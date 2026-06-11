Çin'de ilk kez bir insana başarılı bir şekilde domuz organları nakledildi

Çinli bilim insanları, dünyada ilk kez beyin ölümü gerçekleşmiş bir insana domuzdan alınan karaciğer ve böbrek nakli operasyonunu başarıyla gerçekleştirdi.

Guangxi Tıp Üniversitesi bünyesindeki ikinci hastaneden doktorların liderliğindeki bilimsel ekip, bu karmaşık ameliyatı 53 yaşındaki bir erkek üzerinde uyguladı. Operasyon sonrası nakledilen organlar beş gün boyunca normal şekilde işlev gösterdi. Ancak daha sonra hasta ailesinin talebi üzerine araştırma durduruldu.

Doktorlar, bu deneyin domuzun tüm karaciğerinin insan vücuduna ortotopik yöntemle nakledilmesinin ve çift taraflı böbrek naklinin mümkün olduğunun ilk bilimsel kanıtı olduğunu belirtiyor.

Ortotopik nakil yönteminde, hastanın hasarlı organlarının tamamen çıkarılması ve yeni organların anatomik yerlerine yerleştirilmesi öngörülmektedir.

Bilim insanları, gelecekte beyin ölümü gerçekleşmiş hastalar üzerinde bu tür nakil işlemleriyle ilgili bilimsel araştırmaların devam edeceğini bildirdi.