yaklaşıyor.

Ahşap duvarda ayı hakkında uyarı işareti asılı.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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