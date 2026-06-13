Maskeli hayırsever yüzlerce insanın hayatını değiştiriyor

Sosyal medyada maske ardında hayır işleri yapan gizemli bir kişi hakkındaki hikayeler birçok insanı duygulandırıyor. Kimliğini açıklamadan, zor durumdaki ailelere ve yardıma muhtaç kişilere büyük destek sağlıyor.

Hayırseverlik yolu, hayatındaki zorlu bir sınavdan sonra başladı. Babası felç geçirdiğinde, ona yeniden hareket etmeyi ve hayata dönmeyi öğretti. Tam da bu dönemde başkalarına yardım etmek onun temel amacı haline geldi.

O günden beri pahalı tıbbi tedavi masraflarını karşılıyor, ihtiyaç sahibi ailelere ev hediye ediyor ve zor durumdaki insanlara destek oluyor.

Videoları internette milyonlarca kez izleniyor. Ancak hayırsever hala yüzünü gizliyor. Ona göre gerçek iyilik, gürültü yapmadan ve gösterişten uzak bir şekilde yapılmalıdır.