250 yıllık mekanik kuğu: hala çalışan bir mucize

·52·Dünya
250 yıllık mekanik kuğu: hala çalışan bir mucize

Bu kuğu 250 yıldır hareket ediyor. Elektrik, pil ve modern teknolojiler olmadan.

1773 yılında Londra'da yaratıldı. Tamamen gümüşten yapılmış olup, üç bağımsız saat mekanizmasıyla çalışan iki bin parçadan oluşuyor. En şaşırtıcı olanı ise hala çalışıyor olması. Ve günümüzde hala günde bir kez kuruluyor.

2008 yılında mekanizma, onlarca yıl sonra ilk kez içeriden açıldı. Orada gizli bir sayaç bulundu. Üzerinde 33.259 sayısı kayıtlıydı.

Kuğunun altındaki su gibi görünen şey aslında su değil. İllüzyon, zıt yönlerde dönen bükülmüş cam çubuklar yardımıyla yaratılıyor.

Kuğu boynunu eğip balık tuttuğunda, aslında akıntıda yüzen yedi gümüş balıktan hiçbirine dokunmaz. Yuttuğu balık, gagasının içine gizlenmiş altın bir balıktır.

Yani en başından beri tüm bunlar mükemmel bir illüzyondu. Kuğu balığı dışarı çıkarır, sanki yakalamış gibi gösterir ve sonra tekrar içeri saklar.

LondraGümüşAltın
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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