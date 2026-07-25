Futbol yıldızı Mbappe sevgilisiyle görüldü: Paris'teki kareler büyük yankı uyandırdı
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Fransa milli takımının forveti Kylian Mbappé ile tanınan İspanyol aktris Ester Expósito'nun Paris sokaklarında birlikte görüldüğüne dair fotoğraf ve videolar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Belirtildiğine göre çift, uzun süre özel hayatlarını halkın dikkatinden uzak tutmaya çalıştı. Ancak Dünya Kupası'ndan sonra ilişkilerini gizlemekten vazgeçip kamuya açık yerlerde birlikte görünmeye başladıkları söyleniyor.
Son günlerde Paris merkezinde birlikte yürüyüş yaptıklarını gösteren görüntüler internette hızla yayıldı. Bu durum hayranlar arasında büyük ilgi uyandırarak sosyal medyada sıcak tartışmalara yol açtı.
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