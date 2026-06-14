“Saça benzeyen” yemek: Çin'deki sıra dışı lezzet şaşkınlık yaratıyor

Çin'de dış görünüşü insan saçına benzeyen sıra dışı bir ürün olan fatsay (fat choy) giderek popülerleşiyor. Bu ilginç yemek, birçok turistin ve internet kullanıcısının ilgisini çekiyor.

Aslında fatsay, çöl bölgelerindeki su kaynaklarında yetişen yenilebilir bir siyanobakteridir. Kurutulmuş haldeyken uzun, ince siyah liflere benzer ve tam da bu görünümü nedeniyle birçok kişiyi şaşırtır.

Genellikle çeşitli çorbalara eklenen fatsay, suda yumuşadıktan sonra erişte veya makarna benzeri bir hal alır. Bazı kafe ve sokak lezzeti satıcıları ise onu baharatlarla kavurarak ayrı bir yemek olarak sunarlar.

İlginç olan şu ki, bu ürünü ilk kez gören turistler genellikle onu gerçek saç sanıp şaşkınlık yaşarlar. Buna rağmen fatsay, yerel halkın sevdiği yemeklerden biridir ve kendine has tadıyla değer görür.