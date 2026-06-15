İngiltere 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya kısıtlaması getiriyor

Birleşik Krallık hükümeti, 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlama kararı aldı.

Yeni düzenlemenin 2027 baharından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kısıtlamalar Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Facebook ve X gibi platformları kapsayacak.

WhatsApp ve Signal gibi mesajlaşma uygulamaları ise yasak listesine dahil edilmeyecek.

Sosyal medya platformları, çocukların hesap açmasını engellemek için yaş doğrulama mekanizmaları uygulamak zorunda kalacak.

Ayrıca çevrimiçi oyunlarda ve bazı internet hizmetlerinde çocuk güvenliği için ek kısıtlamalar getirilecek.