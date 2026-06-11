Plastik cerrahi trajedisi: Kadın 6 yıldır gözlerini kapatamıyor

·64·Dünya
Plastik cerrahi trajedisi: Kadın 6 yıldır gözlerini kapatamıyor

Çinli bir kadın, geçirdiği plastik cerrahi operasyon sonrası ciddi komplikasyonlarla karşılaştı. Edinilen bilgilere göre, göz kapağı estetiği yaptırdıktan hemen sonra şiddetli ağrı hissetti ve göz kapakları yanlış bir pozisyona gelerek dışa doğru döndü.

Bunun ardından gözlerinde sürekli sıvı birikmesi gözlemlendi ve kadın acilen hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemeler sonucunda gözyaşı kanallarının ciddi şekilde hasar gördüğü tespit edildi. Doktorlar ek ameliyatlar önermiş olsa da, göz kapaklarının işlevini tam olarak geri kazandırmak mümkün olmadı.

Sonuç olarak kadın, 6 yıldır gözlerini tam olarak kapatamadan yaşamını sürdürüyor. Adli tıp raporu, durumunu 9. derece engellilik olarak değerlendirdi.

Daha sonra operasyonu gerçekleştiren kişinin tıbbi lisansının olmadığı, kliniğin ise izinsiz faaliyet gösterdiği ortaya çıktı. Kurum, olaydan birkaç ay sonra kapatıldı.

Kadının ifadelerine göre bu durum ruh sağlığını da ciddi şekilde etkileyerek depresyona, uykusuzluğa ve sosyal izolasyona yol açtı. Klinik ve cerrah hakkında dava açtı.

Plastik CerrahiÇinTıbbi HataSağlıkDava
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Bill Gates, Epstein ile ilişkileri hakkındaki soruları yanıtladıBill Gates, Epstein ile ilişkileri hakkındaki soruları yanıtladıBugün, 09:02Kolombiya Devlet Başkanı geçici olarak görevden uzaklaştırıldıKolombiya Devlet Başkanı geçici olarak görevden uzaklaştırıldıBugün, 08:54Çinli gençler ülkedeki en önemli sınavın bitişini kutluyorÇinli gençler ülkedeki en önemli sınavın bitişini kutluyorBugün, 08:44250 yıllık mekanik kuğu: hala çalışan bir mucize250 yıllık mekanik kuğu: hala çalışan bir mucizeBugün, 08:40Asaubayeva: Maaşım üç kat düşürüldü, Cumhurbaşkanı'na başvurdum (video)Asaubayeva: Maaşım üç kat düşürüldü, Cumhurbaşkanı'na başvurdum (video)Bugün, 08:08Nefes almadan 120 metre yüzen sporcu dünya rekoru kırdıNefes almadan 120 metre yüzen sporcu dünya rekoru kırdıBugün, 08:05
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı
İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi