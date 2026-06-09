14 gün aç kalan kadın Malezya dağlarında canlı bulundu

·1·Dünya
14 gün aç kalan kadın Malezya dağlarında canlı bulundu

Malezya'da meydana gelen şaşırtıcı olay birçok kişiyi hayrete düşürdü. Dağlarda kaybolan 49 yaşındaki kadın turist, iki hafta boyunca yiyeceksiz yaşadı ve 14 gün sonra sağ salim bulundu.

Jaslinda Saludin'in 23 Mayıs'ta Batu Puteh Dağı'na yürüyüşe çıktığı ortaya çıktı. Kadın, 14 turist ve iki rehberden oluşan bir grubun parçasıydı. Ancak ertesi gün kadın gruptan ayrıldı ve dağda yalnız kaldı.

Kurtarılan kadın, bu süre boyunca hiçbir gıda tüketmediğini söyledi. Hayatta kalmak için bitki yapraklarında ve dallarında biriken suyu içti.

"Yiyeceğim yoktu. İki hafta boyunca hiçbir şey yemedim, sadece suyla idare ettim. Hayatımız için şükretmeliyiz," dedi.

Kadının önce ayağındaki ağrı nedeniyle durup dinlendiği belirlendi. Daha sonra gruptan koparak tek başına hareket etmeye devam etti. Sonuçta yönünü kaybetti.

Mavi başörtüsü ve ekose gömlek giyen bir kadın kapının önünde oturuyor.

Jaslinda Saludin'in kaybolduğu öğrenilince, 25 Mayıs'ta kapsamlı bir arama-kurtarma operasyonu başlatıldı. Arama çalışmalarına kurtarıcılar, polis memurları, gönüllüler ve yerel halk katıldı.

Sonunda, 6 Haziran'da kadın Lubuk Gaharu köyü yakınlarında canlı olarak bulundu. Hemen hastaneye kaldırılarak tıbbi muayeneden geçirildi.

Uzmanlar, kadının bulunduğu bölgenin şelaleler, derin vadiler ve geçilmesi zor alanlardan oluşan çok engebeli bir arazi yapısına sahip olduğunu belirtti. Bu nedenle hayatta kalması gerçek bir mucize olarak değerlendiriliyor.

Kurtarılan turist, kaybolmasıyla kamuoyunda yarattığı endişe nedeniyle özür diledi. Eşi ise arama çalışmalarına katılan tüm kuruluşlara ve gönüllülere teşekkür etti.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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