İngiltere 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya kısıtlaması getiriyor

·26·Dünya
İngiltere 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya kısıtlaması getiriyor

Birleşik Krallık hükümeti, 16 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlama kararı aldı.

Yeni düzenlemenin 2027 baharından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kısıtlamalar Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, Facebook ve X gibi platformları kapsayacak.

WhatsApp ve Signal gibi mesajlaşma uygulamaları ise yasak listesine dahil edilmeyecek.

Sosyal medya platformları, çocukların hesap açmasını engellemek için yaş doğrulama mekanizmaları uygulamak zorunda kalacak.

Ayrıca çevrimiçi oyunlarda ve bazı internet hizmetlerinde çocuk güvenliği için ek kısıtlamalar getirilecek.

Birleşik KrallıkInstagramYouTubeTikTokFacebook
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Hindistan'da şok durum: Bir adam 5 yıldır ayakta yaşıyor (Video)Hindistan'da şok durum: Bir adam 5 yıldır ayakta yaşıyor (Video)Bugün, 14:09Polis yanlışlıkla 9 yaşındaki kız çocuğunu vurduPolis yanlışlıkla 9 yaşındaki kız çocuğunu vurduBugün, 13:21İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttıİngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttıBugün, 13:09Lavrov: “Tüm dünya savaşlarını Avrupa başlattı”Lavrov: “Tüm dünya savaşlarını Avrupa başlattı”Bugün, 13:015 yıldır oturmayan adam: sıra dışı yemin hayrete düşürdü5 yıldır oturmayan adam: sıra dışı yemin hayrete düşürdüBugün, 12:51Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa güvenliğindeki rolü hakkında açıklama yaptıZelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa güvenliğindeki rolü hakkında açıklama yaptıBugün, 11:58
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
12 Ağustos'ta nadir olay: gündüz bir an için geceye dönüşecek
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
Dünya'nın dönüşü tehlikeli şekilde yavaşlıyor: Bilim insanları uyardı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
En çok altın üreten lider ülkelerin sıralaması açıklandı
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Dünyayı rekor sıcaklıkta yıllar bekliyor
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
Bu hafta gökyüzünde nadir görülen Mavi Ay belirecek
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
En güzel kadınların yaşadığı ülkelerin sıralaması açıklandı
İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı
İran'ın Yüksek Lideri Hamaney beklenmedik bir açıklama yaptı
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi
40 yıl sessiz kalan "Lunohod" yeniden sinyal gönderdi