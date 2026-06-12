Elon Musk'ın tarihteki ilk trilyoner olduğu söyleniyor

SpaceX'in ABD tarihindeki en büyük halka arzlardan (IPO) birini gerçekleştirerek 75 milyar dolar topladığı belirtiliyor. Reuters'a göre şirket, hisse başına 135 dolardan 555,56 milyon adet hisse sattı.

Halka arz sonucunda SpaceX'in piyasa değeri 1,77 trilyon dolar olarak değerlendirildi. Bu rakam, şirketi dünyanın en değerli teknoloji devleri arasına taşıdı.

Reuters ve Forbes'un tahminlerine göre, Elon Musk'ın SpaceX'teki hissesi yaklaşık 866 milyar dolara ulaştı. Tesla ve diğer varlıklarıyla birlikte toplam servetinin 1,1 trilyon doları aştığı ifade ediliyor.

Böylece Elon Musk, tarihteki ilk trilyoner olarak anılmaya başlandı. Ancak bazı yayın organları, servet hesaplamasında gelecekteki şartlı hisselerin de dikkate alındığına dikkat çekiyor.