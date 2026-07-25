Almanya'da uçak evinin çatıdan içeri girdi, ölüler var

·68·Dünya
Almanya'da uçak evinin çatıdan içeri girdi, ölüler var

Almanya'nın kuzeyinde 25 Temmuz'da meydana gelen kazada küçük bir uçak konut binasına düşerek çatısını delip içeri girdi. Olay sonucunda en az bir kişi hayatını kaybederken, bir kişinin daha kayıp olduğu düşünülüyor. Bu konuda AP News bilgi verdi.

İlk bilgilere göre, şu anda araştırılan nedenlerle yerel saatle saat 11:00 sıralarında uçak alçalmaya başladı ve Aşağı Saksonya eyaletindeki Ganderkesee yerleşim yerinde bulunan müstakil evin çatısına çarptı.

Polisin bildirdiğine göre, uçakta iki kişi vardı. Kaza sonucunda bunlardan biri hayatını kaybetti. Kurtarma hizmetleri kayıp olan ikinci kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor. DPA ajansının haberine göre, uçak düştüğü sırada evin içinde kimse yoktu. Ancak binanın ciddi şekilde hasar gördüğü ve çökme tehlikesinin devam ettiği belirtiliyor.

Olayın ardından olay yerine acil durum hizmetleri ve psikolojik destek sağlayan acil durum ekibi sevk edildi. Ayrıca kazanın meydana geldiği bölgenin etrafındaki 100 metrelik yarıçapta yaşayan halk güvenlik amacıyla tahliye edildi. Elektrik kesintisi de tedbir amacıyla bu sokak boyunca geçici olarak kapatıldı.

AlmanyaGanderkeseeAşağı SaksonyaAP NewsDPA
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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