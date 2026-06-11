Plastik cerrahi trajedisi: Kadın 6 yıldır gözlerini kapatamıyor

Çinli bir kadın, geçirdiği plastik cerrahi operasyon sonrası ciddi komplikasyonlarla karşılaştı. Edinilen bilgilere göre, göz kapağı estetiği yaptırdıktan hemen sonra şiddetli ağrı hissetti ve göz kapakları yanlış bir pozisyona gelerek dışa doğru döndü.

Bunun ardından gözlerinde sürekli sıvı birikmesi gözlemlendi ve kadın acilen hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemeler sonucunda gözyaşı kanallarının ciddi şekilde hasar gördüğü tespit edildi. Doktorlar ek ameliyatlar önermiş olsa da, göz kapaklarının işlevini tam olarak geri kazandırmak mümkün olmadı.

Sonuç olarak kadın, 6 yıldır gözlerini tam olarak kapatamadan yaşamını sürdürüyor. Adli tıp raporu, durumunu 9. derece engellilik olarak değerlendirdi.

Daha sonra operasyonu gerçekleştiren kişinin tıbbi lisansının olmadığı, kliniğin ise izinsiz faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Kurum, olaydan birkaç ay sonra kapatıldı.

Kadının ifadelerine göre bu durum ruh sağlığını da ciddi şekilde etkileyerek depresyona, uykusuzluğa ve sosyal izolasyona yol açtı. Klinik ve cerrah hakkında dava açtı.