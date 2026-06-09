Federal mahkeme Trump'ın getirdiği pahalı vize harcını iptal etti

Okyanus ötesinde, işçi göçü ve yüksek teknoloji alanında çalışan vatandaşlarımız ile uluslararası uzmanlar için çok önemli ve sevindirici bir haber duyuruldu. ABD'nin Boston'daki federal mahkemesi, Donald Trump yönetimi tarafından yüksek nitelikli yabancı işçiler için düzenlenen 'H-1B' çalışma vizesi başvuru sürecine uygulanan 100.000 dolarlık büyük ek ödeme zorunluluğunu tamamen iptal etti. Saygın yargıç, bu mali kısıtlamayı mevcut mevzuata aykırı ve yasa dışı olarak değerlendirdi. Dünyanın önde gelen haber ajanslarından biri olan Reuters bu haberi duyurdu.

Mahkeme sürecinde sistematik olarak yürütülen soruşturmalar, Trump tarafından getirilen bu büyük ödemenin aslında basit bir ücret değil, gizli bir vergi türü olduğunu ortaya koydu. ABD Anayasası'na göre, ülke Başkanı, en yüksek yasama organı olan Kongre'nin doğrudan onayı ve tasdiki olmadan bu tür yeni vergileri tahsil etme yetkisine sahip değildir. Hatırlatmak gerekirse, Donald Trump bu tartışmalı düzenlemeyi Eylül 2025'te yürürlüğe koymuştu. Daha önce Amerikalı işverenler, yabancı çalışanlara 'H-1B' vizesi almak için sadece 2.000 ila 5.000 dolar harcıyorken, yeni düzenleme bu maliyetleri on katından fazla artırmıştı.

Bu ani mali yükün ardından, ABD'nin 20 eyaletinin başsavcıları birleşerek Beyaz Saray yönetimine karşı resmi bir dava açtı. Savcılar, dilekçelerinde bu katı kuralların ülkedeki büyük üniversiteler, modern tıbbi kurumlar ve özel sektör temsilcilerinin dünyanın en seçkin, eğitimli ve nitelikli yabancı uzmanlarını işe almasını ciddi şekilde engellediğini özellikle vurguladı.

Bilgi amaçlı olarak belirtmek gerekirse, ABD'nin popüler 'H-1B' vizeleri dünya çapında yalnızca en yüksek niteliğe sahip yabancı işçilere verilmektedir. Bu uluslararası program, Silikon Vadisi'ndeki çok uluslu teknoloji şirketleri tarafından dünyanın en güçlü mühendislerini, deneyimli yazılımcılarını ve bilim insanlarını ABD'ye çekmek ve istihdam etmek amacıyla oldukça aktif bir şekilde kullanılmaktadır. Mahkemenin bu adil kararının sektörün gelişimine yeni bir ivme kazandıracağı şüphesizdir.

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