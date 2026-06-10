Güney Afrika'daki silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti
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Güney Afrika'nın Johannesburg şehrinde silahlı saldırı meydana geldi. Ensa ajansının haberine göre olay, 9 Haziran günü Cleveland bölgesinde yaşandı.
Saldırı sonucunda 12 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarına ilişkin henüz detaylı bilgi verilmedi.
İlk belirlemelere göre, beyaz bir Toyota Quantum aracıyla gelen 10'dan fazla silahlı kişi halkın üzerine ateş açtı ve ardından olay yerinden kaçtı.
Saldırının nedenleri henüz bilinmiyor. Silahlı kişilerin yakalandığına dair bir bilgi paylaşılmadı.
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