ABD'ye ait Apache helikopteri Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü

ABD ordusuna ait Apache savaş helikopteri Hürmüz Boğazı yakınlarında düştü. The New York Times, kaynaklara dayanarak bu haberi verdi.

Edinilen bilgilere göre, helikopterde bulunan iki mürettebat üyesi güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Kaza nedeni henüz net değil. Helikopterin teknik arıza nedeniyle mi düştüğü yoksa vurularak mı düşürüldüğü konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Hürmüz Boğazı çevresindeki durum gerginliğini koruyor. İran'ın boğazdaki kontrolünü sürdürdüğü, ABD'nin ise bölgedeki faaliyetlerini artırdığı belirtiliyor.