İnsanlığın ilk izlerini taşıyan 9 bin yıllık mağaranın sırrı

Arjantin Patagonya'sının uçsuz bucaksız düzlüklerinde yer alan Cueva de las Manos yani "Eller Mağarası", insanlık tarihinin en eski ve en gizemli sanat örneklerinden biri olarak kabul edilir. Bu mekan, binlerce yıl önce yaşamış insanların hayatını, avcılık geleneklerini ve dünya görüşünü kaya yüzeylerine mühürlemiş eşsiz bir tarihi mirastır. 9 bin yılı aşkın bir geçmişe sahip olan mağaradaki binlerce el izi, av sahneleri ve çeşitli semboller, insanlığın ilk sanatsal ifadelerinin kanıtıdır. 1999 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiştir.

Patagonya'nın sakin ve geniş topraklarında yer alan bu yer, sıradan bir turistik nokta değil, açık hava tarihi müzesidir. Kayaların üzerindeki el izleri, antik insanların "buradaydım" diyen sembolik imzaları olarak yorumlanır. Ziyaretçiler mağaraya sadece rehber eşliğinde ve özel ahşap yollar üzerinden girebilir; bu da antik resimlerin korunmasına yardımcı olur. Yol boyunca uzmanlar, tasvirlerin anlamı ve yapılış yöntemleri hakkında ilginç bilgiler verir.

Mağaranın çevresindeki doğa da son derece büyüleyicidir. Pinturas Nehri kanyonu boyunca yürümek, nehrin üzerinden geçmek ve mağara girişine ulaşmak yolculuğa ayrı bir keyif katar. Ayrıca Tierra de Colores bölgesindeki pembe, sarı ve turuncu renkli kayalar, hafif yürüyüşler ve fotoğraf çekimi için oldukça uygundur. Yakınlardaki Patagonia Park ise yaban hayatı, yerel fauna ve akşamları düzenlenen yıldız gözlem programları ile seyahati daha da zenginleştirir.

Bu mekana ulaşmak biraz zahmetli ama bir o kadar da heyecan vericidir. Önce Buenos Aires'e uçulur, ardından Patagonya'ya doğru yola çıkılır. En yakın nokta Perito Moreno şehridir ve mağaraya yaklaşık 117 km mesafededir. Yol, ünlü Ruta 40 veya Bajo Caracoles üzerinden devam eder; son kısım ise çakıllı ve topraklı bir yoldan oluştuğu için dikkat gerektirir. Seyahat için en uygun dönem, Ekim'den Nisan'a kadar olan ilkbahar ve yaz aylarıdır; kışın ise şiddetli soğuk ve kar yolları zorlaştırır.