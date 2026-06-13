Pakistan Başbakanı ABD ve İran'ın anlaşmaya yakın olduğunu söyledi

·30·Dünya
Pakistan Başbakanı ABD ve İran'ın anlaşmaya yakın olduğunu söyledi

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasındaki müzakerelere ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Tarafların barış anlaşmasına her zamankinden daha yakın olduğunu belirtti.

Şerif, sürecin önümüzdeki 24 saat içinde tamamlanabileceğini vurguladı. Anlaşmanın önce elektronik ortamda imzalanması, önümüzdeki hafta ise teknik düzeyde görüşmelerin yapılması bekleniyor.

Pakistan Başbakanı, müzakerelerdeki çabalarından dolayı ABD ve İran'a teşekkür etti. Bu anlaşmanın bölgede uzun vadeli barışın temelini oluşturmasını umduğunu ifade etti.

PakistanABDİranŞahbaz ŞerifDiplomasi
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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