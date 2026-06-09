Şi Cinping, KDC'ye tarihi iki günlük devlet ziyaretini tamamladı

Asya kıtasında ve küresel jeopolitikte yankı uyandıran tarihi ve sansasyonel bir olay sona erdi. Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne (KDC) uzun süredir beklenen iki günlük resmi devlet ziyaretini başarıyla tamamladı. Bu, Çin liderinin Kuzey Kore topraklarına yaptığı ikinci üst düzey ziyaretti (Haziran 2019'daki ziyaretinden sonra). En önemlisi, bu misyon Şi Cinping'in 2026'daki ilk yurtdışı ziyareti olarak tarih sayfalarındaki yerini aldı. Bu üst düzey görüşme, iki güçlü devlet arasında 1961 yılında imzalanan 'Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Antlaşması'nın mutlu 65. yıldönümüne adandı.

Okyanus ötesi ve Batı medyasının odak noktasında olan bu ziyaret, Kuzey Kore'nin kendine özgü diplomatik protokolüne uygun olarak, eşi benzeri görülmemiş bir görkem, debdebe ve derin sembolizm atmosferinde geçti. İki devlet lideri, küresel sahnedeki en önemli ve güncel uluslararası konularda aynı ve ortak görüşlere sahip olduklarını tüm dünyaya göstererek, ikili ortaklık ilişkilerini daha da derinleştirmeye yönelik stratejik planlar belirlediler.

Pyongyang'daki görüşmelerin detaylı kronolojisi

8 Haziran 2026:

İlk görüşme: Devlet Başkanı Şi Cinping'in özel uçağı Pyongyang Uluslararası Havalimanı'na başarıyla indi. Yüksek rütbeli misafir ve eşi Peng Liyuan, havalimanı çıkışında KDC lideri Kim Jong-un ve eşi Ri Sol-ju tarafından büyük bir saygıyla karşılandı.

Binlerin gösterisi: Ülkenin ana meydanı olan Kim Il-sung Meydanı'nda görkemli bir karşılama töreni düzenlendi. Törene özel onur kıtası, askeri bando, birliklerin geçit töreni ve ellerinde iki ülkenin bayrakları, güzel çiçekler ve liderlerin dev portrelerini tutan binlerce Pyongyanglı katıldı. Tüm şehir bayram havasına büründü.

Müzakereler ve ziyafet: İki ülke lideri önce 'bire bir' kapalı formatda, ardından geniş heyetlerin katılımıyla resmi istişareler gerçekleştirdi. Akşam ise 'Mokran' lüks konutunda üst düzey bir devlet ziyafeti düzenlendi ve burada ebedi dostluk, bölgesel istikrar ve sosyalist idealler için kadeh kaldırıldı. Günün programı, KDC'nin en seçkin sanat ve müzik gruplarının büyüleyici konser programıyla sona erdi.

9 Haziran 2026:

Dostluk anısı: Ziyaretin ikinci gününde Şi Cinping, Japon işgaline karşı omuz omuza mücadele anısına ve savaşta şehit düşen cesur Çinli gönüllü askerlerin onuruna dikilen Çin-Kore Dostluk Anıtı'nı ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Konuşma ve kapanış: Çin lideri, Kore İşçi Partisi Merkezi Kadro Eğitim Yüksek Okulu'nun öğrencilerine hitap etti. Bunun ardından nihai müzakereler yapıldı ve iki ülke arasında pratik işbirliğini genişletmeye yönelik birçok önemli belge imzalandı. Akşam saatlerinde Çin heyeti, resmi uğurlama töreninin ardından Pyongyang'dan ayrıldı.

İki liderden önemli açıklamalar ve imzalanan anlaşmalar

Üst düzey diyalog sırasında Şi Cinping, Çin ve KDC ilişkilerinin zamanın ve tarihin testlerinden yiğitçe geçen 'yenilmez bir dostluk' olduğunu sistematik bir şekilde vurguladı. Dış hegemonya ve emperyalist baskılara karşı birlikte mücadele etmenin, devletlerin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla korumanın gerekliliğini belirtti ve ilişkileri 'yeni zirvelere' taşımanın zamanının geldiğini ifade etti.

Kim Jong-un ise Pekin'i Pyongyang'ın 'en önemli stratejik ortağı' ve ülkenin dış politikasındaki en öncelikli yön olarak ilan etti. Bu samimi ziyaret için minnettarlığını dile getiren Kuzey Kore lideri, uluslararası alandaki tüm önemli ve tartışmalı konularda Pyongyang'ın Pekin'i koşulsuz destekleyeceğine söz verdi.

SONUÇ OLARAK TARAFALAR AŞAĞIDAKİ EN UMUT VERİCİ ALANLARDA İŞBİRLİĞİNİ GENİŞLETME KONUSUNDA ANLAŞTILAR:

Ekonomi ve ticaret: Karşılıklı ticaret hacminin artırılması, yatırım akışının ve ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesi.

Tarım sektörü: Tarımın geliştirilmesi, gıda güvenliğinin sağlanması ve uluslararası yaptırımların sonuçlarının birlikte aşılması.

Altyapı: Büyük yolların inşası, enerji sistemlerinin modernizasyonu ve deniz limanlarının kapasitesinin genişletilmesi.

Tıp ve bilim: Sağlık hizmetleri, modern eczacılık ve yenilikçi tıbbi teknolojilerin değişimi. Yüksek teknolojiler, eğitim sistemi ve nitelikli personel yetiştirme.

İnsani alan: Kültür, turizm, spor projeleri ve iki halkın gençleri arasındaki sürekli değişimler.

Ekonomik ve jeopolitik bağlam analizi

Ekonomik açıdan bakıldığında, Çin Kuzey Kore ekonomisinde mutlak bir önceliğe sahip olup, KDC'nin dış ticaret hacminin neredeyse %90'ını tek başına karşılamaktadır. Küresel pandemi ve uluslararası yaptırımlar nedeniyle yaşanan kısa vadeli düşüşlerin ardından, tedarik zincirleri bugün tamamen toparlanmıştır. Demiryolu ve hava ulaşımı aktif olarak yeniden başlamıştır. Uzmanlara göre, bu ziyaretin sonuçlarına dayanarak başlayacak ortak projeler, Kuzey Kore ekonomisinin kesin istikrarına hizmet edecek önemli bir 'can simidi' ve temel olacaktır.

Jeopolitik açıdan ise, bu ziyaret KDC ve Rusya arasındaki askeri-siyasi ilişkilerin çok güçlü bir şekilde pekiştiği bir döneme denk geldi. Birçok uluslararası siyasi analist, Şi Cinping'in bu hamlesini Pekin'in Kore Yarımadası'ndaki geleneksel güçlü etkisini korumaya ve Pyongyang'ın Moskova'ya aşırı kaymasını önlemeye yönelik çok akıllıca ve stratejik bir hamle olarak değerlendiriyor. KDC'nin tartışmalı nükleer ve füze programları resmi olarak açıkça tartışılmasa da, uzmanlar bu konunun kapalı kapılar ardında detaylıca ele alındığından şüphe duymuyor.

İki ülke arasındaki dostluk bağları 70 yılı aşkın zengin bir tarihe sahiptir; Çin, 1950–1953 Kore Savaşı sırasında Kuzeylilere belirleyici askeri yardım sağlamıştı. Bugün bu ittifak, bölgede barışı korumanın ana faktörü olarak hizmet etmektedir. KDC devlet medyası bu ziyareti 'büyük halkların tarihi birliği' olarak nitelendirdi.

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