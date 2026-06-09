Filipinler'de güçlü deprem: Ölü sayısı artıyor

·8·Dünya
Filipinler'de güçlü deprem: Ölü sayısı artıyor

8 Haziran'da Filipinler'in güneyinde yer alan Mindanao Adası kıyıları yakınlarında şiddetli bir deprem meydana geldi. 7,8 büyüklüğündeki yer sarsıntısı sonucu en az 35 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Doğal afetin ardından bölgede yüzün üzerinde artçı sarsıntı gözlemlendi. Şiddetli sarsıntılar sonucu 200'den fazla vatandaş çeşitli derecelerde yaralandı. Halen kurtarma ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, enkaz altında kalmış olabilecek vatandaşları arama çalışmalarını sürdürüyor. Depremin çok sayıda konut ve altyapı tesisine ciddi zarar verdiği belirtiliyor.

Facia nedeniyle Şevket Mirziyoyev, Ferdinand Marcos'a başsağlığı dileklerini iletti.

Uzmanlar, bölgede tekrarlayan depremlerin yaşanabileceğini dışlamıyor ve halka önlem almaya sıkı sıkıya uymalarını tavsiye ediyor.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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